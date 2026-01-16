Berachain Mengusulkan Pemotongan Inflasi BGT Menjadi 5% dalam Langkah Menuju Maturitas

Berachain, sebuah blockchain layer-1 yang kompatibel dengan EVM, telah mengusulkan pengurangan inflasi BGT dari 8% menjadi 5% per tahun. Keputusan ini mencerminkan langkah menuju kedewasaan dan efisiensi jaringan. Awalnya, Berachain berhasil diluncurkan dengan tingkat inflasi yang tinggi, namun tingkat yang lebih rendah ini bertujuan untuk selaras dengan kompetitor seperti Ethereum.

Proposal tersebut menjaga mekanisme inti Proof-of-Liquidity (PoL) tetap tidak berubah sambil menyesuaikan parameter emisi utama untuk keberlanjutan. Hasilnya, baik validator maupun pemegang token akan mengalami penurunan imbal hasil. Namun, mempertahankan likuiditas ekosistem tetap menjadi prioritas.

Mekanisme dan Alasan Proposal

Pada 15 Januari 2026, tim Berachain mempresentasikan proposal yang bertujuan mengurangi emisi dengan menyesuaikan parameter spesifik dalam formula BGT. Meskipun tim berencana mempertahankan tingkat dasar pada level saat ini, tingkat imbalan akan menurun. Namun, faktor lain, seperti pengali boost, parameter konveksitas, dan imbalan boost minimum, akan tetap sama.

Perubahan ini diperkirakan akan menghasilkan tingkat inflasi tahunan sekitar 5%. Analisis awal menunjukkan bahwa beberapa vault imbalan PoL mungkin tidak memiliki nilai yang tinggi. Hasilnya, dengan mengurangi emisi, strategi efektif dapat digunakan untuk mendorong likuiditas tanpa menimbulkan biaya tinggi.

Kesimpulan ini didukung oleh pengamatan bahwa banyak jaringan Layer 1 telah mengadopsi tingkat inflasi yang lebih rendah, awalnya tinggi tetapi penting untuk memperluas set validator dengan cepat dan mendorong onboarding aplikasi. Namun, seiring kondisi makroekonomi berkembang dan jaringan stabil, mempertahankan tingkat inflasi tinggi tidak lagi masuk akal.

Dampak yang Diharapkan dan Prospek Masa Depan

Pengurangan 5% yang diusulkan akan berdampak pada pemangku kepentingan dalam ekosistem dengan berbagai cara. Pemegang dan delegasi BGT mengantisipasi imbal hasil yang lebih rendah karena lebih sedikit insentif baru yang tersedia. Sebaliknya, pemegang BERA akan mendapat keuntungan karena token gas mereka menjadi lebih langka. Namun, staker ini mungkin mengalami imbalan staking keseluruhan yang lebih rendah karena penurunan insentif Proof of Liquidity (PoL).

Selanjutnya, validator akan terus menerima imbalan dasar mereka; namun, total pembayaran insentif mereka akan menurun. Aplikasi terdesentralisasi dan penyedia likuiditas akan mempertahankan sistem mereka yang ada, tetapi imbal hasil yang diukur dalam unit BGT akan turun. Proposal ini tidak menyarankan perubahan segera terhadap cara insentif ditawar atau dialihkan.

Pengurangan yang diusulkan bertujuan untuk mengatasi kekhawatiran tentang dilusi bagi pemegang token. Selain itu, tim Berachain telah menguraikan rencana untuk pengurangan lebih lanjut hingga 2027, dengan tujuan keseluruhan meningkatkan penciptaan nilai.

