Pasar RWA Tertoken Melampaui $20 Miliar saat Institusi Berbondong-bondong ke Treasuries On-Chain

OKX Ventures memulai tahun 2026 dengan nada optimis terhadap pasar aset dunia nyata yang ditokenisasi, men-tweet snapshot singkat yang membingkai sektor ini sebagai sektor di mana "momentum institusional sedang dibangun." Angka utamanya sulit untuk dilewatkan: tidak termasuk stablecoin, pasar RWA yang ditokenisasi kini telah menembus sekitar $20 miliar, rekor tertinggi sepanjang masa yang menggarisbawahi seberapa cepat produk-produk yang sebelumnya eksperimental telah bergerak menuju skala besar.

Di pusat lonjakan tersebut adalah U.S. Treasuries yang ditokenisasi, yang telah muncul sebagai mesin pertumbuhan utama untuk ruang ini. Produk treasury onchain kini mewakili sekitar $8–9 miliar dari total tersebut, dan nama-nama besar yang familiar sudah berlomba-lomba untuk posisi: penawaran pasar uang onchain BlackRock dan protokol spesialis seperti Ondo telah menjadi perlengkapan dominan dalam kategori ini. Agregator data dan pelaku pasar menunjuk kategori treasuries sebagai produk awal "bebas risiko" de facto yang menarik likuiditas institusional.

Produk BUIDL BlackRock khususnya telah tumbuh menjadi tolok ukur untuk manajemen kas kripto-native institusional, dengan aset kelolaan berada di kisaran miliaran digit tunggal menengah, angka yang oleh pelacak industri ditempatkan sekitar $2,5–2,8 miliar, secara efektif menjadikannya produk pasar uang yang ditokenisasi sebagai referensi bagi institusi pencari hasil yang mencoba onchain. Konsentrasi tersebut telah membantu mempercepat percakapan dan pekerjaan teknis seputar kustodian, auditabilitas dan kepatuhan regulasi, karena incumbent besar membawa modal dan pengawasan.

Aset Tokenisasi Meningkat Skala

Di balik angka-angka utama, cerita jaringan menjadi lebih jelas. Solana menutup Desember 2025 pada rekor tertinggi sepanjang masa untuk RWA onchain, sekitar $870–$875 juta, pergerakan hampir dua kali lipat bulan-ke-bulan di akhir 2025 yang disertai dengan peningkatan signifikan dalam pemegang: jumlah alamat RWA Solana melonjak sekitar 18–19 persen menjadi sekitar 125–130 ribu. Pertumbuhan tersebut mencerminkan tidak hanya eksposur treasury tetapi juga gelombang ekuitas tokenisasi dan dana institusional yang menemukan tempat di blockchain selain Ethereum.

Ethereum tetap menjadi tulang punggung penyelesaian untuk pangsa terbesar aset yang ditokenisasi, dan volume transfernya menceritakan kisah momentum yang sama. Volume transaksi RWA bulanan di Ethereum baru-baru ini naik ke miliaran digit ganda rendah, sekitar $12 miliar dalam periode 30 hari, dengan keuntungan akhir Desember yang oleh pelacak industri ditempatkan di kisaran persen belasan menengah. Singkatnya, Ethereum adalah tempat di mana arus terbesar masih diselesaikan, meskipun chain lain mengambil bagian yang berarti.

Satu protokol yang menggambarkan dinamika tersebut adalah Ondo Finance. Metrik platform menunjukkan nilai aset terdistribusi Ondo mendekati angka miliaran digit tunggal rendah, dengan pemegang meningkat tajam dalam beberapa minggu terakhir. Angka pada dashboard agregator menunjukkan pertumbuhan pemegang lebih dari 20 persen dalam 30 hari terakhir, dan sekitar tiga perempat dari TVL Ondo sendiri diselesaikan di Ethereum.

Konsentrasi tersebut diterjemahkan menjadi jejak besar pada lapisan RWA Ethereum: pelacak independen memperkirakan Ondo menyumbang pangsa digit ganda dari TVL RWA Ethereum, dan dorongan produk terbaru perusahaan, menambahkan sekitar 98 saham dan ETF tokenisasi baru dan membawa katalognya lebih dari 200 aset, telah memperluas akses onchain ke ekuitas, ETF dan keranjang sektor.

Pelaku pasar mengatakan hasilnya familiar: permintaan institusional untuk aset tradisional berbasis blockchain tetap stabil, infrastruktur semakin matang (umpan data yang lebih baik, alat privasi dan pipa penyelesaian), dan perkembangan regulasi di awal 2026 memiringkan perhitungan risiko mendukung adopsi yang lebih luas.

Namun gesekan tetap ada. Fragmentasi harga lintas-chain dan pemisahan likuiditas masih menjadi masalah bagi desk yang mencoba arbitrase atau merutekan arus secara efisien, dan pengamat pasar memperingatkan bahwa menyelesaikan masalah pipa tersebut akan sangat penting jika likuiditas ingin semakin dalam melampaui kumpulan terkonsentrasi saat ini. Namun jika sinyal terbaru bertahan, 2026 tampaknya akan menjadi tahun onboarding institusional yang stabil dan peluncuran produk daripada spekulasi yang mengejar berita utama.

Untuk saat ini, narasinya sederhana dan konsekuensial: treasuries yang ditokenisasi dan produk pasar uang institusional telah memberikan cerita RWA titik masuk yang jelas, perusahaan besar telah menunjukkan mereka akan berpartisipasi dalam skala besar, dan protokol yang dapat menggabungkan kepatuhan, kustodian dan efisiensi onchain akan berada dalam posisi terbaik untuk mengubah pencapaian $20 miliar lebih menjadi pasar yang jauh lebih luas dan lebih lekat.