Pemenang Time2Build 2025: Breez Memberikan Hadiah Bitcoin untuk Integrasi Lightning di BTCPay Server, Primal, dan Lainnya

Tantangan pengembang Time2Build baru saja mengumumkan pemenang 2025. Acara ini diselenggarakan oleh Breez bekerja sama dengan mitra termasuk Tether, Lightspark, Fulgur Ventures, Plan ₿ Network, PlebLab, Geyser, dan Draper University. Inisiatif ini, yang berlangsung dari 7 Oktober hingga 15 November 2025 (dengan periode penggabungan hingga 16 Desember), berfokus pada integrasi pembayaran Lightning Network self-custodial ke dalam aplikasi open-source yang ada menggunakan Breez SDK.

Lebih dari 50 komunitas pengembang di seluruh dunia berpartisipasi, menghasilkan berbagai plugin, alat, dan integrasi yang dirancang untuk penggunaan jangka panjang daripada demonstrasi sekali pakai. Tantangan ini menekankan fungsi Bitcoin praktis di area seperti pembayaran merchant, platform sosial, protokol identitas, dan aplikasi berbasis Nostr.

Tren utama yang diamati di seluruh kiriman meliputi:

Lightning sebagai lapisan interoperabilitas — Pengembang sering memasangkan Lightning dengan protokol seperti Nostr dan Cashu untuk memungkinkan transfer nilai antar sistem tanpa mengubah desain asli.

— Pengembang sering memasangkan Lightning dengan protokol seperti Nostr dan Cashu untuk memungkinkan transfer nilai antar sistem tanpa mengubah desain asli. Preferensi untuk plugin daripada integrasi mendalam — Peserta lebih menyukai plugin ringan untuk sistem manajemen konten, forum, game engine, dan alat kreator. Pendekatan ini memungkinkan deployment lebih cepat, iterasi independen, dan mengurangi ketergantungan pada persetujuan maintainer upstream.

Para pemenang dipilih oleh panel juri, termasuk Abubakar, Giacomo, Jeff, Kevin, Keyan, Lisa, Roy, dan Subash. Hadiah dibayarkan dalam Bitcoin.

Pemenang Hadiah $3.500

Plugin BTCPay Server (Tim: Aljaz) — Plugin ini memungkinkan pembayaran Lightning di BTCPay Server, prosesor pembayaran open-source yang digunakan oleh merchant secara global, dengan memanfaatkan Breez SDK. Ini menghilangkan kebutuhan operator untuk mengelola node Lightning penuh, termasuk likuiditas channel, sambil mempertahankan fungsi Bitcoin self-custodial.

Evento (Tim: Brianna, Andre, dan Aaliyah) — Lightning ditambahkan ke Evento, platform acara sosial untuk membangun komunitas. Pengguna dapat memberi tip kepada peserta, mendukung host, mengirim/menerima sats, dan berinteraksi dengan layanan seperti pembelian Bitrefill langsung di aplikasi, memungkinkan aliran nilai peer-to-peer dalam acara.

Portal (Tim: Alessandro, Gianluca, Gabriele, dan John) — Tim mengintegrasikan Breez SDK ke dalam Portal, protokol dan aplikasi mobile untuk identitas dan pembayaran. Lightning menjadi fitur protokol asli, memungkinkan aplikasi apa pun yang dibangun di Portal mewarisi kemampuan mengirim/menerima Bitcoin.

Primal (Tim: Daniel) — Lightning dimasukkan ke dalam klien web Primal, aplikasi Nostr yang banyak digunakan. Breez SDK menyediakan pengalaman wallet self-custodial, menggantikan proses onboarding custodial sebelumnya yang memerlukan KYC dan dapat gagal karena pembatasan lokasi atau email. Onboarding sekarang tidak memerlukan informasi pribadi dan selesai dalam waktu sekitar satu menit.

Pemenang Hadiah $1.000 dan Penyebutan Khusus

Penghargaan tambahan $1.000 diberikan kepada proyek termasuk:

Plugin donasi OBS Studio dengan kirim/terima Lightning, sinkronisasi multi-perangkat, dan dukungan on-chain.

Dukungan backend untuk mint Nutshell Cashu menggunakan Spark sebagai penyedia Lightning.

SatsMobi, wallet Telegram yang menambahkan Lightning self-custodial.

Prosesor pembayaran CDK menggunakan Spark.

Plugin Godot Engine untuk Lightning dalam pengembangan game.

Paket NuGet Umbraco untuk tip jar, paywall, dan alat admin.

Plugin tipping forum Discourse.

Plugin hadiah CTFd untuk tantangan keamanan capture-the-flag.

Hadiah khusus dari Draper University dan PlebLab mengakui kontribusi tambahan dalam gamifikasi pendidikan dan wallet yang berfokus pada Nostr. Pemenang hadiah khusus ini adalah:

Lib de Satoshi & B4OS — Platform komunitas yang mengintegrasikan Lightning untuk gamifikasi pendidikan. Dihargai oleh DraperU.

Sparkihonne — Pengalaman wallet yang berfokus pada Nostr yang memadukan identitas, pesan, dan pembayaran. Dihargai oleh PlebLab.

Kiriman lain yang tidak menang tetapi notable termasuk Sabi Wallet, Backend untuk mint CDK, Jumble, Breez MCP Server – Docker Catalog, CoFi Lab, OpNode, dan BitNGN.

Tantangan ini menunjukkan minat pengembang yang meningkat dalam menanamkan pembayaran Bitcoin di tempat pengguna sudah terlibat, terutama melalui plugin dan Lightning sebagai lapisan penghubung. Penyelenggara menyatakan bahwa pengembangan masa depan akan bergantung pada partisipasi berkelanjutan dari builder di area seperti aplikasi pesan, wallet, dan aplikasi baru.

Tim Breez membagikan antusiasme mereka dalam siaran pers dengan Bitcoin Magazine, mengatakan; "Bagi kami, langkah selanjutnya jelas. Era membangun telah dimulai. Baik itu berarti menambahkan Bitcoin ke aplikasi pesan seperti Signal, mengintegrasikannya ke dalam wallet crypto terkemuka, atau membawa Lightning ke aplikasi yang sepenuhnya baru dengan use case yang belum kami impikan, kami tidak sabar untuk melihat apa yang akan Anda lakukan selanjutnya. Saatnya membangun."

