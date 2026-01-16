Saham Morgan Stanley (MS): Naik 5% Setelah Hasil Q4 yang Kuat dan Pendapatan Tahunan Penuh $70,6 Miliar

TLDR

Saham Morgan Stanley melonjak 6% karena pendapatan dan laba kuartal ke-4 melampaui ekspektasi

Pendapatan setahun penuh mencapai $70,6 miliar, didorong oleh kekuatan di unit kekayaan dan perdagangan

Aset manajemen kekayaan naik menjadi $9,3 triliun, didukung oleh arus masuk bersih $356 miliar

Perbankan investasi bangkit kembali karena M&A, ekuitas, dan penjaminan utang membaik

$4,6 miliar dalam pembelian kembali dan rasio CET1 15% memperkuat kepercayaan neraca

Morgan Stanley (MS) melonjak tajam secara intraday, melompat sekitar 6,01% untuk diperdagangkan mendekati $191,64, menunjukkan momentum bullish yang kuat setelah konsolidasi singkat.

Morgan Stanley mencatat pergerakan tajam lebih tinggi karena sahamnya melonjak setelah melaporkan hasil kuartal keempat yang kuat dan kenaikan pendapatan setahun penuh. Perusahaan menghasilkan laba yang lebih tinggi dan memperluas aktivitas di seluruh segmen bisnis inti, dan angka-angka tersebut mendukung kenaikan stabil dalam harga saham. Pasar bereaksi cepat karena momentum perdagangan meningkat selama sesi dan mengangkat kinerja saham.

Kekuatan Pendapatan Kuartal ke-4 Mendukung Pertumbuhan Luas

Morgan Stanley membukukan pendapatan bersih kuartal keempat sebesar $17,9 miliar dan melampaui ekspektasi pasar karena berbagai unit mengalami kemajuan. Bank melaporkan laba bersih kuartalan sebesar $4,4 miliar dan menunjukkan peningkatan yang solid dari tahun sebelumnya. Hasil tersebut juga mencerminkan permintaan penasihat yang lebih kuat dan aktivitas yang lebih tinggi dalam penjaminan ekuitas dan pendapatan tetap.

Bisnis manajemen kekayaan melaporkan pendapatan bersih $8,4 miliar dan terus memperluas basis aset kliennya. Total aset klien dalam manajemen kekayaan dan investasi mencapai $9,3 triliun dan tumbuh dengan arus masuk tahunan yang kuat. Unit ini menghasilkan pendapatan biaya yang meningkat dan aktivitas transaksi yang lebih tinggi yang membantu memperpanjang momentum pendapatannya.

Divisi sekuritas institusional menghasilkan pendapatan bersih kuartalan $7,9 miliar dengan keuntungan signifikan dalam perbankan investasi. Pendapatan penasihat meningkat karena aktivitas M&A yang selesai membaik di berbagai wilayah dan mendukung volume transaksi yang lebih tinggi. Penjaminan ekuitas dan penjaminan pendapatan tetap juga mengalami kemajuan karena penerbitan menguat.

Pendapatan Setahun Penuh Mencapai $70,6 Miliar

Morgan Stanley melaporkan pendapatan bersih setahun penuh sebesar $70,6 miliar dan mencapai pertumbuhan luas di seluruh segmen operasi. Perusahaan menghasilkan laba bersih $16,9 miliar karena pendapatan membaik dari tahun sebelumnya. Hasil tersebut juga mencerminkan keterlibatan klien yang meningkat dan aktivitas yang lebih tinggi di seluruh pasar global.

Manajemen kekayaan tetap menjadi mesin pertumbuhan utama karena aset baru bersih tahunan mencapai $356 miliar. Arus berbasis biaya mencapai total $160 miliar dan memperluas fondasi pendapatan jangka panjang divisi. Pertumbuhan pinjaman juga meningkat karena saldo mencapai $181,2 miliar.

Pendapatan sekuritas institusional mencapai $33,1 miliar untuk tahun ini dan mendapat manfaat dari aktivitas ekuitas yang lebih kuat. Perdagangan ekuitas menghasilkan hasil rekor karena saldo pialang utama meningkat dan volume derivatif naik. Pendapatan pendapatan tetap membaik sedikit karena aktivitas makro dan produk sekuritisasi mengimbangi kinerja komoditas yang lebih lemah.

Tindakan Modal dan Reaksi Pasar

Morgan Stanley membeli kembali saham senilai $1,5 miliar selama kuartal keempat dan menyelesaikan total $4,6 miliar dalam pembelian kembali untuk tahun ini. Perusahaan mempertahankan rasio modal CET1 standar sebesar 15,0 persen yang memperkuat kekuatan neracanya. Rasio efisiensi biaya membaik menjadi 68 persen dan menyoroti leverage operasi yang berkelanjutan.

Saham naik tajam karena hasil kuartalan melampaui ekspektasi dan metrik setahun penuh menunjukkan ekspansi yang solid. Pergerakan kuat ini mengikuti periode konsolidasi yang stabil dan mengkonfirmasi tekanan naik yang diperbarui dalam harga saham. Momentum pasar menguat seiring berjalannya hari dan mendukung level penutupan yang solid.

