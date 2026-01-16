Apakah Keluarnya Kathleen Kennedy dari Lucasfilm Menjadi Harapan Baru untuk 'Star Wars'?

TOKYO, JEPANG – 7 DESEMBER: (K-K) Produser Kathleen Kennedy, C-3PO dan Mark Hamill menghadiri konferensi pers 'Star Wars: The Last Jedi' di Ritz Carlton Tokyo pada 7 Desember 2017 di Tokyo, Jepang. (Foto oleh Christopher Jue/Getty Images for Disney) Getty Images for Disney

Kathleen Kennedy telah mengundurkan diri sebagai presiden Lucasfilm dengan efek segera, Disney mengumumkan Kamis. Dia akan digantikan oleh veteran Lucasfilm, Dave Filoni dan Lynwen Brennan. Kennedy mengambil alih sebagai kepala perusahaan ketika Disney mengakuisisi Lucasfilm pada 2012 seharga sekitar $4,05 miliar. Kennedy dipilih langsung untuk pekerjaan tersebut oleh pencipta Star Wars, George Lucas.

"Ketika George Lucas meminta saya untuk mengambil alih Lucasfilm setelah pensiunnya, saya tidak bisa membayangkan apa yang ada di depan," kata Kennedy dalam sebuah pernyataan. "Ini adalah kehormatan sejati untuk menghabiskan lebih dari satu dekade bekerja bersama talenta luar biasa di Lucasfilm. Kreativitas dan dedikasi mereka telah menjadi inspirasi, dan saya sangat bangga dengan apa yang telah kami capai bersama. Saya senang untuk terus mengembangkan film dan televisi dengan kolaborator lama maupun suara-suara baru yang mewakili masa depan penceritaan."

Masa jabatan Kennedy telah memecah belah, dengan keberhasilan box office besar dalam trilogi sekuel, dan penolakan besar dari penggemar Star Wars. Trilogi sekuel – The Force Awakens (2015), The Last Jedi (2017), dan The Rise of Skywalker (2019) – menghasilkan sekitar $4,48 miliar di seluruh dunia, meskipun setiap film menghasilkan jauh lebih sedikit dari pencapaian sebelumnya. Kennedy juga mengawasi kegagalan box office, Solo: A Star Wars Story, yang menyebabkan jeda besar dari rilis teatrikal Star Wars.

Di front televisi, Kennedy membantu meluncurkan banyak acara Star Wars live-action yang telah dirilis sejak debut Disney+. Sekali lagi, beberapa di antaranya adalah hit besar dengan penggemar dan penonton, seperti The Mandalorian, sementara yang lain kesulitan membenarkan anggaran besar mereka, dengan The Acolyte mungkin menjadi kekecewaan yang paling mencolok (dan kontroversial).

Meskipun ada banyak hal yang bisa dikritik tentang keputusan Kennedy saat memimpin Lucasfilm, dia juga menyetujui proyek Tony Gilroy yang sangat mahal, Andor, yang tetap menjadi salah satu entri Star Wars terbaik sejak trilogi asli, mendapatkan ulasan luar biasa dan pengikut yang bersemangat. (Meskipun pemeran yang beragam, ini juga sebagian besar menghindari kritik dari kritikus budaya, menunjukkan bahwa masalah perang budaya ini sering lebih rumit daripada yang dibuat media ketika memarahi penggemar atas gagasan regresif mereka yang diduga).

Forbes'Andor' Season 2 Review: A Masterpiece, Some Of The Best 'Star Wars' Ever Made

Kennedy telah dipuji dan dikritik atas upaya untuk mendiversifikasi Star Wars, dan dia menemukan dirinya di pusat perdebatan perang budaya yang mengamuk – dan, pada satu titik, karakter dalam sebuah episode South Park. Banyak argumen di kedua sisi perdebatan perang budaya Star Wars sering gagal untuk secara akurat, apalagi rasional, menilai masalah sebenarnya dengan arah yang telah diambil Star Wars sejak bergabung dengan House of Mouse.

Kritikus Kennedy dan Disney sering gagal mencatat kesulitan yang dialami galaksi jauh, jauh sebelum akuisisi. Film prekuel sering dilihat melalui kacamata berwarna merah muda sekarang, puluhan tahun kemudian, tetapi merupakan kekecewaan yang menghancurkan bagi banyak penggemar film asli. Lebih dari apa pun, Lucasfilm hanya gagal memproduksi banyak konten Star Wars baru sama sekali di luar serial animasi Clone Wars dan Rebels, kedua proyek dipimpin oleh Filoni, yang sekarang akan menjabat sebagai wakil presiden dan Chief Creative Officer.

