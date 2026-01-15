Harga Decred (DCR) Melonjak 80% Seiring Sentimen Kripto Membaik—Apakah $50 Target Berikutnya?

Postingan Harga Decred (DCR) Meroket 80% saat Sentimen Kripto Membaik—Apakah $50 Target Selanjutnya? pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Decred telah mengejutkan pasar dengan pergerakan naik yang tajam, keluar dari konsolidasi range-bound. Tidak seperti banyak breakout yang mengandalkan hype dan turnover besar, reli ini lebih terlihat seperti supply squeeze—harga terdorong lebih tinggi karena tekanan jual menipis daripada karena pembeli tiba-tiba membanjiri pasar. Dengan harga DCR kini menguji level tertinggi lokal mendekati $30, beberapa sesi berikutnya menjadi krusial. Reklaim yang bersih dari area ini dapat menyiapkan panggung untuk ekstensi menuju $50, tetapi bulls masih perlu melewati hambatan yang lebih signifikan di sekitar $36, di mana supply kemungkinan lebih tebal.

Setelah ledakan kekuatan ini, pertanyaan utamanya adalah apakah Decred dapat mempertahankan momentum dan membangun tren—atau apakah pergerakan ini memudar menjadi lonjakan singkat lainnya.

Melihat lebih jauh, Decred mengalami breakout besar pada awal November 2025, tetapi bulls kesulitan mempertahankannya, dan token akhirnya turun hampir 80%, kembali ke kisaran dasar sebelumnya. Namun kali ini, strukturnya membaik: DCR mencetak higher highs dan higher lows berturut-turut, mengisyaratkan konsolidasi naik. Jika pembeli terus mempertahankan pullback dan terus mendorong ke resistance, pengaturan ini mendukung dorongan menuju target yang lebih tinggi di sesi-sesi mendatang.

Grafik harian menunjukkan Decred breakout dari range yang berkepanjangan, dengan harga merebut kembali zona supply sebelumnya mendekati $28–$30, menunjukkan pergeseran struktur bullish. Pergerakan ini menyerupai breakout range diikuti oleh konsolidasi naik, mengindikasikan kekuatan tren yang membaik. OBV naik, mengkonfirmasi akumulasi dan mendukung pergerakan naik meskipun volume moderat. Sementara itu, MACD telah berbalik bullish, dengan crossover positif dan histogram yang mengembang, menandakan momentum yang menguat. Jika DCR bertahan di atas $28, level resistance berikutnya berada di $35 dan $40, sementara breakout yang berkelanjutan dapat membuka jalan menuju $46–$50.

Decred berada di titik penting setelah rebound tajamnya. Beberapa penutupan harian berikutnya akan menentukan apakah pergerakan ini berubah menjadi uptrend yang berkelanjutan atau memudar menjadi lonjakan singkat lainnya. Jika pembeli menjaga harga tetap didukung di atas area breakout baru-baru ini, jalur tetap terbuka untuk pergerakan stabil menuju zona resistance yang lebih tinggi, dengan $50 tetap dalam radar.

Namun jika momentum mendingin dan harga DCR tergelincir kembali ke range sebelumnya, pasar mungkin akan memperlakukan reli ini sebagai lonjakan yang didorong likuiditas daripada pergeseran tren yang sebenarnya. Singkatnya, bulls memiliki keuntungan untuk saat ini—konfirmasi hanya datang dengan follow-through dan pertahanan kuat pada penurunan.