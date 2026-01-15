BursaDEX+
Yayasan DFINITY merilis white paper baru, "Mission 70," dan saham ICP melonjak lebih dari 30% dalam 24 jam terakhir.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/15 08:43
PANews melaporkan pada 15 Januari bahwa, menurut pengumuman resmi, DFINITY Foundation merilis whitepaper baru, "Mission 70," yang ditulis oleh pendirinya, Dominic Williams. Whitepaper ini mengusulkan rencana konkret yang bertujuan untuk memperluas skala ekonomi Internet Computer dan mempromosikan adopsi yang luas. Aspek kunci dari whitepaper ini mencakup: mengusulkan reformasi ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi inflasi dan mendukung pembangunan berkelanjutan jangka panjang; fokus yang jelas pada promosi penggunaan praktis jaringan untuk mendukung pengembangan ekosistem; dan rencana konkret dengan mekanisme dan jadwal yang jelas, berpusat pada implementasi.

Menurut data Coingecko, harga ICP saat ini berada di $4,66, naik 30,3% dalam 24 jam terakhir.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

