Potensi ROI 1.566% BlockDAG Memicu Lonjakan Pembeli Sementara Solana & Hyperliquid Berjuang di Level Harga Utama

Saat tahun 2026 dimulai, pelaku pasar dengan cermat melacak beberapa nama besar di ruang kripto. Token Hyperliquid saat ini dihargai $26,53 setelah menghadapi penolakan di dekat zona resistensi kunci, sementara harga Solana telah rebound ke $142,87 setelah pemulihan kuat 12%. Kedua aset mencerminkan prospek campuran, menunjukkan kekuatan di area tertentu sambil masih menghadapi keraguan dari pasar yang lebih luas.

Pada saat yang sama, sementara jaringan ini mengatasi tekanan harga dan hambatan teknis, BlockDAG (BDAG) bergerak ke arah yang berbeda. Presale-nya kini telah mengumpulkan lebih dari $443 juta, dan dengan BDAG tersedia di $0,003 menjelang harga pasca-presale $0,05, peserta awal menatap kemungkinan kenaikan 1.566%. Di antara koin kripto teratas saat ini, BlockDAG terus menarik perhatian dengan menawarkan titik masuk tetap sebelum presale berakhir.

Token Hyperliquid Mendominasi Volume DEX tetapi Merasakan Tekanan Jangka Pendek

Aktivitas terkini menunjukkan Hyperliquid berada di puncak platform derivatif terdesentralisasi, memproses hampir $7 miliar volume perdagangan harian. Ini menempatkannya di depan saingan seperti GMX dan dYdX. Protokol ini juga melaporkan sekitar $8,79 miliar dalam open interest dan sekitar $4,17 miliar dalam total value locked. Angka-angka ini menunjukkan trader menggunakan platform untuk posisi berkelanjutan daripada hanya pergerakan jangka pendek.

Meskipun penggunaan yang kuat ini, token Hyperliquid telah mengalami tekanan. Harganya turun sekitar 3,33%, menetap di dekat $26,53. Setelah minggu positif di pasar yang lebih luas, HYPE gagal melewati area resistensi $29 sekali lagi. Level ini telah memblokir kemajuan beberapa kali sejak pertengahan Desember, menciptakan kekhawatiran tentang arah jangka pendek.

Ke depan, token Hyperliquid harus menembus di atas $29 untuk mendapatkan kembali kekuatan ke atas, dengan $40 bertindak sebagai level penting berikutnya. Jika tekanan jual meningkat dan harga turun di bawah support $26,34, pergerakan menuju $23,64 mungkin terjadi.

Harga Solana Pulih saat Trader Memantau Resistensi di Atas

Setelah menghabiskan berminggu-minggu dalam tren menurun, Solana telah mulai menunjukkan tanda-tanda awal pemulihan. Aset tersebut baru-baru ini naik sekitar 12%, mendorong harga Solana ke $142,87. Pengamat pasar menunjukkan bahwa SOL telah kembali di atas zona support kunci, yang sering menandakan pergeseran dalam struktur keseluruhan. Perubahan ini telah memperbarui kepercayaan di antara trader yang mengikuti aksi harganya.

Namun, tantangan tetap ada. Harga Solana menghadapi resistensi langsung di kisaran $145 hingga $150, dengan $163 menonjol sebagai rintangan besar berikutnya jika tekanan beli berlanjut. Beberapa analis telah mengurangi eksposur, mengharapkan momentum mendingin di dekat level saat ini.

Di sisi bawah, support sekarang berada di dekat $130, level yang baru-baru ini beralih dari resistensi. Jika area ini gagal, perhatian mungkin beralih ke kisaran $120 hingga $125. Penurunan lebih dalam di bawah $120 dapat membuka pintu untuk pergerakan menuju $110.

Jika pembeli mempertahankan kontrol, SOL mungkin mencoba mengunjungi kembali posisi tertinggi sebelumnya di akhir tahun. Namun untuk saat ini, trader dengan cermat mengamati bagaimana harga Solana berperilaku di sekitar zona $145 hingga $150.

Hitung Mundur Presale BlockDAG: Harga $0,003 Mendekati Akhir

Sementara banyak aset bergerak menyamping, BlockDAG telah menjadi salah satu nama yang paling banyak dibahas di komunitas kripto. Presale kini telah mengumpulkan lebih dari $443 juta, menempatkannya di antara presale terbesar yang pernah tercatat. Dengan presale berakhir pada 26 Januari, minat berkembang cepat saat jendela yang tersisa menyempit.

Saat ini, koin BDAG ditawarkan dengan harga presale khusus $0,003 per koin untuk waktu terbatas. Yang menarik perhatian adalah harga pasca-presale yang dikonfirmasi $0,05. Ini menciptakan kesenjangan 16,67x, diterjemahkan menjadi kenaikan sekitar 1.566% sebelum koin mencapai bursa. Bagi mereka yang mengikuti koin kripto teratas, jenis perbedaan harga ini menjelang akhir presale sangat langka. Banyak peserta awal telah mengamankan alokasi mereka, sementara yang lain sekarang bergerak cepat karena ketersediaan mengencang.

Sekitar 3,1 miliar koin tersisa, dan pasokan terus menurun dengan setiap batch yang lewat. Setelah Batch 35 bergerak maju, fase penetapan harga ini menghilang secara permanen. Dengan penampilan bursa yang direncanakan pada 16 Februari 2026, ekspektasi terbentuk di sekitar nilai pasar peluncuran yang diproyeksikan di atas $1 miliar.

Di luar angka, BlockDAG dibangun pada struktur Layer 1 yang menggunakan desain directed acyclic graph. Pengaturan ini memungkinkan beberapa blok diproses pada waktu yang sama. Kinerja saat ini mencapai 10 blok per detik, dengan target masa depan melebihi 100. Fokusnya tetap pada mengatasi keterbatasan seperti kemacetan dan kecepatan yang mempengaruhi jaringan lain.

Di antara koin kripto teratas menuju 2026, BlockDAG terus menonjol dengan memasangkan fondasi teknis yang kuat dengan permintaan presale yang memecahkan rekor. Fase penutupan sedang aktif, dan waktu jelas terbatas.

Kesimpulan Akhir

Token Hyperliquid menunjukkan penggunaan platform yang solid tetapi tetap dibatasi oleh resistensi yang mungkin membatasi kemajuan jangka pendek. Harga Solana telah rebound, namun pembeli harus tetap waspada, karena penolakan di dekat zona $145 hingga $150 dapat memperlambat momentum sekali lagi.

BlockDAG menghadirkan skenario yang berbeda. Dengan presale-nya berakhir pada 26 Januari dan harga yang ditetapkan $0,05 setelahnya, mereka yang mengakses BDAG di $0,003 diposisikan untuk kemungkinan kenaikan 1.566%. Hanya sekitar 3,1 miliar koin yang masih tersedia, dan pasokan terus turun dengan cepat. Di antara koin kripto teratas tahun ini, hanya sedikit yang menawarkan struktur penetapan harga awal serupa begitu dekat dengan kesimpulan presale. Aktivitas sudah semakin cepat, dan mereka yang menunggu mungkin akhirnya mengamati dari pinggir lapangan setelah BDAG tersedia di bursa pada bulan Februari.

