Saham Toyota melonjak 4% ke rekor baru saat meningkatkan penawaran tender pembelian perusahaan induk

Saham Toyota melonjak 4% pada hari Kamis mencapai rekor tertinggi sepanjang masa setelah perusahaan menaikkan tawaran buyout untuk Toyota Industries menjadi lebih dari $35 miliar, peningkatan besar dari tawaran tahun lalu.

Saham Toyota Industries sendiri naik hampir 6% menjadi 19.080 yen, bahkan lebih tinggi dari harga penawaran baru sebesar 18.800 yen.

Pada akhir hari Rabu, Toyota mengatakan akan membayar 18.800 yen per saham (sekitar $118,11) untuk membeli sisa saham Toyota Industries. Itu merupakan peningkatan lebih dari 15% dari tawaran sebelumnya sebesar 16.300 yen per saham yang dibuat Juni lalu. Tujuannya adalah untuk sepenuhnya memprivatisasi perusahaan.

Toyota Industries mengatakan harga buyout yang dinaikkan masih belum cukup

Mari kita mundur sebentar. Tahun lalu, Toyota mencoba membeli seluruh Toyota Group, raksasa korporat di Jepang, seharga 4,7 triliun yen. Sebagian dari kesepakatan itu termasuk 1 miliar yen dari kantong Chairman Akio Toyoda sendiri dan 700 miliar yen dalam bentuk saham preferen tanpa hak suara.

Namun pada bulan Desember, Toyota Industries menolak. Mereka mengatakan kesepakatan itu tidak cukup baik dan meminta lebih banyak uang. Langkah itu sekarang tampaknya berhasil.

Tetapi masih ada penolakan. Harga baru masih di bawah nilai tengah dari kisaran yang disarankan oleh penasihat independen. Itu menunjukkan Toyota Industries mungkin masih undervalued, bahkan dengan penawaran yang ditingkatkan. Dan fakta bahwa harga saham sudah melonjak melampaui penawaran yang direvisi hanya menambah hal itu.

Toyota Industries, yang memulai merek Toyota beberapa dekade lalu, bukan hanya bisnis sampingan. Mereka memproduksi forklift, mesin, suku cadang elektronik, dan alat stamping logam. Perusahaan ini memiliki bobotnya sendiri, dan dewan jelas mengetahuinya.

Di sisi operasional, Toyota tidak mengalami masa yang mudah. Laporan terbarunya menunjukkan produksi global turun 5,5% pada bulan November, menjadi 821.723 kendaraan. Itu adalah penurunan year-on-year pertama dalam setengah tahun. Penjualan global juga turun 2,2%, dengan pasar China merosot setelah pemerintah menarik kembali subsidi.

Yang memperburuk keadaan, Toyota mengatakan tarif AS akan berdampak besar. Mereka memperkirakan kerugian sebesar 1,45 triliun yen (lebih dari $9 miliar) untuk tahun fiskal mereka saat ini, yang berakhir pada bulan Maret. Itu bukan uang receh.

Meski mengalami pukulan, mereka masih terus mengeluarkan uang. Pada bulan November lalu, Toyota mengatakan akan menginvestasikan $912 juta di lima pabrik di negara bagian AS Selatan. Itu adalah bagian dari rencana yang lebih luas untuk menginvestasikan hingga $10 miliar ke dalam operasi AS pada tahun 2030.

Di Eropa, Toyota menjual 1.143.963 mobil pada tahun 2025, mempertahankan posisinya sebagai merek mobil penumpang terlaris kedua di seluruh benua. Campuran elektrifikasinya mencapai 77%, peningkatan 5% dari tahun sebelumnya. Dalam angka itu, kendaraan listrik baterai naik 46%, plug-in hybrid melonjak 76%, dan model hybrid naik 3%.

Van komersial juga berkinerja baik. Rangkaian van ringan Toyota Professional mencapai 158.270 unit, sebuah rekor, dan kenaikan 19% dari tahun sebelumnya.

Bos penjualan Till Conrad mengatakan, "Kami sangat bangga menghadirkan kinerja penjualan yang kuat lagi di Eropa selama tahun 2025... Kami terus memperkenalkan model-model baru yang menarik ke dalam jajaran kami, di antaranya Aygo X Hybrid, RAV4 baru, dan Toyota C-HR+ dan Urban Cruiser listrik baterai, dengan lebih banyak produk baru yang akan datang pada tahun 2026."

Dan dorongan EV terus berlanjut. Penjualan plug-in hybrid mencapai 71.845, naik 91% year-on-year. Kendaraan listrik baterai terjual 51.919 unit, peningkatan 53%. Pertumbuhan besar datang dari permintaan yang kuat untuk C-HR plug-in hybrid baru.

Jangan hanya membaca berita kripto. Pahamilah. Berlangganan newsletter kami. Gratis.