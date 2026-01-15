SUI Mencapai Tonggak Penting dengan Peluncuran ETF Leveraged 2x dari 21Shares

SUI meluncurkan 21Shares 2x Long Sui ETF (TXXS) pertamanya yang terdaftar di AS pada NASDAQ.

Token menangani lebih dari $180 miliar dalam transaksi stablecoin selama empat bulan berturut-turut.

Pemadaman hampir enam jam mempengaruhi transaksi, berdampak pada lebih dari $1 miliar aktivitas on-chain.

Sui mencapai pencapaian institusional yang signifikan setelah peluncuran 21Shares 2x Long Sui ETF (TXXS) pada NASDAQ. Produk ini menandai kendaraan investasi pertama token yang terdaftar di AS dan debut sebagai ETF berleveraj, sebuah perkembangan langka untuk aset blockchain layer-1 yang relatif muda.

Penawaran ETF menunjukkan tingkat kepercayaan institusional yang meningkat di pasar, karena produk berleveraj diketahui memerlukan tingkat likuiditas yang tinggi. Analis telah mengamati bahwa produk jenis ini biasanya diluncurkan untuk aset yang telah menunjukkan tingkat aktivitas perdagangan yang tinggi.

Sui memproses lebih dari $180 miliar dalam transaksi stablecoin selama empat bulan berturut-turut, menurut postingan terbaru dari Altcoin Buzz. Tingkat pemrosesan berkelanjutan ini merupakan bukti likuiditasnya dan menjadikannya aset yang layak bagi para trader derivatif dan investor institusional yang mencari produk teregulasi.

Pemulihan Blockchain SUI Melindungi Lebih dari $1 Miliar

Namun, blockchain Sui dipulihkan ke operasi normalnya setelah kegagalan jaringan yang menghentikan transaksi selama hampir enam jam. Sui Foundation mengakui masalah tersebut pada pukul 3:24 sore UTC, mengatakan bahwa tim pengembang inti sedang aktif memperbaiki "pemadaman konsensus" yang mencegah pengguna melakukan transaksi pada jaringan berkecepatan tinggi tersebut.

Menurut Foundation, mereka mulai menyelidiki masalah tersebut pada pukul 2:52 sore UTC dan menyelesaikannya pada pukul 8:44 malam UTC, sehingga memungkinkan aliran transaksi biasa berlanjut setelah periode 5 jam 52 menit ketika lebih dari $1 miliar nilai on-chain terkunci.

Pertanyaan Keandalan Muncul di Tengah Perbandingan

Gangguan Rabu menandai pemadaman besar kedua token sejak diluncurkan pada Mei 2023, menyusul insiden serupa pada November 2024. Ada perbandingan yang ditarik dengan Solana, jaringan yang mengalami pemadaman historis tetapi sejak itu telah mencegah pemadaman di seluruh jaringan selama delapan belas bulan terakhir setelah menerapkan peningkatan untuk koordinasi validator.

Meskipun gangguan ini, aksi harga SUI masih memiliki efek terbatas. Token tersebut sempat melonjak 4% setelah gangguan, tetapi kemudian stabil di sekitar $1,84.

Sumber: CoinGecko

Menurut data dari CoinGecko, harga masih mengalami fluktuasi terbatas, menunjukkan pasar memandang gangguan tersebut sebagai operasional daripada merusak struktur prospek token yang lebih luas.

