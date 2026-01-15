Yayasan DFINITY merilis white paper baru, "Mission 70," dan saham ICP melonjak lebih dari 30% dalam 24 jam terakhir.

PANews melaporkan pada 15 Januari bahwa, menurut pengumuman resmi, DFINITY Foundation merilis whitepaper baru, "Mission 70," yang ditulis oleh pendirinya, Dominic Williams. Whitepaper ini mengusulkan rencana konkret yang bertujuan untuk memperluas skala ekonomi Internet Computer dan mempromosikan adopsi yang luas. Aspek kunci dari whitepaper ini mencakup: mengusulkan reformasi ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi inflasi dan mendukung pembangunan berkelanjutan jangka panjang; fokus yang jelas pada promosi penggunaan praktis jaringan untuk mendukung pengembangan ekosistem; dan rencana konkret dengan mekanisme dan jadwal yang jelas, berpusat pada implementasi.

Menurut data Coingecko, harga ICP saat ini berada di $4,66, naik 30,3% dalam 24 jam terakhir.