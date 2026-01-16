Reli Bitcoin Mencerminkan Keyakinan Pembeli di Pasar Spot Coinbase, Bull Run Kembali Lagi?

Reli Bitcoin baru-baru ini mungkin didorong oleh permintaan spot riil di Coinbase. Data yang menunjukkan aktivitas spot yang meningkat di Coinbase menunjukkan bahwa pergerakan naik ini didukung oleh pembelian langsung daripada posisi leverage di pasar derivatif. Perbedaan ini penting karena pembelian Spot mencerminkan komitmen modal riil, bukan taruhan sementara.

Mengapa Manajemen Risiko Ketika Permintaan Bersifat Struktural

Reli Bitcoin sejak berita surat panggilan Powell hari Minggu sebagian besar dikaitkan dengan pembeli spot Coinbase. Trader kripto Alex Krüger telah menyoroti di X bahwa baik Adjusted Coinbase Premium maupun Cumulative Volume Delta (CVD) menunjukkan akumulasi spot yang stabil, yang merupakan alasan mengapa ini menjadi reli yang benar-benar dibenci bahkan di antara para bitcoiner. Selama lebih dari sebulan, narasi dominan di setiap ruang obrolan kripto adalah bahwa BTC tertinggal sementara ekuitas dan komoditas bergerak naik.

Namun, fakta menariknya adalah bahwa ekuitas tidak akurat, tetapi 40% dari saham S&P 500 (Standard & Poor's 500) sebenarnya ditutup merah pada tahun 2025, (39,2% tepatnya). Persepsi melakukan banyak pekerjaan di sini, dan langkah Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) terhadap Powell mewakili uji lakmus makro utama untuk BTC. Kruger mengklaim bahwa proposisi nilai jangka panjang BTC adalah tentang melindungi terhadap risiko ekor dari pemborosan bank sentral.

Pada hari Senin, BTC melonjak naik, meskipun pergerakan itu hanya lonjakan kecil. Menurut Krüger, medan pertempuran kunci BTC tetap pada moving average 50 minggu (WMA), yang saat ini sekitar $101.420. Sementara itu, trader tersebut berencana mengambil sebagian keuntungan ke dalam likuidasi short tepat di atas level $100.000.

Mengapa Bitcoin Mendapat Manfaat Pertama Dari Arus Institusional

Digital Asset Market Clarity Act dijadwalkan untuk markup hari ini, 15 Januari 2026, di Komite Perbankan Senat. Menurut pembaruan dari BTC_road_to200k di X (sebelumnya Twitter), di sinilah para pembuat undang-undang akan memperdebatkan dan membentuk versi akhir RUU tersebut sebelum dilanjutkan.

Ini penting karena undang-undang tersebut bertujuan untuk mengklarifikasi ketidakpastian regulasi yang sedang berlangsung antara Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC), yang telah menjadi sumber utama keraguan bagi pemain institusional besar yang ingin masuk ke Bitcoin dan aset digital lainnya.

Selain itu, Clarity Act akan menjadi titik balik karena bertujuan untuk mengklarifikasi aturan yang akan membawa lebih banyak kepercayaan kepada bank, dana pensiun, dan investor besar, yang sering diterjemahkan menjadi permintaan yang lebih tinggi dan momentum harga yang lebih kuat untuk BTC. Saat awan regulasi terangkat, pasar mungkin mulai mengalami gelombang baru uang institusional yang mengalir masuk, dan itu jelas bullish untuk BTC.