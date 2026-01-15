BursaDEX+
Harga Bitcoin Naik Sementara Sentimen Sosial Tetap Pesimis—Persiapan untuk Pergerakan Bullish Berikutnya?

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2026/01/15 14:38
Bitcoin Whales Accumulate BTC as Exchange Supply Falls to 7-Year Low

Harga Bitcoin (BTC) kembali bergerak setelah fase konsolidasi ketat dengan mendorong lebih tinggi meskipun pasar yang lebih luas tetap berhati-hati. Biasanya, breakout mengundang optimisme. Kali ini, reaksinya terlihat berbeda: indikator sentimen menunjukkan trader masih ragu untuk mempercayai pergerakan tersebut, dan komentar sosial cenderung lebih negatif meskipun ada kenaikan.

Ketidaksesuaian itu, harga naik sementara keyakinan tertinggal, sering kali menjadi tempat rally bisa mengejutkan. Ketika massa tetap takut, itu memberikan ruang bagi modal yang menunggu untuk masuk kembali dan untuk posisi short untuk dibuka, keduanya dapat menambah bahan bakar untuk kelanjutan. Dengan BTC sekarang bertahan di atas kisaran sebelumnya, fokus bergeser pada apakah ketidakpercayaan memudar atau apakah itu mendorong tahap berikutnya menuju angka psikologis $100K.

Trader Tetap Skeptis Meskipun Bitcoin Breakout

Dalam tren yang kuat, harga sering bergerak lebih dulu dan sentimen mengikuti kemudian. Saat ini, Bitcoin menunjukkan ketidaksesuaian klasik itu: ia mendorong lebih tinggi setelah breakout dari konsolidasi, namun massa masih terlihat tidak yakin. Rasio komentar positif vs negatif Santiment menggarisbawahi pergeseran ini, turun ke zona ketakutan bahkan saat BTC tren naik pada garis harga. 

btc price

Kombinasi itu biasanya menandakan "rally ketidakpercayaan," di mana trader ragu untuk mengejar, short tetap aktif, dan modal yang menunggu mengharapkan pullback yang mungkin tidak datang. Ironisnya, kehati-hatian itu dapat membantu memperpanjang kenaikan karena pasar tidak terlalu penuh dengan long yang euforia. Kuncinya adalah tindak lanjut: jika BTC bertahan di atas kisaran breakout, pesimisme ini dapat bertindak sebagai bahan bakar, menjaga level psikologis $100K tetap menjadi fokus.

Prospek Harga Bitcoin: Bisakah Sentimen Mendorong Perjalanan Menuju $100K?

Dengan BTC bertahan di atas band konsolidasi sebelumnya, fase berikutnya tergantung pada apakah pembeli dapat mempertahankan breakout sementara sentimen tetap berhati-hati. Ketika ketidakpercayaan bertahan, rally sering menggiling lebih tinggi karena penurunan dibeli dan taruhan bearish dibuka dalam gelombang. Dorongan stabil menuju $100K menjadi lebih mungkin jika harga Bitcoin terus mencetak higher high dan higher low dan menghindari tergelincir kembali ke kisaran sebelumnya.

Yang mengatakan, risikonya sederhana: jika BTC kehilangan level breakout dan sentimen tetap takut, pasar dapat menginterpretasikannya sebagai pergerakan gagal, memicu pengambilan keuntungan dan pullback yang lebih dalam. Untuk bull, konfirmasi yang paling bersih adalah penutupan yang berkelanjutan di atas kisaran sebelumnya, diikuti oleh retest yang berhasil. Untuk saat ini, pembacaan zona ketakutan Santiment menunjukkan rally tidak terlalu penuh, yang dapat menjaga momentum kenaikan tetap utuh—asalkan struktur harga tidak rusak.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC.

