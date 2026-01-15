BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Harga Sui terancam saat mainnet mengalami gangguan jaringan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga Sui tetap terancam pada 14 Januari karena mainnet mengalamiPostingan Harga Sui terancam saat mainnet mengalami gangguan jaringan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga Sui tetap terancam pada 14 Januari karena mainnet mengalami

Harga Sui terancam saat mainnet-nya mengalami gangguan jaringan

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/15 07:06
SUI
SUI$1.7861+0.35%
Edge
EDGE$0.14178+0.15%
Oasis
ROSE$0.01408+6.34%
Major
MAJOR$0.12435-1.41%

Harga Sui tetap tidak stabil pada 14 Januari karena mainnet mengalami gangguan dan jaringan terhenti.

Ringkasan

  • Harga Sui naik meskipun jaringan mengalami gangguan besar.
  • Gangguan tersebut menyebabkan jaringan terhenti yang mempengaruhi aktivitasnya.
  • Analisis teknikal menunjukkan bahwa kemungkinan siap untuk breakout bullish.

Sui Coin (SUI) diperdagangkan pada $1,8510, naik ~40% dari level terendah tahun ini, dan berada di dekat titik tertinggi sejak November. Kapitalisasi pasarnya telah meningkat menjadi lebih dari $7 miliar, menjadikannya koin terbesar ke-17 di industri ini. 

Dalam sebuah pernyataan, tim melaporkan bahwa mainnet mengalami jaringan terhenti dan sedang mengupayakan solusi. 

Pemadaman ini adalah peristiwa terbesar di jaringan setelah peretasan Cetus Protocol yang merugikan pengguna antara $223 juta hingga $260 juta. Lebih dari 62.000 pengguna terdampak.

Sui telah menjadi salah satu pemain terbesar di industri kripto. Data yang dikumpulkan oleh DeFi Llama menunjukkan bahwa jaringan memiliki total value locked lebih dari $1,6 miliar, naik dari level terendah Desember sebesar $1,35 miliar. Beberapa protokol terbesar di jaringan adalah NAVI Protocol, Suilend, Bluefin, dan Haedal. 

Data lebih lanjut menunjukkan bahwa jaringan Sui telah menangani lebih dari $4,1 miliar bulan ini. Ini berarti volume kemungkinan akan melampaui $6,6 miliar bulan lalu. Selain itu, kapitalisasi pasar stablecoin-nya mencapai hampir $500 juta, turun dari lebih dari $1,17 miliar pada Oktober.

Analisis teknikal harga Sui 

Grafik harga Sui Coin | Sumber: crypto.news

Grafik harian menunjukkan bahwa harga Sui Coin membentuk pola triple-bottom pada $1,3214 dan garis leher pada $1,769. Triple-bottom adalah pola pembalikan bullish yang populer.

Sui telah membuat pola break-and-retest, tanda kelanjutan bullish yang umum dalam analisis teknikal. Ini telah bergerak di atas 50-day Exponential Moving Average dan mendekati level 23,6% Fibonacci Retracement.

Oleh karena itu, perkiraan Sui yang paling mungkin adalah bullish, dengan target utama berada di $2,50, level retracement 38,2%. Pergerakan seperti itu adalah lompatan 30% di atas level saat ini.

Di sisi lain, pergerakan di bawah support pada $1,7693 akan membatalkan perkiraan bullish. Pergerakan seperti itu akan menunjukkan penurunan lebih lanjut, berpotensi ke support pada $1,50.

Sumber: https://crypto.news/sui-price-edge-mainnet-goes-through-a-network-stall/

Peluang Pasar
Logo SUI
Harga SUI(SUI)
$1.7855
$1.7855$1.7855
+3.62%
USD
Grafik Harga Live SUI (SUI)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Pasar global merebut kembali $2,5 triliun. Berita Ethereum mengkonfirmasi penembusan di atas $3.300, sementara harga Zcash melonjak 14% terkait regulasi […] The post The Next Big
Bagikan
Coindoo2026/01/17 02:57
Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi yang menggabungkan real estat dan koin kripto. Ini terjadi sementara Presiden AS Donald Trump mendorong rencana yang
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/17 03:25
Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Korea memberlakukan regulasi yang lebih ketat terhadap cryptocurrency. Mulai 28 Januari, setiap bursa asing yang ingin menjual dananya di pasar aplikasi harus mematuhi
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 03:00