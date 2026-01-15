BursaDEX+
Harga Ethereum Kehilangan Momentum Kenaikan, Bisakah Bulls Mempertahankan Garis?

Penulis: NewsBTCSumber: NewsBTC
2026/01/15 11:18
Harga Ethereum memulai kenaikan besar di atas resistensi $3,320. ETH kini mengkonsolidasikan keuntungan dan mungkin turun menuju zona $3,280.

  • Ethereum memulai koreksi turun setelah reli besar ke $3,400.
  • Harga diperdagangkan di atas $3,300 dan Simple Moving Average 100-jam.
  • Ada garis tren bullish yang terbentuk dengan support di $3,280 pada grafik per jam ETH/USD (feed data melalui Kraken).
  • Pasangan ini bisa terus bergerak naik jika tetap di atas zona $3,280.

Harga Ethereum Naik Ke $3,400

Harga Ethereum tetap stabil di atas $3,220 dan memulai kenaikan segar, seperti Bitcoin. Harga ETH rally di atas level resistensi $3,250 dan $3,320.

Para bull bahkan mendorong harga di atas $3,350. Tertinggi terbentuk di $3,402, dan harga kini mengoreksi sebagian keuntungan. Ada penurunan kecil di bawah $3,350 dan level retracement Fib 23,6% dari gelombang terkini dari swing low $3,061 ke tinggi $3,402.

Harga Ethereum kini diperdagangkan di atas $3,300 dan Simple Moving Average 100-jam. Ada juga garis tren bullish yang terbentuk dengan support di $3,280 pada grafik per jam ETH/USD.

Ethereum Price

Jika para bull dapat melindungi dari kerugian lebih lanjut di bawah $3,280, harga bisa mencoba kenaikan lagi. Resistensi langsung terlihat di dekat level $3,350. Resistensi kunci pertama berada di dekat level $3,380. Resistensi besar berikutnya berada di dekat level $3,400. Pergerakan jelas di atas resistensi $3,400 mungkin mengirim harga menuju resistensi $3,500. Penembusan ke atas di atas wilayah $3,500 mungkin memicu lebih banyak keuntungan di hari-hari mendatang. Dalam kasus yang disebutkan, Ether bisa naik menuju zona resistensi $3,550 atau bahkan $3,650 dalam waktu dekat.

Penurunan Lain Di ETH?

Jika Ethereum gagal menembus resistensi $3,400, itu bisa memulai penurunan baru. Support awal di sisi bawah berada di dekat level $3,300. Support besar pertama berada di dekat zona $3,280 dan garis tren.

Pergerakan jelas di bawah support $3,280 mungkin mendorong harga menuju support $3,230 dan level retracement Fib 50% dari gelombang terkini dari swing low $3,061 ke tinggi $3,402. Kerugian lebih lanjut mungkin mengirim harga menuju wilayah $3,200.

Indikator Teknikal

MACD Per JamMACD untuk ETH/USD kehilangan momentum di zona bullish.

RSI Per JamRSI untuk ETH/USD kini di atas zona 50.

Level Support Utama – $3,280

Level Resistensi Utama – $3,400

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

