Saat Layer 2 Melonjak, SwissBorg dan Base Menyederhanakan Likuiditas Lintas-Chain

Seiring dengan matangnya pasar kripto, salah satu tantangan terbesar industri ini tetap adalah fragmentasi. Likuiditas semakin tersebar di berbagai Layer 1, Layer 2, rollup, dan rantai aplikasi khusus, memaksa pengguna untuk mengelola banyak dompet, bridge, dan jaringan hanya untuk mengakses peluang baru. Sebagai respons, semakin banyak platform berlomba-lomba untuk menyederhanakan, sebuah tren yang tampaknya semakin cepat.

L2, khususnya, telah menjadi pusat narasi skalabilitas Ethereum. Di antara mereka, Base telah menonjol selama setahun terakhir. Dibangun di atas OP Stack bekerja sama dengan Coinbase, Base telah membuat nama untuk dirinya sendiri sebagai salah satu L2 paling aktif berdasarkan volume transaksi dan keterlibatan pengembang. Biaya rendah, throughput tinggi, dan kompatibilitas EVM telah menjadikannya platform peluncuran yang menarik untuk protokol DeFi, aplikasi konsumen, dan proyek token tahap awal, banyak di antaranya sekarang debut langsung di Base daripada Ethereum mainnet.

Latar belakang ini membuat langkah terbaru SwissBorg patut diperhatikan. Platform kripto berbasis Swiss ini telah mengumumkan integrasi Base ke dalam Meta-Exchange (MEX) miliknya, memungkinkan pengguna mengakses likuiditas asli Base langsung dari dalam aplikasi SwissBorg. Daripada berinteraksi dengan jaringan secara manual, pengguna dapat memperdagangkan aset Base melalui antarmuka SwissBorg yang ada, dengan eksekusi ditangani secara otomatis di berbagai sumber likuiditas yang digabungkan.

Kini, perdagangan dialihkan melalui Meta-Exchange SwissBorg, yang secara otomatis mengagregasi likuiditas di berbagai bursa terpusat, tempat terdesentralisasi, dan jalur fiat untuk memberikan harga kompetitif dan eksekusi slippage rendah. Base telah muncul sebagai hub pusat untuk aktivitas onchain, sifat yang telah menarik pengembang dan proyek tahap awal, khususnya dalam DeFi dan aplikasi yang menghadap konsumen.

Dengan integrasi ini, Meta-Exchange SwissBorg sekarang menarik likuiditas dari beberapa bursa terdesentralisasi paling penting di Base, termasuk Uniswap, PancakeSwap, dan Aerodrome. Aerodrome, khususnya, memainkan peran sentral sebagai lapisan likuiditas asli Base, dirancang untuk mendukung efisiensi modal dan pasar token yang muncul. SwissBorg telah mengonfirmasi bahwa integrasi Base lebih lanjut direncanakan seiring ekosistem terus matang.

Bagi pengguna, daya tarik utama terletak pada kesederhanaan. SwissBorg membangun reputasinya di sekitar kesederhanaan dalam investasi kripto, dan peluncuran Base tetap pada formula tersebut. Aset asli Base dapat ditukar dengan token SwissBorg yang didukung hanya dengan satu ketukan, semuanya dari dalam aplikasi. Tidak perlu dompet eksternal, langkah cross-chain manual, atau pengetahuan teknis, karena Meta-Exchange menangani pekerjaan berat di latar belakang.

Cyrus Fazel, Co-Founder dan CEO SwissBorg, membingkai langkah ini sebagai bagian dari upaya untuk memberi pengguna akses ke hampir seluruh pasar kripto likuid melalui satu antarmuka. Dengan Base sekarang bergabung dengan jaringan seperti Solana, BNB Chain, dan Avalanche di Meta-Exchange, SwissBorg dapat menawarkan cakupan yang menyaingi, dan dalam beberapa kasus mengungguli, banyak bursa terpusat.

Pada saat likuiditas semakin terfragmentasi di berbagai rantai dan rollup, pendekatan SwissBorg secara fundamental berbeda, berdasarkan kesederhanaan dan pengalaman pengguna yang mudah dipahami yang terintegrasi. Alih-alih memilih jaringan atau khawatir tentang di mana harga terbaik berada, trader berinteraksi dengan satu titik masuk yang mengarbitrase likuiditas secara otomatis di berbagai pasar.

Saat kompetisi Layer 2 semakin intensif dan jaringan baru terus diluncurkan, integrasi seperti ini kemungkinan akan memainkan peran yang semakin besar dalam membentuk bagaimana pengguna sehari-hari mengalami keuangan onchain. Langkah terbaru SwissBorg menunjukkan bahwa, bagi banyak orang, masa depan perdagangan cross-chain mungkin hanya dengan satu ketukan.

Penafian: Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau nasihat lainnya.