Depresi Tropis Ada Pertahankan Kekuatan; Sinyal Badai No. 1 Diberlakukan di Belasan Wilayah

Depresi Tropis Ada mempertahankan kekuatannya saat bergerak mendekati Visayas Timur, menurut Administrasi Layanan Atmosfer, Geofisika dan Astronomi Filipina (PAGASA) pada hari Kamis. Sinyal Badai No. 1 telah diberlakukan di lebih dari selusin wilayah.

Ada terus menghasilkan angin maksimum berkelanjutan 55 kilometer per jam (kph) dan hembusan hingga 70 kph, kata PAGASA dalam peringatannya pukul 11:00 pagi.

Terakhir terdeteksi 420 kilometer di timur Kota Surigao, Surigao del Norte, bergerak ke arah barat-barat laut dengan kecepatan 10 kph.

Karena badai tetap berada di laut dan terus menguat, badai ini dapat mengintensif menjadi badai tropis dalam 12 hingga 24 jam ke depan, yang mungkin mendorong pemberlakuan Sinyal Badai No. 2 di wilayah yang terdampak.

Pada periode prakiraan, PAGASA mengatakan Sinyal Badai No. 1 berlaku di lebih dari selusin wilayah, termasuk Sorsogon, bagian tenggara Albay, dan Catanduanes.

Ini juga berlaku di Samar Utara, Samar, Samar Timur, bagian timur Biliran, bagian timur Leyte, Leyte Selatan, Kepulauan Dinagat, Surigao del Norte, dan Surigao del Sur.

Di bawah Sinyal Badai No. 1, ancaman angin minimal hingga kecil diperkirakan dalam 36 jam, yang dapat menyebabkan kerusakan ringan pada infrastruktur yang terbuat dari bahan ringan.

Dalam peringatan terpisah, PAGASA juga mengeluarkan peringatan curah hujan di wilayah yang terdampak Depresi Tropis Ada.

Peringatan curah hujan kuning berlaku dari hari Kamis hingga Jumat di Samar Utara, Samar, Biliran, Leyte, Leyte Selatan, Kepulauan Dinagat, Surigao del Norte, Surigao del Sur, dan Agusan del Norte.

Wilayah-wilayah ini mungkin menerima curah hujan 50 hingga 100 milimeter dalam 24 jam, yang dapat mengakibatkan banjir lokal dan tanah longsor di daerah rawan bencana.

Sementara itu, peringatan curah hujan oranye berlaku dari hari Jumat hingga Sabtu siang di Catanduanes, Samar Utara, dan Samar Timur.

Peringatan ini juga diberlakukan di Camarines Sur, Albay, dan Catanduanes dari Sabtu siang hingga Minggu siang, kata PAGASA.

Di bawah peringatan curah hujan oranye, curah hujan lebih deras mulai dari 100 hingga 200 milimeter diperkirakan, yang dapat menyebabkan banjir luas dan tanah longsor di daerah yang sangat rentan.

Mengenai jalurnya, Depresi Tropis Ada diperkirakan berada sekitar 265 kilometer di timur Guiuan, Samar Timur pada Jumat pagi.

Pada Sabtu pagi, mungkin bergerak ke sekitar 165 kilometer timur-timur laut Catarman, Samar Utara, dan pada Minggu pagi, sekitar 150 kilometer timur-timur laut Virac, Catanduanes.

Pada hari Senin, diperkirakan berada sekitar 500 kilometer di timur Infanta, Quezon.

PAGASA mengatakan bahwa, pada periode prakiraan, siklon tidak diperkirakan akan mendarat, meskipun masih ada kemungkinan bahwa ia dapat mendarat di bagian Visayas Timur atau Wilayah Bicol. — Edg Adrian A. Eva