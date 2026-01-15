SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI telah bangkit kembali setelah mengalami reaksi yang tidak biasa di pasar mata uang kripto. Beberapa laporan menyatakan terjadi gangguan sementara pada jaringan SUI. Meskipun hal ini menyebabkan kebingungan dalam pergerakan harga koin pada awalnya, tampaknya para trader telah mengalihkan perhatian mereka kembali untuk membeli SUI berdasarkan implikasi teknikal daripada pengumuman berita negatif.

SUI Menunjukkan Tanda-Tanda Pemulihan yang Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85. Pada saat berita ini ditulis, koin diperdagangkan pada $1,82 tanpa perubahan harga selama 24 jam terakhir.

SUI Membangun Struktur Pemulihan

Grafik harian untuk SUI di TradingView menunjukkan bahwa harga diperdagangkan sekitar $1,85, setelah memantul dari zona supportnya di sekitar $1,58-$1,60. Titik harga yang telah bertindak sebagai zona pembelian utama sejak Desember tahun lalu. Meskipun koin belum sepenuhnya pulih, harga telah mencatat serangkaian titik terendah yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa pemulihan sedang berlangsung.

Saat ini koin diperdagangkan di bawah rata-rata pergerakan 200 harinya, yang terletak di $2,72, menunjukkan bahwa penjual masih memegang kendali atas arah jangka panjang.

Namun, koin saat ini berusaha untuk stabil di atas rata-rata pergerakan 50 harinya, yang cenderung menjadi zona di mana pembeli masuk selama perubahan arah tren. Indikator momentum, termasuk Relative Strength Index (RSI) pada 14 periode, saat ini menunjukkan perubahan yang diharapkan ke tren naik karena level jenuh belinya.

Jika dapat bertahan di atas level $1,80, maka akan terus memperkuat struktur pemulihannya. Jika koin berhasil menembus titik harga $2,00, itu akan mewakili pencapaian teknikal kunci dan membuka jalan bagi SUI untuk mencapai area resistensi harga yang lebih tinggi.

Sumber: TradingView

Baca Juga: Sui (SUI) Menunjukkan Tanda-Tanda Pemulihan saat Harga Membidik $2,35 Setelah Merebut Kembali Support Kunci

Kenaikan Harga Meskipun Terjadi Gangguan Jaringan

Analis Ted Pillows baru-baru ini memperbarui di X bahwa agak "ironis" melihat harga koin naik selama "gangguan jaringan" yang dilaporkan karena aksi harga jenis ini hanya terjadi "di kripto".

Dari grafik 1 jam, harga koin membentuk breakout bullish yang sangat kuat dari level harga sebelumnya di dekat $1,92-$1,94 dengan volume yang meningkat dan crossover bullish dari indikator MACD. Kedua metrik validasi ini menunjukkan akumulasi agresif oleh pembeli saat penurunan, tetapi volatilitas masih tinggi pada saat breakout harga.

Kesimpulannya, sementara aksi harga koin positif terhadap momentum dalam jangka pendek (peningkatan momentum), koin ini juga mengalami beberapa resistensi jangka panjang dan volatilitas yang diciptakan oleh faktor atau peristiwa eksternal. Untuk alasan ini, untuk menentukan apakah akan terus bergerak lebih tinggi, koin perlu bertahan di atas level support kunci.

Baca Juga: Analisis Harga SUI: Momentum Membangun Menuju Titik Tertinggi Lebih Tinggi di $5