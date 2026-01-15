Pakistan Bermitra dengan Perusahaan Terkait WLFI untuk Pembayaran Stablecoin USD1

Pakistan telah bermitra dengan perusahaan yang berafiliasi dengan World Liberty Financial (WLFI) yang terkait dengan Trump untuk mengeksplorasi inovasi dalam keuangan digital dan penggunaan stablecoin untuk transaksi lintas batas.

Pakistan Akan Mengeksplorasi USD1 Untuk Pembayaran Lintas Batas

Pada hari Rabu, Pakistan mengumumkan telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan perusahaan kripto yang terkait dengan bisnis kripto utama Keluarga Trump, World Liberty Financial.

Menurut laporan Reuters, Pakistan Virtual Asset Regulatory Authority (PVARA) menandatangani perjanjian dengan SC Financial Technologies, sebuah perusahaan yang digambarkan sebagai entitas afiliasi dari WLFI, untuk mengeksplorasi penggunaan stablecoin USD1 miliknya untuk pembayaran lintas batas.

Nota kesepahaman tersebut akan memungkinkan "dialog dan pemahaman teknis seputar arsitektur pembayaran digital yang sedang berkembang," dan diumumkan selama kunjungan pendiri dan CEO WLFI Zach Witkoff ke Pakistan.

Perlu dicatat, Witkoff juga merupakan CEO SC Financial Technologies, yang ikut memiliki merek stablecoin USD1 bersama World Liberty Financial, menurut dokumentasi cadangan stablecoin yang ditinjau oleh outlet media berita.

Berdasarkan perjanjian tersebut, perusahaan terkait WLFI akan berkolaborasi dengan bank sentral Pakistan untuk mengintegrasikan stablecoin USD 1 miliknya ke dalam struktur pembayaran digital yang diatur. Sumber yang terlibat dalam kesepakatan tersebut merinci bahwa ini akan memungkinkan token tersebut beroperasi bersama infrastruktur mata uang digital Pakistan sendiri.

Perlu dicatat bahwa pejabat PVARA sebelumnya telah menegaskan bahwa negara tersebut akan meluncurkan stablecoin nasional sebagai bagian dari strategi untuk memodernisasi pembayaran dan mendukung utang yang ditokenisasi. Selain itu, bank sentral sedang mengembangkan pilot untuk mata uang digital bank sentral (CBDC).

"Fokus kami adalah untuk tetap selangkah lebih maju dengan terlibat bersama pemain global yang kredibel, memahami model keuangan baru, dan memastikan bahwa inovasi, di mana pun dieksplorasi, selaras dengan regulasi, stabilitas, dan kepentingan nasional," kata Menteri Keuangan Pakistan Muhammad Aurangzeb.

WLFI Menghadapi Kekhawatiran Konflik Kepentingan Baru

Berita ini muncul saat WLFI menghadapi pengawasan di AS. Pada hari Selasa, Senator AS Elizabeth Warren mengirim surat kepada Comptroller of the Currency (OCC), Jonathan Gould, mendesak lembaga tersebut untuk menghentikan peninjauan aplikasi izin bank yang diajukan oleh perusahaan terkait Trump tersebut.

Pada 7 Januari, World Liberty Financial mengajukan permohonan kepada OCC untuk beroperasi sebagai bank trust nasional yang dirancang khusus untuk layanan stablecoin di AS. Langkah ini dimaksudkan untuk memfasilitasi penerbitan stablecoin USD1 milik WLFI. Selain itu, ini akan memungkinkan perusahaan kripto tersebut menyediakan layanan perbankan kustodian dan mendapatkan akses ke jaringan pembayaran nasional di bawah pengawasan OCC.

Senator demokrat tersebut mengutip kekhawatiran yang dia ungkapkan pada bulan Juli, ketika dia memberi tahu Jonathan Gould yang baru ditunjuk bahwa "OCC mungkin segera berada dalam posisi di mana harus meninjau aplikasi penerbit stablecoin yang diajukan oleh perusahaan yang secara langsung terkait dengan Presiden Trump dan keluarganya dan menyusun regulasi yang jelas mempengaruhi keuangan Presiden."

Tidak seperti kebanyakan pendahulunya, Presiden Trump tidak menempatkan usaha kripto miliknya dalam trust yang dikelola oleh pihak independen, investigasi Oktober menyatakan, menunjukkan bahwa sebagian besar bisnisnya dimiliki oleh trust yang dapat dibatalkan, di mana dia adalah satu-satunya penerima manfaat, dan dikelola oleh putranya Donald Trump Jr.

Menurut surat hari Selasa, kekhawatiran Warren telah berubah dari "hipotetis," sebagaimana dilaporkan Gould menyebutnya, menjadi kenyataan. Senator tersebut berargumen bahwa jika aplikasi disetujui, OCC akan mengumumkan aturan yang "mempengaruhi profitabilitas perusahaan Presiden" dan juga akan bertanggung jawab untuk "secara langsung mengawasi dan menegakkan hukum terhadap perusahaan Presiden—dan para pesaingnya."

Oleh karena itu, Warren meminta agar OCC menunda peninjauan World Liberty Financial hingga Presiden AS Donald Trump melepaskan dan menghilangkan semua konflik kepentingan keuangan yang melibatkan dirinya atau anggota keluarganya dan perusahaan tersebut.