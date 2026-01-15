Recto, Ledesma Hadapi Keluhan Penjarahan dan Korupsi Terkait Transfer Dana PhilHealth

MANILA, Filipina – Sekretaris Eksekutif Ralph Recto dan mantan kepala eksekutif serta presiden Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) Emmanuel Ledesma Jr. menghadapi pengaduan terkait transfer dana "kelebihan" perusahaan asuransi negara tersebut.

Sekelompok dokter medis dan pengacara, yang dipimpin oleh penasihat hukum Rodel Taton, mengajukan pengaduan mengenai penyalahgunaan teknis, korupsi, penjarahan, dan pelanggaran berat ke Kantor Ombudsman pada Kamis, 15 Januari.

Kasus ini berawal dari transfer dana "kelebihan" sebesar P60 miliar dari PhilHealth ke kas negara, sesuai dengan ketentuan General Appropriations Act (GAA) 2024 yang menyatakan bahwa dana "kelebihan" dari perusahaan milik dan dikontrol pemerintah, seperti perusahaan asuransi negara, harus dikirim ke kas negara untuk mendanai apropriasi yang tidak terprogram.

Departemen Keuangan (DOF), yang saat itu dipimpin oleh Recto, mengeluarkan surat edaran mengenai implementasi ketentuan tersebut dan memerintahkan PhilHealth untuk menyerahkan dana "kelebihan" secara bertahap.

Pengaduan tersebut menyatakan bahwa Recto dan Ledesma melanggar Undang-Undang Anti-Korupsi dan Praktik Korup dengan menunjukkan "kelalaian berat yang tidak dapat dimaafkan" dalam transfer tersebut "karena mereka seharusnya terlebih dahulu memeriksa undang-undang yang ada atau setidaknya harus menyadari bahwa dana cadangan PhilHealth tidak boleh dikembalikan ke Kas Negara."

"Karena transfer dana cadangan kelebihan PhilHealth ke Kas Negara ini, terdapat kerugian besar bagi rakyat Filipina karena P60 miliar tersebut seharusnya dapat digunakan untuk peningkatan layanan kesehatan atau memperluas cakupan manfaat Program dan mengurangi jumlah kontribusi anggota sebagaimana diatur dalam RA 11223 (Undang-Undang Perawatan Kesehatan Universal)," demikian pernyataannya.

Para pengadu mengatakan Recto dan Ledesma juga bersalah atas penyalahgunaan teknis.

"Tidak diragukan lagi bahwa para tergugat dengan sengaja, disengaja, dan secara ilegal mentransfer dana cadangan PhilHealth ke Kas Negara untuk mendanai apropriasi yang tidak terprogram, sehingga merupakan pengalihan dana yang jelas dari tujuan awal pengalokasiannya," kata para pengadu.

Recto dan Ledesma juga bertanggung jawab atas penjarahan, kata para pengadu, "karena pola yang terus-menerus dalam mentransfer dana cadangan (kelebihan) dari Badan Usaha Milik dan Dikontrol Pemerintah (GOCCs) seperti PhilHealth ketika proyek fiktif dan di bawah standar lazim didanai melalui apropriasi yang tidak terprogram."

"Jumlah yang terlibat jauh lebih besar dari jumlah ambang batas P50 juta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Anti-Penjarahan," tambah mereka.

Kedua pejabat tersebut, kata para pengadu, juga bertanggung jawab atas pelanggaran berat karena "fakta-fakta kasus di sekitarnya menunjukkan niat yang jelas untuk melanggar hukum dan merupakan pengabaian yang mencolok terhadap aturan yang telah ditetapkan."

PhilHealth telah mentransfer P60 miliar dari P89,9 miliar dana "kelebihan" sebelum Mahkamah Agung (SC) mengeluarkan perintah penangguhan sementara menyusul petisi dari para pendukung dan kelompok kesehatan masyarakat.

Para pemohon telah mengutip Undang-Undang Perawatan Kesehatan Universal, yang menyatakan bahwa dana cadangan PhilHealth tidak dapat digunakan sebagai dana umum.

Pada Desember 2025, SC memerintahkan pengembalian P60 miliar dan menyatakan ketentuan GAA 2024 dan surat edaran DOF tidak konstitusional.

Sebelum keputusan SC, Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah memerintahkan pengembalian P60 miliar ke PhilHealth.

Jumlah tersebut dikembalikan ke perusahaan asuransi negara melalui anggaran nasional 2026.

Kelompok Save the Philippines Coalition mengajukan pengaduan penyalahgunaan teknis, penjarahan, dan pelanggaran berat terhadap Recto dan Ledesma pada Desember 2025 atas masalah yang sama.

Dalam sebuah pernyataan pada 22 Desember lalu, Recto menegaskan kembali "ketidakbersalahannya," mengutip putusan SC yang menyatakan tidak ada "tanggung jawab pidana" dari pihaknya sebagai mantan kepala keuangan, dan bahwa ia bertindak dengan "itikad baik sesuai dengan mandat langsung dari Kongres dalam memerintahkan penyerahan dana PhilHealth yang tidak digunakan." – Rappler.com