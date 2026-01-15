Klien ETF Menyerap XRP Senilai $10 Juta dalam 24 Jam, Tapi Mengapa Harga XRP Turun Hari Ini?

XRP mencatat arus masuk ETF $10 juta, namun penurunan harga terus berlanjut.

Kepercayaan institusional meningkat, namun XRP menghadapi tekanan turun dari likuidasi.

Likuidasi besar-besaran menyebabkan penurunan harga XRP meskipun ada minat ETF.

XRP mengalami minat yang substansial dari klien ETF, dengan pembelian XRP senilai $10,63 juta hanya dalam 24 jam pada 14 Januari 2026. Pergerakan signifikan ini mencerminkan meningkatnya minat institusional terhadap aset digital. Total aset yang dipegang oleh ETF XRP kini mencapai $1,56 miliar, menandakan meningkatnya pentingnya XRP dalam dunia manajemen aset digital.

Namun, meskipun arus masuk yang positif ini, XRP diperdagangkan pada $2,11, mencerminkan penurunan 1,09% selama 24 jam terakhir. Pergeseran nilai ke bawah ini terjadi meskipun ada arus masuk signifikan ke ETF XRP, yang menyerap lebih dari $10 juta hanya dalam satu hari. Arus masuk ini menunjukkan kepercayaan institusional yang kuat terhadap XRP, namun harga terus menghadapi tekanan turun.

Mengapa Harga XRP Turun Meskipun Ada Arus Masuk ETF?

Penurunan harga XRP baru-baru ini dapat dikaitkan terutama dengan likuidasi yang terjadi di pasar. Menurut data dari Coinglass, XRP mengalami total likuidasi $6,93 juta selama 24 jam terakhir.

Di antara likuidasi ini, posisi long menyumbang $5,54 juta, sementara posisi short totalnya $1,40 juta. Likuidasi ini, terutama dari posisi long, telah menciptakan tekanan turun yang signifikan pada harga XRP meskipun ada arus masuk institusional yang kuat ke ETF XRP.

Sumber: Coinglass

Kerangka waktu 1 jam, 4 jam, dan 12 jam juga menunjukkan likuidasi yang signifikan. Misalnya, dalam 4 jam, XRP mengalami total $284,78 ribu dalam likuidasi, dengan posisi short mendominasi pada $252,02 ribu. Dalam 12 jam, likuidasi totalnya $3,19 juta, dengan posisi long sekali lagi mengambil bagian terbesar. Skala likuidasi ini menunjukkan bahwa posisi berleverage telah berkontribusi pada volatilitas harga.

Posisi overleverage dan pergeseran pasar yang cepat menyebabkan fluktuasi harga yang signifikan, bahkan ketika kepercayaan institusional terhadap XRP tetap tinggi. Sementara arus masuk ETF menunjukkan sentimen bullish jangka panjang, volatilitas pasar jangka pendek yang diciptakan oleh likuidasi jelas mempengaruhi harga.

Prospek untuk XRP

Meskipun penurunan harga saat ini, keterlibatan investor institusional yang terus tumbuh melalui ETF tetap menjadi indikator positif untuk masa depan XRP. Dengan $10,63 juta diserap oleh klien ETF hanya dalam satu hari, XRP terus menarik minat yang signifikan, bahkan jika pergerakan harga jangka pendek tetap volatil.

