Canton Network Menyelesaikan Putaran Transaksi Repo Lintas Batas Ketiga Menggunakan Deposit Bank Tertoken

Canton Network melaksanakan transaksi repo intraday lintas batas menggunakan berbagai aset termasuk U.S. Treasuries dan EGB.

LSEG Digital Settlement House menyediakan deposit bank komersial tertoken sebagai alternatif untuk penyelesaian stablecoin.

Institusi Eropa Euroclear, Euronext, dan LSEG bergabung dengan kelompok kerja, memperluas partisipasi Canton Network.

Transaksi tersebut menunjukkan kemajuan menuju infrastruktur pasar modal yang selalu aktif dengan penyelesaian real-time 24/7.

Canton Network telah menyelesaikan set ketiga transaksi pembelian kembali onchain, menandai kemajuan dalam pengembangan infrastruktur pasar modal.

Digital Asset memimpin inisiatif ini bersama institusi keuangan besar termasuk Euroclear, Euronext, LSEG, TreasurySpring, Cumberland DRW, Societe Generale, Tradeweb, dan Virtu Financial.

Transaksi tersebut menampilkan aktivitas repo intraday lintas batas di berbagai aset dan mata uang sambil memanfaatkan deposit bank komersial tertoken melalui LSEG Digital Settlement House.

Framework Multi-Aset Memungkinkan Operasi Repo Lintas Batas

Putaran transaksi terbaru memperkenalkan beberapa kemajuan teknis dibanding aktivitas Canton Network sebelumnya.

Peserta melakukan transaksi pembelian kembali intraday lintas batas menggunakan berbagai mata uang dan kelas aset untuk pertama kalinya.

Operasi tersebut mencakup European Government Bonds, U.S. Treasuries, kas Euro, dan kas Dolar AS dalam satu framework tunggal.

Perkembangan ini dibangun berdasarkan momentum dari pencapaian Canton Network sebelumnya. Transaksi awal Juli mendemonstrasikan kelayakan pembiayaan U.S. Treasury sepenuhnya onchain terhadap USDC.

Putaran kedua Oktober memperluas partisipasi di seluruh counterparty sambil memanfaatkan stablecoin untuk tujuan penyelesaian.

Kelly Mathieson, Chief Business Development Officer di Digital Asset, menjelaskan progres tersebut: "Kami memiliki momentum yang luar biasa selama setahun terakhir."

Kelompok kerja diperluas untuk menyertakan peserta pasar Eropa. LSEG, Euroclear, dan Euronext bergabung dengan anggota yang ada untuk memajukan inisiatif onchain dalam Global Collateral Network.

Partisipasi mereka menunjukkan traksi yang berkembang untuk infrastruktur tertoken di seluruh pasar keuangan Eropa.

David Leblache, Head of Innovation & AI Products di Euronext, menyatakan inisiatif ini "mencerminkan upaya kolektif industri untuk mengeksplorasi bagaimana tokenisasi dan infrastruktur on-chain dapat meningkatkan mobilitas jaminan."

Canton Network mengumumkan penyelesaian di media sosial, mencatat bahwa transaksi tersebut menghadirkan kemampuan repo intraday lintas batas di berbagai aset dan mata uang.

Platform tersebut menyatakan transaksi ini membawa pasar lebih dekat ke infrastruktur pasar modal yang skalabel dan selalu aktif.

Deposit Bank Tertoken Menyediakan Metode Penyelesaian Kas Alternatif

LSEG Digital Settlement House memainkan peran sentral dengan menyediakan deposit bank komersial tertoken sebagai pengganti stablecoin.

Pendekatan ini menciptakan opsi kas onchain menggunakan deposit bank komersial aktual daripada alternatif berbasis cryptocurrency.

LSEG DiSH memungkinkan pengguna untuk mentransfer deposit bank komersial secara instan ke anggota jaringan mana pun.

Sistem deposit tertoken beroperasi sepanjang waktu secara real-time tanpa mengharuskan pengguna mempertahankan hubungan dengan setiap bank di jaringan.

Deposit ditokenisasi di Canton khusus untuk digunakan sebagai bagian kas dari setiap transaksi repo intraday.

Bud Novin, Head of Payment Systems di LSEG Post Trade Solutions, mengungkapkan antusiasme tentang perkembangan ini: "Kami sangat antusias dengan potensi layanan kas LSEG DiSH kami untuk menyediakan solusi kas yang nyata."

Jorgen Ouaknine, Global Head of Innovation and Digital Assets di Euroclear, menekankan pendekatan kolaboratif.

"Sebagai infrastruktur pasar keuangan tepercaya, kami percaya bahwa kemajuan berarti dalam keuangan digital hanya dapat dicapai melalui kemitraan erat dengan pasar," katanya. Institusi tersebut bertujuan untuk membuka bentuk likuiditas baru melalui posisinya dalam arus jaminan global.

Kelompok kerja berencana untuk melanjutkan kolaborasi pada inisiatif pembiayaan onchain tambahan sepanjang 2026.

Mathieson menggambarkan pencapaian ini sebagai "landasan untuk jaringan jaminan global yang benar-benar dengan likuiditas on-chain untuk aset berkualitas tinggi."

Perkembangan ini mewakili akselerasi berkelanjutan menuju infrastruktur pasar modal yang skalabel dan beroperasi secara kontinu.

