Coinbase Menarik Dukungan terhadap CLARITY Act, Mengutip Pembatasan

CEO Coinbase Brian Armstrong mengatakan bursa tidak dapat mendukung draf terbaru Komite Perbankan Senat untuk CLARITY Act, memperingatkan bahwa RUU tersebut, seperti yang tertulis, akan membuat industri kripto AS lebih buruk daripada status quo regulasi saat ini.

Dalam postingan di X, Armstrong menyebutkan beberapa kekhawatiran, termasuk apa yang ia gambarkan sebagai larangan de facto pada ekuitas yang ditokenisasi, pembatasan baru pada keuangan terdesentralisasi yang dapat memberikan pemerintah akses luas ke data keuangan pengguna, dan ketentuan yang melemahkan Commodity Futures Trading Commission sambil memperluas wewenang Securities and Exchange Commission.

"Setelah meninjau teks draf Perbankan Senat selama 48 jam terakhir, Coinbase sayangnya tidak dapat mendukung RUU tersebut seperti yang tertulis," posting Armstrong.

Dia juga mengkritik amandemen draf yang akan menghilangkan reward pada stablecoin, dengan alasan akan memungkinkan bank menekan pesaing yang baru muncul.

"Kami lebih baik tidak memiliki RUU daripada RUU yang buruk," kata Armstrong di X, menambahkan bahwa Coinbase akan terus mendorong kerangka kerja yang memperlakukan kripto dengan persaingan yang setara dengan layanan keuangan tradisional.

Komentar tersebut datang sehari sebelum Komite Perbankan Senat diperkirakan akan menandai CLARITY Act pada hari Kamis, 15 Januari.

Undang-undang tersebut berusaha untuk mengklarifikasi struktur pasar aset digital AS dengan mendefinisikan kategori seperti komoditas digital, kontrak investasi, dan stablecoin pembayaran, sambil membagi pengawasan antara SEC dan CFTC.

Masalah Coinbase dengan reward stablecoin

Reward stablecoin telah muncul sebagai titik konflik dalam negosiasi. Coinbase dilaporkan telah memperingatkan pembuat undang-undang bahwa mereka mungkin menarik dukungan untuk RUU tersebut jika membatasi program yield yang terkait dengan stablecoin seperti USD Coin.

Coinbase berbagi pendapatan bunga yang dihasilkan dari cadangan USDC dan menggunakan sebagian dari pendapatan tersebut untuk menawarkan insentif kepada pengguna, termasuk reward sekitar 3,5% untuk pelanggan Coinbase One.

Pendapatan terkait stablecoin mungkin telah mencapai $1,3 miliar pada tahun 2025, menjadikan masalah ini sentral bagi model bisnis Coinbase.

Kelompok perbankan berpendapat bahwa stablecoin yang menghasilkan yield dapat menarik deposito dari bank tradisional, sementara perusahaan kripto membantah bahwa melarang reward akan menghambat inovasi dan mendorong pengguna ke platform luar negeri.

"Saya sebenarnya cukup optimis bahwa kita akan mencapai hasil yang tepat dengan upaya berkelanjutan," Armstrong kemudian memposting di X. "Kami akan terus hadir dan bekerja dengan semua orang untuk mencapainya."

Michael Saylor, ketua eksekutif Strategy, me-retweet postingan Armstrong, menunjukkan dukungannya sendiri terhadap keputusan tersebut.