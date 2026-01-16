BursaDEX+
Ethereum kembali diperdagangkan tepat di atas $3.300 per ETH dalam ekstensi bullish yang lambat selama seminggu terakhir. Setelah berbulan-bulan mengalami fluktuasi luas dan kegagalan terobosan di atasEthereum kembali diperdagangkan tepat di atas $3.300 per ETH dalam ekstensi bullish yang lambat selama seminggu terakhir. Setelah berbulan-bulan mengalami fluktuasi luas dan kegagalan terobosan di atas

Grafik Ethereum Berubah Bullish: Energi Siklus Baru Mengarah ke $5,000

Penulis: NewsBTCSumber: NewsBTC
2026/01/16 03:30
Ethereum kembali diperdagangkan tepat di atas $3.300 per ETH dalam perluasan bullish yang lambat selama seminggu terakhir. Setelah berbulan-bulan mengalami fluktuasi luas dan kegagalan lanjutan di atas $3.000, struktur pada grafik timeframe bulanan mulai terlihat bullish dengan cara yang harus diperhatikan serius oleh para trader. 

Analisis teknikal terbaru yang dibagikan oleh Merlijn The Trader di X menunjukkan bahwa Ethereum mendekati momen di mana konsolidasi dapat memberi jalan pada ekspansi kuat, dengan $5.000 sebagai titik infleksi paling penting.

Pennant Bullish Menunjukkan Momentum Bullish Akan Segera Terbuka

Grafik yang menampilkan analisis teknikal dari Merlijn menunjukkan pennant bullish terbentuk pada timeframe bulanan Ethereum. Pennant bullish ini menunjukkan bahwa aksi harga telah terkompresi di antara garis support yang naik dan garis resistance yang menurun, dan ini telah menciptakan struktur yang menyempit sejak 2021. 

Ethereum sempat menembus di atas batas atas pennant ini pada tahun 2025, rally hingga tepat di bawah level $5.000 sebelum momentum memudar dan pergerakan korektif mengikuti. Sejak saat itu, aksi harga tampaknya kembali tertarik ke garis resistance sebelumnya, yang kini bertindak sebagai area kunci yang menarik. Saat ini, Ethereum sedang menguji ulang garis tren atas pennant bullish ini untuk pergerakan naik terakhir.

Berdasarkan proyeksi ini, hambatan utama pertama yang harus ditembus Ethereum adalah sekitar $3.300. Penembusan bersih di atas level tersebut kemungkinan akan membuka jalan menuju $3.600, area yang sebelumnya bertindak sebagai titik balik selama rally masa lalu. Namun, zona paling penting adalah sekitar all-time high Agustus 2025 di $5.000. Penembusan di atas zona ini akan membuka momentum bullish berdasarkan pennant bullish dan berlangsung di sebagian besar tahun 2026.

Bagaimana Penembusan Ini Bisa Terjadi?

Grafik Merlijn tidak berhenti pada pemicu penembusan setelah menembus di atas garis tren atas pennant. Ini menggambarkan peta jalan lengkap tentang bagaimana pergerakan dapat terjadi setelah Ethereum keluar dari pennant. Langkah pertama dalam proyeksi tersebut adalah dorongan di atas $3.600 sebelum pengujian yang lebih bermakna sekitar $5.000. Setelah Ethereum mampu menembus di atas $5.000, maka pintu terbuka untuk harga tertinggi baru. 

Namun, penembusan diperkirakan akan datang dengan volatilitas dan pengujian ulang, bukan garis lurus ke atas, tetapi tetap berakhir lebih tinggi jika tesis pennant bertahan.

Dari $5.000, proyeksi berubah menjadi ekspansi dua tahap. Tahap pertama menunjukkan pergerakan kuat, di mana Ethereum melakukan rally hingga setinggi $6.000, kemudian melewati penurunan tajam lainnya ke $4.000 dan urutan pemulihan lainnya sebelum leg yang lebih besar naik. Leg yang lebih besar, yang diproyeksikan lebih tinggi pada grafik, menunjuk ke $8.400 sebagai zona target harga akhir untuk Ethereum.

