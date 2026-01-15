BursaDEX+
Rasio XRP/Emas Baru Saja Mencapai Zona Support Historis, Apa Artinya Untuk Harga

Penulis: NewsBTCSumber: NewsBTC
2026/01/15 07:00
Meskipun momentumnya lambat selama beberapa minggu terakhir, XRP masih dalam radar analis karena mereka melihat melampaui aksi harga dolarnya dan melihat kinerjanya terhadap emas. Seorang analis mengatakan bahwa rasio XRP/Emas jangka panjang baru saja mencapai zona support historis, menandakan setup teknis yang familiar yang dapat menentukan pergerakan berikutnya.

Rasio XRP/Emas Tiba di Level Support Kritis

Pakar pasar 'Steph is Crypto' telah merilis analisis baru yang berfokus pada rasio XRP terhadap emas dan perilaku historisnya. Dalam postingannya di X Selasa ini, dia menyatakan bahwa rasio tersebut telah kembali ke zona support yang telah berlangsung lama sekitar $0.0004, yang secara konsisten menandai titik balik utama dalam aksi harga XRP relatif terhadap emas. 

Menurut analis tersebut, area yang sama sebelumnya mendahului pergerakan naik yang kuat dalam rasio XRP/emas. Setiap kunjungan sebelumnya ke zona ini diikuti oleh pembalikan tajam ke atas, sebagaimana ditunjukkan oleh titik terendah yang dilingkari dan kenaikan curam yang mengikutinya. Grafik menunjukkan reli lebih dari 800% pada tahun 2020, lebih dari 120% pada tahun 2022, dan sekitar 530% pada tahun 2024. 

XRP

Steph is Crypto juga menunjuk pada kondisi momentum, mencatat bahwa Relative Strength Index (RSI) oversold di masa lalu ketika rasio XRP/emas mencapai support historis. Dalam siklus 2026 saat ini, RSI berada di sekitar 33.38, mencerminkan setup oversold yang mirip dengan siklus sebelumnya. Menurut analis, ini menunjukkan momentum penurunan sedang memudar. 

Pandangan umum dari analisis ini menunjukkan bahwa jika tren masa lalu terulang, rasio XRP/emas dapat mengalami reli kuat lainnya dalam siklus ini. Kali ini, Steph is Crypto memprediksi reli dari support sekitar $0.0004 ke lebih dari $0.0018, mewakili keuntungan lebih dari 350%. 

Analis Menghubungkan Trajektori XRP dengan Emas dan Perak

Dalam postingan berikutnya, Steph is Crypto membagikan analisis lain yang membandingkan pergerakan harga historis dan fase ekspansi emas dan perak dengan XRP. Dia menyajikan grafik paralel untuk setiap aset, menyoroti fase-fase berbeda yang mendahului reli harga besar dalam logam mulia sambil menggambarkan jalur potensial untuk XRP berdasarkan kinerja masa lalu emas dan perak. 

Grafik menunjukkan bahwa emas dan perak mengalami fase distribusi besar pada tahun 2021, diikuti oleh fase kompresi pada tahun 2023 dan ekspansi pada tahun 2026. Dalam kasus Emas, pembalikan harganya tajam dan vertikal, dengan pullback minimal sebelum mencapai tertinggi sepanjang masa mendekati $4,700. Pergerakan perak lebih teredam, menunjukkan volatilitas signifikan dari tahun 2023 hingga 2025 sebelum berakselerasi pada tahun 2026 untuk mencapai puncak di atas $91.

Berdasarkan kinerja ini, Steph is Crypto memprediksi bahwa XRP dapat mengikuti trajektori yang serupa. Cryptocurrency tersebut telah menyelesaikan fase distribusinya di atas $3 dan tahap kompresinya mendekati $2.3, dan analis sekarang mengharapkannya memasuki fase ekspansi, dengan target ATH yang diproyeksikan sebesar $32.

XRP
Peluang Pasar
Logo XRP
Harga XRP(XRP)
$2.0752
$2.0752$2.0752
+2.09%
USD
Grafik Harga Live XRP (XRP)
