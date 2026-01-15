Berita Kripto: Prancis Memperingatkan 90 Perusahaan Kripto Tanpa Izin Menjelang Tenggat Waktu MiCA

Wawasan Utama:

Menurut berita kripto terbaru, regulator Prancis telah menandai 90 perusahaan kripto yang beroperasi tanpa lisensi MiCA dan memiliki waktu hingga tenggat waktu yang ditetapkan pada Juni 2026 untuk mematuhi.

Autorité des Marchés Financiers (AMF) mengatakan 40% perusahaan kripto yang beroperasi di negara Eropa tersebut tidak memiliki lisensi kepatuhan dan belum merespons rencana kepatuhan mereka.

Berita Kripto: Prancis Memperingatkan 90+ Perusahaan Kripto Untuk Mendaftar Lisensi

Stephane Pontoizeau, direktur eksekutif di AMF yang mengawasi perantara pasar dan infrastruktur, mengatakan regulator mengirimkan pengingat kepada perusahaan-perusahaan tersebut pada bulan November.

Pemberitahuan tersebut menekankan bahwa periode transisi Prancis di bawah MiCA berakhir pada 30 Juni.

40% Perusahaan Kripto di Prancis Tidak Memiliki Lisensi MiCA

Dari 90 perusahaan kripto yang beroperasi di Prancis tanpa lisensi MiCA, sekitar 40% mengatakan mereka tidak berencana untuk mengajukan permohonan, menurut eksekutif AMF Stephane Pontoizeau. 30% lainnya melaporkan bahwa aplikasi lisensi mereka masih dalam proses.

Regulator tidak mengungkapkan perusahaan mana yang menolak untuk mengajukan lisensi atau mana yang belum merespons. Kurangnya transparansi membuat pasar menebak-nebak perusahaan mana yang bisa menghadapi tindakan penegakan hukum setelah tenggat waktu Juni berlalu.

Sejak MiCA sepenuhnya berlaku pada akhir 2024, AMF Prancis telah menyetujui lisensi hanya untuk sejumlah kecil perusahaan kripto, menurut data berita kripto terbaru.

CoinShares, sebuah perusahaan investasi kripto besar, menerima lisensinya pada Juli 2025. Aplikasi Bitcoin Swiss Relai menyusul beberapa bulan kemudian, mendapatkan persetujuan untuk beroperasi di bawah aturan baru.

Lambatnya proses persetujuan telah memicu keraguan tentang kemampuan UE untuk menegakkan MiCA secara efektif. Pada bulan Desember, ESMA, regulator yang berbasis di Paris yang mengawasi kepatuhan, mengatakan perusahaan kripto tanpa lisensi harus memiliki rencana untuk menghentikan operasi secara teratur setelah periode transisi berakhir.

Otoritas Prancis mendukung pemberian kekuasaan pengawasan terpusat kepada ESMA, tetapi beberapa negara anggota, termasuk Malta, telah menyuarakan penentangan yang kuat.

Prancis juga telah menjadi kritikus utama sistem paspor UE.

Regulator memperingatkan bahwa beberapa perusahaan bisa mengajukan lisensi MiCA di negara-negara dengan aturan yang lebih longgar. Ini bisa melemahkan aturan di seluruh UE. Situasi ini menunjukkan betapa sulitnya menyeimbangkan pengawasan UE dengan kepentingan masing-masing negara di pasar kripto Eropa yang berkembang pesat.

Berita Kripto: Catatan ESMA tentang transisi MiCA

Komite Perbankan Senat AS Mengungkapkan RUU Kripto CLARITY Menjelang Markup

Pada 13 Januari, Komite Perbankan Senat AS merilis teks lengkap dari Digital Asset Market Clarity Act yang telah lama ditunggu-tunggu, atau CLARITY, tepat menjelang markup yang diharapkan minggu ini.

Draf 278 halaman tersebut meninggalkan pendekatan mengatur token secara individual. Sebaliknya, ia menetapkan "sistem jalur" yang jelas yang menetapkan yurisdiksi berdasarkan bagaimana aset digital berfungsi sepanjang siklus hidupnya.

Ketua Komite Perbankan Senat Tim Scott mengatakan RUU tersebut memberikan perlindungan yang jelas kepada orang Amerika. Dia menambahkan bahwa investor dan inovator tidak bisa menunggu sementara pelaku jahat mengambil keuntungan. Undang-undang ini berfokus pada Main Street, menargetkan penjahat dan ancaman asing, dan mengamankan masa depan keuangan.

Proposal ini tiba pada momen kunci bagi industri kripto.

Matt Hougan, Chief Investment Officer di Bitwise, membandingkan legislasi ini dengan "Punxsutawney Phil dari musim dingin kripto ini," menunjukkan bahwa jika menjadi undang-undang, pasar bisa mencapai rekor tertinggi baru sepanjang masa.

Pasar prediksi kripto merespons dengan optimisme. Pengguna Polymarket saat ini memberikan peluang 80% bahwa CLARITY Act akan ditandatangani menjadi undang-undang tahun ini.