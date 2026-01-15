Zcash Foundation Dibebaskan saat SEC Mencabut Ancaman Penegakan

Komisi Sekuritas dan Bursa AS menyelesaikan peninjauan terhadap Zcash Foundation pada hari Rabu. Badan tersebut juga menginformasikan kepada organisasi amal publik bahwa mereka tidak berniat mengambil tindakan penegakan hukum atau tuduhan lainnya terhadap Zcash Foundation terkait penawaran kripto mereka.

SEC memanggil Zcash Foundation pada 31 Agustus 2023, sehubungan dengan penyelidikan mengenai penawaran aset digital tertentu. Yayasan menyatakan bahwa hasil ini mencerminkan komitmennya terhadap transparansi dan kepatuhan terhadap persyaratan regulasi yang berlaku.

Jaringan Zcash meluncurkan lima DNS seeder baru

Penyelidikan SEC berfokus pada regulasi terkait anti pencucian uang, sanksi ekonomi, dan sekuritas. Pengumuman tersebut mengikuti lonjakan harga Zcash sebesar 12% dalam 24 jam, yang saat ini diperdagangkan di $437. Data on-chain mengungkapkan bahwa aset digital tersebut hampir berlipat ganda dalam tiga bulan terakhir, meskipun terjadi penurunan harga aset digital pada bulan Oktober.

Kesimpulan dari penyelidikan SEC terjadi ketika organisasi nirlaba mengumumkan perluasan Infrastruktur Jaringan Zcash pada hari Selasa. Yayasan menerapkan lima DNS seeder baru di Carolina Selatan, Oregon, Belgia, Jerman, dan Finlandia. Zcash Foundation saat ini memiliki enam seeder yang dioperasikan ZF, dengan satu di Iowa.

DNS yang terhubung dengan ZF bertujuan untuk membantu node baru membuat koneksi awal mereka, memungkinkan transaksi cepat di jaringan. Jaringan Zcash sebelumnya mengandalkan sejumlah DNS seeder yang dioperasikan oleh Electric Coin Company (ECC), Zcash Foundation (ZF), dan pengembang Zcash Core Jack Grigg (str4d).

Zcash Foundation mencatat bahwa DNS yang dioperasikan oleh ECC berhenti merespons pada 8 Januari. Organisasi tersebut berargumen bahwa seeder ECC telah offline, mengakibatkan bootstrapping yang lebih lambat dari biasanya untuk pengguna Zcash baru. Masalah ini mengurangi jumlah seeder yang tersedia, memungkinkan infrastruktur tambahan untuk memastikan penemuan peer yang andal bagi pengguna.

ZF mengakui bahwa beberapa DNS seeder di lokasi geografis yang berbeda akan meningkatkan keandalan. Perusahaan percaya ini akan memastikan dompet dan node selalu dapat menemukan peer di jaringan, bahkan selama gangguan. Organisasi juga mencatat bahwa inisiatif ini meningkatkan kinerja dengan mengurangi waktu startup untuk dompet dan node.

Zcash Foundation menyatakan bahwa mereka mempertimbangkan penempatan tambahan di wilayah lain untuk lebih meningkatkan cakupan dan keandalan. Organisasi juga mengungkapkan bahwa Shielded Labs sedang bekerja untuk menerapkan seeder tambahan.

Zcash Foundation berfokus pada pengembangan teknologi pelindung privasi

Setelah pengunduran diri di Electric Coin Company, ZF mempertahankan bahwa mereka berfokus pada pengembangan infrastruktur keuangan pelindung privasi untuk kepentingan publik. Organisasi menambahkan bahwa mereka melakukan upaya untuk mengelola Zcash sebagai protokol terdesentralisasi dan open-source.

ZF mengkonfirmasi bahwa tidak ada kontributor, tim, atau organisasi yang mengendalikan Zcash, karena basis kodenya bersifat open-source. Organisasi mengungkapkan bahwa aturan konsensus Zcash ditegakkan oleh operator node independen secara global. Organisasi dan kontributor lain juga mendukung pengembangan protokol.

Zcash Foundation menyatakan bahwa struktur ini memastikan bahwa perubahan dalam organisasi tidak mengorbankan integritas atau kelangsungan blockchain Zcash. Organisasi berargumen bahwa jaringan terus beroperasi secara normal dengan terus memproduksi blok, menyelesaikan transaksi, dan memastikan dana dan privasi pengguna tetap aman.

ZF mengungkapkan bahwa mereka berfokus pada pemeliharaan dan dukungan pengembangan protokol Zcash, serta mengalokasikan pendanaan untuk penelitian dan rekayasa independen. Yayasan juga berfokus pada mendukung desentralisasi di seluruh tata kelola dan juga akan mengadvokasi privasi dalam protokol.

Organisasi menyatakan bahwa meskipun transisi dalam ekosistem menciptakan ketidakpastian, penting bagi pengguna untuk membedakan antara pergeseran organisasi dan kesehatan jaringan. ZF mengakui bahwa jaringannya independen dari organisasi, dewan, atau entitas korporat mana pun. Perusahaan menyatakan bahwa ketahanan dan masa depan jaringannya bergantung pada pengguna, penambang, peneliti, pengembang, dan organisasi yang dipersatukan oleh komitmen bersama terhadap teknologi pelindung privasi.

Zcash Foundation juga menegaskan bahwa mereka tetap berkomitmen terhadap transparansi, kontinuitas, dan kolaborasi dengan semua peserta ekosistem. Organisasi juga berjanji untuk bertindak demi kepentingan jangka panjang terbaik dari jaringan dan komunitas Zcash.

