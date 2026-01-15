Harga Sui terancam saat mainnet-nya mengalami gangguan jaringan

Harga Sui tetap tidak stabil pada 14 Januari karena mainnet mengalami gangguan dan jaringan terhenti.

Ringkasan Harga Sui naik meskipun jaringan mengalami gangguan besar.

Gangguan tersebut menyebabkan jaringan terhenti yang mempengaruhi aktivitasnya.

Analisis teknikal menunjukkan bahwa kemungkinan siap untuk breakout bullish.

Sui Coin (SUI) diperdagangkan pada $1,8510, naik ~40% dari level terendah tahun ini, dan berada di dekat titik tertinggi sejak November. Kapitalisasi pasarnya telah meningkat menjadi lebih dari $7 miliar, menjadikannya koin terbesar ke-17 di industri ini.

Dalam sebuah pernyataan, tim melaporkan bahwa mainnet mengalami jaringan terhenti dan sedang mengupayakan solusi.

Pemadaman ini adalah peristiwa terbesar di jaringan setelah peretasan Cetus Protocol yang merugikan pengguna antara $223 juta hingga $260 juta. Lebih dari 62.000 pengguna terdampak.

Sui telah menjadi salah satu pemain terbesar di industri kripto. Data yang dikumpulkan oleh DeFi Llama menunjukkan bahwa jaringan memiliki total value locked lebih dari $1,6 miliar, naik dari level terendah Desember sebesar $1,35 miliar. Beberapa protokol terbesar di jaringan adalah NAVI Protocol, Suilend, Bluefin, dan Haedal.

Data lebih lanjut menunjukkan bahwa jaringan Sui telah menangani lebih dari $4,1 miliar bulan ini. Ini berarti volume kemungkinan akan melampaui $6,6 miliar bulan lalu. Selain itu, kapitalisasi pasar stablecoin-nya mencapai hampir $500 juta, turun dari lebih dari $1,17 miliar pada Oktober.

Analisis teknikal harga Sui

Grafik harga Sui Coin | Sumber: crypto.news

Grafik harian menunjukkan bahwa harga Sui Coin membentuk pola triple-bottom pada $1,3214 dan garis leher pada $1,769. Triple-bottom adalah pola pembalikan bullish yang populer.

Sui telah membuat pola break-and-retest, tanda kelanjutan bullish yang umum dalam analisis teknikal. Ini telah bergerak di atas 50-day Exponential Moving Average dan mendekati level 23,6% Fibonacci Retracement.

Oleh karena itu, perkiraan Sui yang paling mungkin adalah bullish, dengan target utama berada di $2,50, level retracement 38,2%. Pergerakan seperti itu adalah lompatan 30% di atas level saat ini.

Di sisi lain, pergerakan di bawah support pada $1,7693 akan membatalkan perkiraan bullish. Pergerakan seperti itu akan menunjukkan penurunan lebih lanjut, berpotensi ke support pada $1,50.