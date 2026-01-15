BursaDEX+
Ransomware DeadLock menggunakan kontrak pintar Polygon untuk menyembunyikan aktivitas, menimbulkan tantangan bagi upaya keamanan siber.

Ransomware DeadLock Menggunakan Smart Contract Polygon untuk Penghindaran

Penulis: bitcoininfonewsSumber: bitcoininfonews
2026/01/15 23:53
Yang Perlu Diketahui:
  • DeadLock Ransomware menggunakan smart contract Polygon untuk menghindari deteksi.
  • Tidak ada dampak langsung terhadap aset pasar yang diamati.
  • Penggunaan smart contract oleh ransomware semakin meningkat kompleksitasnya.

Kelompok DeadLock Ransomware, yang aktif sejak Juli 2025, menggunakan smart contract Polygon untuk menyamarkan operasinya, menghindari deteksi oleh otoritas dalam lanskap keamanan siber.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang taktik yang terus berkembang dari kelompok ransomware yang memanfaatkan teknologi blockchain, berpotensi memperumit upaya penegakan hukum dan mempengaruhi strategi keamanan siber di masa depan.

DeadLock Ransomware telah mulai menggunakan smart contract Polygon untuk menyembunyikan infrastruktur mereka sejak Agustus 2025, memperumit upaya untuk melacak aktivitas siber.

Taktik ini menandai eskalasi dalam strategi ransomware, mempengaruhi lanskap keamanan siber dan menimbulkan tantangan baru untuk melacak aktivitas ilegal.

DeadLock Mengintegrasikan Smart Contract Polygon pada Agustus 2025

Kelompok DeadLock Ransomware memperkenalkan pendekatan baru dengan mengintegrasikan smart contract Polygon pada Agustus 2025. Strategi ini bertujuan untuk menghindari prosedur deteksi tradisional. Meskipun pimpinan DeadLock tetap tidak teridentifikasi, aktivitas mereka menekankan pergeseran dalam taktik kejahatan siber dengan menyamarkan infrastruktur command-and-control (C2) mereka.

Strategi Keamanan Siber Tertantang oleh Smart Contract

Dengan tindakan ini, tantangan keamanan siber semakin intensif, karena metode pelacakan tradisional gagal. Evolusi ini mendorong evaluasi ulang strategi defensif untuk memerangi ancaman ransomware secara efektif. Kurangnya implikasi langsung pada aset cryptocurrency atau harga pasar menunjukkan fokus utama tetap pada penyamaran infrastruktur operasional daripada keuntungan finansial langsung.

Tren yang Muncul: Ransomware dan Smart Contract

Secara historis, penggunaan smart contract dalam ransomware adalah tren yang muncul, dengan pendekatan yang tidak biasa ini mendapatkan daya tarik untuk aktivitas siber yang rumit. Para ahli menyarankan bahwa pola inovasi dalam kejahatan ini dapat mengarah pada perkembangan lebih lanjut, memerlukan taktik penegakan hukum yang adaptif dan langkah-langkah keamanan siber yang ditingkatkan.

