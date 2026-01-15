Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Penjual e-commerce Afrika Selatan yang mengirim barang satuan langsung ke Amerika Serikat (AS) tetap berada di bawah tekanan setelah Mahkamah Agung AS gagal memberikan putusan yang telah lama ditunggu mengenai tarif global Presiden Donald Trump pada Rabu, 14 Januari 2026, tanpa memberikan indikasi kapan keputusan tersebut akan dikeluarkan.

Kasus yang belum terselesaikan ini membiarkan tarif 30% tetap berlaku yang telah mengubah penjualan lintas batas yang dulunya menguntungkan menjadi transaksi yang merugi bagi eksportir kecil yang menjual barang seperti barang fashion, produk perawatan kulit, seni buatan tangan, dan anggur langsung ke konsumen Amerika. Setiap paket kini dikenakan bea dan biaya masuk, mengikis margin dan mengancam kelangsungan model direct-to-consumer.

Tarif yang diberlakukan pada 1 Agustus 2025 telah mengubah bentuk sektor ini. Menurut SME Export Index yang disusun oleh TUNL, platform pengiriman internasional yang berbasis di Cape Town, nilai kotor bulanan pengiriman ke AS turun 22,8% pada kuartal keempat 2025 dibandingkan dengan kuartal kedua, sebelum tarif sepenuhnya berlaku.

Bagi banyak penjual independen, dampaknya telah melampaui penyusutan margin. Eksportir yang berbicara dengan TechCabal mengatakan mereka telah menghabiskan berbulan-bulan menyesuaikan harga, metode pengiriman, dan strategi pemenuhan, seringkali tidak berhasil, karena pasar AS menjadi semakin tidak stabil. Banyak yang kini menghadapi pilihan antara menaikkan harga dan kehilangan pelanggan, atau menyerap tarif dan beroperasi dengan rugi.

"Sekitar 80% klien saya berbasis di AS, dan 20% sisanya tidak cukup untuk menopang bisnis," kata Job Guwhe, CEO JNGcape African Arts. "Saya harus menaikkan harga dengan cara yang membuat pembeli AS enggan, tetapi jika saya tidak melakukannya, saya akan kehilangan uang pada setiap pengiriman."

CEO TUNL Craig Lowman mengatakan bahwa bahkan periode Natal gagal memberikan peningkatan seperti biasanya. "Pada dasarnya, ini mewakili hampir perubahan 50% terhadap apa yang biasanya diharapkan UKM pada waktu ini dalam setahun," tambahnya dalam wawancara dengan TechCabal pada Rabu.

Sebaliknya, ekspor ke tujuan non-AS naik 11,3% selama periode yang sama, menggarisbawahi bagaimana kebijakan perdagangan AS telah mengganggu eksportir e-commerce khusus Afrika Selatan secara tidak proporsional.

Mahkamah Agung belum menunjukkan kapan akan memutuskan apakah tarif yang diberlakukan berdasarkan International Emergency Economic Powers Act tersebut sah, meninggalkan eksportir online kecil dalam ketidakpastian.

Bagi eksportir online kecil Afrika Selatan, taruhannya tinggi.

Putusan Mahkamah Agung yang menguntungkan dapat memulihkan akses ke pasar AS, menstabilkan arus kas, dan memungkinkan UKM untuk berkembang lagi.

Sampai saat itu, bisnis menavigasi lingkungan yang tidak pasti, menyeimbangkan kelangsungan hidup dengan pertumbuhan, dengan setiap pengiriman ke AS membawa beban tarif yang tidak dapat diprediksi dan risiko kebangkrutan yang mengintai.

Keputusan tersebut, ketika tiba, tidak hanya akan membentuk perdagangan tetapi dapat menentukan masa depan sektor yang telah menjadi mesin penting bagi ekosistem e-commerce khusus Afrika Selatan.