URAYASU, JEPANG – 11 DESEMBER: Aktor John Boyega, aktris Daisy Ridley, sutradara J.J. Abrams dan aktor Adam Driver berpose dengan BB-8 pada konferensi pers untuk pemutaran perdana 'Star Wars: The Force Awakens' Jepang di Sheraton Grande Tokyo Bay Hotel pada 11 Desember 2015 di Urayasu, Jepang. (Foto oleh Yuriko Nakao/Getty Images) Getty Images

Namun, masih ada banyak yang bisa dikritik. Kennedy mengawasi trilogi sekuel, yang dimulai dengan nada tinggi dengan The Force Awakens tetapi gagal spektakuler tidak hanya untuk mencapai akhir yang baik, tetapi menciptakan trilogi yang kohesif. Bagi saya, ini adalah kekurangan Lucasfilm yang paling membingungkan selama 14 tahun terakhir. Ketika George Lucas merilis Star Wars (1977), tidak ada jaminan bahwa itu akan mengarah pada lebih banyak film. Tidak ada yang mengantisipasi kesuksesan besar film pertama, dan sangat jelas bahwa The Empire Strikes Back (1980) dan The Return of the Jedi (1983) melakukan retcon pada detail tertentu dan membuat perubahan untuk menciptakan serial film tiga bagian yang lebih kohesif.

Ketika Disney mengambil alih dan mengumumkan trilogi sekuel, yang perlu dilakukan Lucasfilm hanyalah menguraikan peta jalan tiga film dengan awal, tengah, dan akhir. Sebaliknya, setelah The Force Awakens, tidak hanya sutradara tetapi seluruh cerita bergeser secara radikal ketika Rian Johnson mengambil alih untuk The Last Jedi. Penolakan begitu intens sehingga J.J. Abrams kembali ke kursi sutradara dan merilis film yang tampaknya berniat membalikkan setiap alur cerita dan benang tematik yang diperkenalkan Johnson di film sebelumnya. The Rise of Skywalker dikritik secara luas, dan berkinerja lebih buruk daripada film sebelumnya di box office.

Di front televisi, Disney dan Lucasfilm, mungkin didorong oleh kesuksesan awal The Mandalorian, hanya menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah. Obi-Wan Kenobi, The Book of Boba Fett dan serial live-action lainnya gagal menghasilkan tingkat buzz yang sama dan berjuang dengan skor ulasan yang menurun dan penolakan penonton yang lebih banyak, berpuncak pada reaksi sangat negatif terhadap The Acolyte. Memang, membingungkan bahwa studio yang sama yang merilis acara biasa-biasa saja ini juga merilis Andor.

Harapan Baru Untuk Star Wars?

Kepergian Kennedy dari pekerjaan teratas Lucasfilm – dia tetap sebagai produser di perusahaan – mungkin menandakan awal baru untuk Star Wars dan harapan baru untuk franchise fantasi luar angkasa. Saya akan berhati-hati untuk terlalu berharap, bagaimanapun, bahkan jika harapan adalah yang membuat pemberontakan.

Mempromosikan veteran lama menunjukkan bahwa Disney sebagian besar senang dengan arah Star Wars. Meskipun Filoni telah memproduksi beberapa acara animasi yang luar biasa, ini tidak diterjemahkan ke kesuksesan live-action dengan serial sekuel Rebels, Ahsoka, yang merupakan upaya biasa-biasa saja lainnya untuk membawa Star Wars ke layar kecil.

Meskipun Filoni tentu memiliki visi tentang apa yang seharusnya Star Wars, visi ini sebagian besar terbungkus dalam warisan film prekuel dan secara intrinsik terikat pada serial animasi Clone Wars, dengan karakter warisan seperti Ahsoka Tano, Sabine Wren, Ezra Bridger dan Grand Admiral Thrawn di pusat, dengan sedikit The Mandalorian and Grogu (film live-action Star Wars berikutnya) dilemparkan untuk ukuran yang baik. Semenyenangkan karakter-karakter ini di masa lalu, masa lalu belum tentu di mana Star Wars harus mencari ide-ide segar dan menarik.

Masalah lain dengan Ahsoka adalah kenyataan bahwa itu secara efektif adalah musim baru dari Rebels, dan sebagian besar basis penggemar Star Wars tidak peduli dengan serial animasi apa pun. Akankah minat laten terwujud tiba-tiba ketika karakter-karakter ini muncul dalam film live-action Star Wars Filoni-verse?

