Harga Bitcoin (BTC): ETF Spot AS Mencatat Arus Masuk Harian Tertinggi Sejak Oktober

ETF Bitcoin spot A.S. mencatat arus masuk bersih $844 juta pada 14 Januari, total harian tertinggi sejak 7 Oktober

Harga Bitcoin naik di atas $97.000 untuk pertama kalinya dalam lebih dari 60 hari, mencatat kenaikan 5,5%

Selama tiga hari perdagangan, ETF Bitcoin menarik total arus masuk $1,71 miliar

IBIT milik BlackRock memimpin dengan arus masuk $648 juta sementara FBTC milik Fidelity menambah $125,4 juta

Data derivatif menunjukkan trader tetap skeptis tentang Bitcoin mencapai $105.000 meskipun ada reli

Harga Bitcoin melonjak di atas $97.000 minggu ini setelah dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin spot A.S. mencatat arus masuk yang besar. Menurut SoSoValue, pada 14 Januari (ET), ETF Bitcoin spot A.S. mencatat total arus masuk bersih $844 juta.

Harga Bitcoin (BTC)

Angka $844 juta yang dicatat pada hari Rabu menandai total harian tertinggi sejak 7 Oktober. Ini mengalahkan rekor tertinggi tiga bulan pada hari Selasa sebesar $754 juta dalam arus masuk.

Selama tiga hari perdagangan terakhir, ETF Bitcoin menarik dana senilai $1,71 miliar. Delapan dari 12 ETF Bitcoin melaporkan arus masuk bersih pada hari Rabu.

IBIT milik BlackRock memimpin dengan arus masuk $648 juta. FBTC milik Fidelity menyusul dengan $125,4 juta.

Dana lain yang melaporkan arus positif termasuk ARKB milik Ark & 21Shares dengan $27 juta. Grayscale, Bitwise, VanEck, Valkyrie, dan Franklin Templeton juga mengalami arus masuk.

Bitcoin mencatat kenaikan 5,5% pada hari Rabu. Pergerakan ini mendorong harga ke level tertinggi dalam lebih dari 60 hari.

Bitcoin saat ini diperdagangkan pada $96.447. Harga tetap 23% di bawah rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $126.219.

Permintaan Institusional yang Kuat Kembali

Nick Rick, direktur LVRG Research, mengatakan arus masuk ETF menunjukkan kembalinya permintaan institusional. Dia menjelaskan bahwa investor memindahkan modal kembali ke Bitcoin setelah kehati-hatian akhir tahun.

Reli harga baru-baru ini mengejutkan penjual short. Likuidasi posisi short berleverage mencapai $370 juta selama dua hari.

Sumber: Coinglass

Ini adalah total tertinggi sejak Oktober 2025. Para bear Bitcoin telah bertaruh melawan harga yang terus naik.

Data Opsi Menunjukkan Kehati-hatian Trader

Meskipun ada kenaikan harga, pasar derivatif menunjukkan kehati-hatian yang berkelanjutan. Delta skew opsi BTC berada pada 4%, tidak berubah dari satu minggu sebelumnya.

Opsi put terus diperdagangkan dengan premi di atas opsi call. Ini menunjukkan trader tetap skeptis tentang kenaikan yang berkelanjutan di atas $100.000.

Trader profesional belum berubah menjadi bullish meskipun ada reli. Pasar opsi menunjukkan keraguan tentang Bitcoin mencapai $105.000 dalam waktu dekat.

ETF kripto lainnya juga melaporkan arus masuk. ETF Ethereum spot mencatat $175 juta dalam arus positif pada hari Rabu.

ETF Solana spot menambah $23,5 juta sementara ETF XRP membawa masuk $10,6 juta. CIO Kronos Research Vincent Liu mengatakan arus masuk bersih yang berkelanjutan ke dalam ETF kripto akan menciptakan tailwind struktural untuk harga kripto.

Imbal hasil Treasury A.S. dua tahun turun menjadi 3,51% pada hari Rabu. Indeks Nasdaq turun 1,6% pada hari yang sama.

