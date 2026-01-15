Harga Ethereum Kehilangan Momentum Kenaikan, Bisakah Bulls Mempertahankan Garis?

Harga Ethereum memulai kenaikan besar di atas resistensi $3,320. ETH kini mengkonsolidasikan keuntungan dan mungkin turun menuju zona $3,280.
Harga Ethereum tetap stabil di atas $3,220 dan memulai kenaikan segar, seperti Bitcoin. Harga ETH rally di atas level resistensi $3,250 dan $3,320.
Para bull bahkan mendorong harga di atas $3,350. Tertinggi terbentuk di $3,402, dan harga kini mengoreksi sebagian keuntungan. Ada penurunan kecil di bawah $3,350 dan level retracement Fib 23,6% dari gelombang terkini dari swing low $3,061 ke tinggi $3,402.
Harga Ethereum kini diperdagangkan di atas $3,300 dan Simple Moving Average 100-jam. Ada juga garis tren bullish yang terbentuk dengan support di $3,280 pada grafik per jam ETH/USD.
Jika para bull dapat melindungi dari kerugian lebih lanjut di bawah $3,280, harga bisa mencoba kenaikan lagi. Resistensi langsung terlihat di dekat level $3,350. Resistensi kunci pertama berada di dekat level $3,380. Resistensi besar berikutnya berada di dekat level $3,400. Pergerakan jelas di atas resistensi $3,400 mungkin mengirim harga menuju resistensi $3,500. Penembusan ke atas di atas wilayah $3,500 mungkin memicu lebih banyak keuntungan di hari-hari mendatang. Dalam kasus yang disebutkan, Ether bisa naik menuju zona resistensi $3,550 atau bahkan $3,650 dalam waktu dekat.
Jika Ethereum gagal menembus resistensi $3,400, itu bisa memulai penurunan baru. Support awal di sisi bawah berada di dekat level $3,300. Support besar pertama berada di dekat zona $3,280 dan garis tren.
Pergerakan jelas di bawah support $3,280 mungkin mendorong harga menuju support $3,230 dan level retracement Fib 50% dari gelombang terkini dari swing low $3,061 ke tinggi $3,402. Kerugian lebih lanjut mungkin mengirim harga menuju wilayah $3,200.
Indikator Teknikal
MACD Per Jam – MACD untuk ETH/USD kehilangan momentum di zona bullish.
RSI Per Jam – RSI untuk ETH/USD kini di atas zona 50.
Level Support Utama – $3,280
Level Resistensi Utama – $3,400