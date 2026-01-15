BlockDAG vs Presale EVM: Inilah Mengapa Entry $0.003 Bisa Menjadi Langkah Cerdas Sebelum 26 Jan

Pengungkapan: Konten ini bersifat promosi dan disediakan oleh sponsor pihak ketiga. Ini bukan bagian dari output editorial situs atau nasihat keuangan profesional.

Dalam beberapa bulan terakhir, banyak proyek Ethereum Virtual Machine (EVM) memulai presale dengan klaim besar tentang kecepatan. Namun bahkan setelah mengumpulkan jutaan, sebagian besar gagal menunjukkan data aktual yang membuktikan mereka bekerja.

Penawaran baru ini biasanya membanggakan tentang kompatibilitas dengan alat atau memiliki rencana masa depan, tetapi mereka kekurangan tes kecepatan nyata. BlockDAG berbeda, memasuki pasar dengan fakta keras: kecepatan terbukti 1.400 transaksi per detik (TPS).

Sementara yang lain menjual mimpi, BlockDAG (BDAG) berfokus pada hasil nyata dan teknologi. Dengan $443 juta sudah masuk dan harga hanya $0,003, BlockDAG adalah permainan teknologi yang serius. Jangan menunggu, jendela ditutup pada 26 Januari.

Presale EVM: Omongan Besar, Nol Bukti

Ketenaran Ethereum menyebabkan banyak peniru yang mengklaim lebih cepat. Mereka berbicara tentang alat lintas rantai dan token baru, tetapi ketika Anda mencari data tentang kecepatan, mereka hanya menawarkan rencana yang samar.

Banyak yang mengatakan mereka memecahkan masalah lama, tetapi tidak ada yang menunjukkan dashboard langsung atau tes stres. Anda tidak akan menemukan bukti mereka dapat menangani bahkan beberapa ratus TPS. Sebaliknya, mereka menggunakan hype dan influencer untuk menipu orang agar membeli.

Tanpa sistem yang berfungsi, Anda tidak hanya bertaruh pada harga; Anda bertaruh bahwa teknologi itu bahkan ada. Kurangnya data ini adalah bendera merah utama bagi siapa pun yang menginginkan proyek nyata daripada pump-and-dump cepat.

BlockDAG: Dibangun di Atas Data Nyata

BlockDAG tidak bersembunyi di balik tebakan. Ini memulai penjualannya dengan kecepatan yang jelas dan teruji 1.400 TPS. Ini bukan tujuan untuk masa depan; ini adalah tolok ukur yang dicapai sebelum publik bahkan bisa membeli.

Ini penting. Jika Anda membangun aplikasi, kecepatan memberi tahu Anda apa yang dapat Anda buat. Jika Anda menggunakannya untuk bisnis, ini membuktikan tidak akan crash. Untuk pembeli, ini menunjukkan tim sedang mengirimkan kode, bukan hanya ide.

Rahasianya adalah teknologi. Alih-alih rantai garis tunggal yang lambat, ini menggunakan Directed Acyclic Graph (DAG) untuk memproses banyak hal sekaligus. Ini berarti gerakan cepat dan tanpa lag, bahkan ketika menjadi sibuk.

Penjualan mengikuti rencana yang ketat. Dengan $443 juta terkumpul dan harga $0,003, orang bergabung karena mereka melihat hasil. Jam terus berdetak menuju 26 Januari, meninggalkan mereka yang membeli "teknologi hantu" di belakang.

Mengapa Data adalah Satu-satunya Hal yang Penting

BlockDAG menang karena menghargai bukti daripada omongan. Sebagian besar presale menjanjikan kecepatan tetapi tidak menunjukkan apa-apa. BlockDAG menjadikan 1.400 TPS-nya sebagai poin utama. Ini mengubah permainan dari menebak menjadi pembangunan aktual.

Penjualan EVM baru sering hanya menyalin ide lama tanpa menambahkan nilai. Kode mereka mungkin terlihat oke, tetapi tanpa tes stres, Anda tidak akan tahu apakah mereka gagal sampai terlambat.

Artikel terkait Zero Knowledge Proof (ZKP): Presale Kripto Berdana $100 Juta Membuat Gelombang dengan Lelang Token Harian 200 Juta $10.000 Bisa Berubah Menjadi $2,2 Juta Dengan APEMARS Tahap 3 sebagai Kripto Terbaik Q1, Sementara Prediksi Harga Cardano Menargetkan $3,50

BlockDAG tidak meminta Anda menunggu bertahun-tahun untuk produk. Ini menunjukkan kepada Anda apa yang dapat dilakukannya sekarang. Ini menempatkannya jauh di depan proyek mana pun yang memperlakukan teknologi aktual seperti renungan.

Juga, pembicaraan jelas mereka tentang penetapan harga dan total $443 juta menunjukkan mereka menjalankan operasi profesional. Mereka tidak menggunakan trik atau berita palsu. Mereka memberi Anda fakta, yang langka di pasar yang penuh dengan pembicaraan penjualan yang memaksa.

Pemikiran Akhir

Pilihan antara BlockDAG dan penjualan EVM baru adalah tentang realitas versus hype. Sementara yang lain menjual visi, BlockDAG membawa data. Dengan 1.400 TPS dan $443 juta di bank, ini siap digunakan hari ini.

Dengan batas waktu keras 26 Januari, BlockDAG tidak membuat janji, ini memberikan. Di pasar ini, angka adalah satu-satunya hal yang penting, dan BlockDAG memiliki yang terbaik.

Presale: https://purchase.blockdag.network

Website: https://blockdag.network

Telegram: https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

Discord: https://discord.gg/Q7BxghMVyu