Lucasfilm membutuhkan visi baru dan koheren jika berharap untuk menangkap kembali keajaiban trilogi asli, apalagi memenangkan penggemar Star Wars baru. Generasi muda telah tumbuh tanpa film Star Wars baru sama sekali; rilis live-action terakhir adalah Rise of Skywalker 2019, dengan Solo keluar tahun sebelumnya. Terakhir kali film Star Wars dirilis dengan kontroversi yang relatif sedikit adalah Rogue One 2016.

Dari banyak proyek live-action, hanya musim pertama The Mandalorian dan Andor yang berhasil mencapai akhir yang baik. Dalam banyak hal, yang pertama adalah antitesis dari Star Wars Filoni: suram, cerebral dan bermuatan politis dengan sangat sedikit waktu untuk humor kekanak-kanakan atau palet warna-warni.

Perpisahan yang Hangat dan Perkenalan di Disney

Dave Filoni pada Acara FYC "Ahsoka" yang diadakan di DGA Theater pada 2 Juni 2024 di Los Angeles, California. (Foto oleh Gilbert Flores/Variety via Getty Images) Variety via Getty Images

Arah apa yang akan dituju Star Wars di bawah Filoni dan Brennan masih harus dilihat, tentu saja, tetapi tanpa pergeseran fokus kembali ke apa yang memberikan franchise ini daya tarik yang begitu luas dan bertahan lama, tampaknya tidak mungkin bahwa banyak yang akan berubah di Lucasfilm. Jika tidak ada yang lain, mudah-mudahan kepemimpinan baru belajar dari kesalahan dekade setengah terakhir. Meskipun kredit dan kesalahan pada akhirnya jatuh di kaki presiden, kenyataan di balik kesalahan Disney terhadap Star Wars jauh lebih rumit daripada pengaruh satu orang. Memperbaiki pesawat luar angkasa tidak akan menjadi tugas yang mudah.

"Kecintaan saya pada penceritaan dibentuk oleh film-film Kathleen Kennedy dan George Lucas. Saya tidak pernah bermimpi saya akan diberi hak istimewa untuk belajar kerajinan pembuatan film dari keduanya," kata Filoni, yang telah bersama Lucasfilm sejak 2005, dalam sebuah pernyataan. "Dari Rey hingga Grogu, Kathy telah mengawasi ekspansi terbesar dalam penceritaan Star Wars di layar yang pernah kita lihat. Saya sangat berterima kasih kepada Kathy, George, Bob Iger dan Alan Bergman atas kepercayaan mereka dan kesempatan untuk memimpin Lucasfilm dalam peran baru ini, melakukan pekerjaan yang benar-benar saya cintai. Semoga Kekuatan menyertai Anda."

"Lucasfilm telah memainkan bagian yang sangat berarti dalam hidup saya," tambah Brennan, yang memulai di Industrial Light & Magic pada 1999 sebelum menjadi General Manager Lucasfilm pada 2015. "Ini adalah komunitas pendongeng inspiratif dengan semangat pemberontak yang tidak ada bandingannya, dan saya merasa terhormat untuk bergabung dengan Dave Filoni dalam memimpin kami ke depan. Saya sangat beruntung untuk belajar dari George Lucas, Kathy Kennedy dan Alan Bergman dan memiliki keyakinan teguh pada visi kreatif Dave untuk bab berikutnya dalam warisan studio terkenal ini."

"Ketika kami mengakuisisi Lucasfilm lebih dari satu dekade yang lalu, kami tahu kami membawa ke keluarga Disney tidak hanya salah satu alam semesta penceritaan yang paling dicintai dan bertahan lama yang pernah dibuat, tetapi juga tim talenta luar biasa yang dipimpin oleh seorang pembuat film visioner — seseorang yang telah dipilih langsung oleh George Lucas sendiri, tidak kurang," kata Bob Iger, CEO The Walt Disney Company. "Kami sangat berterima kasih atas kepemimpinan Kathleen Kennedy, visinya, dan pengelolaannya atas studio dan merek yang begitu ikonik."

Kennedy saat ini bekerja sebagai produser pada film Star Wars live-action mendatang, The Mandalorian and Grogu (2026) dan Star Wars: Starfighter karya Shawn Levy (2027). Kennedy ikut mendirikan Amblin Entertainment dengan Steven Spielberg, membantu memproduksi film klasik seperti E.T. the Extra-Terrestrial, Jurassic Park, Back to the Future dan Schindler's List.