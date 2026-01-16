Trump mengancam akan menggunakan militer terkait protes anti-ICE di Minnesota

WASHINGTON, USA – Presiden AS Donald Trump mengancam akan memberlakukan Undang-Undang Pemberontakan untuk mengerahkan pasukan militer di Minnesota setelah berhari-hari protes marah atas lonjakan agen imigrasi di jalanan Minneapolis.

Konfrontasi antara warga dan petugas federal menjadi semakin tegang setelah seorang agen Immigration and Customs Enforcement menembak mati warga negara AS, Renee Good, di dalam mobil delapan hari lalu di Minneapolis, dan protes telah menyebar ke kota-kota lain.

Ancaman terbaru Trump datang beberapa jam setelah seorang petugas imigrasi menembak seorang pria Venezuela yang menurut pemerintah melarikan diri setelah agen mencoba menghentikan kendaraannya di Minneapolis. Pria tersebut terluka di kakinya.

"Jika politisi korup Minnesota tidak mematuhi hukum dan menghentikan para agitator profesional dan pemberontak menyerang Patriot I.C.E., yang hanya mencoba melakukan pekerjaan mereka, saya akan memberlakukan UNDANG-UNDANG PEMBERONTAKAN," tulis Trump di media sosial.

Trump, seorang Republikan, selama berminggu-minggu telah mencemooh para pemimpin Demokrat negara bagian tersebut dan menyebut orang-orang asal Somalia di sana sebagai "sampah" yang harus "diusir" dari negara.

Dia telah mengirim hampir 3.000 petugas federal ke wilayah Minneapolis, yang membawa senjata melalui jalanan kota yang dingin, mengenakan perlengkapan kamuflase bergaya militer dan masker yang menutupi wajah mereka.

Mereka disambut siang dan malam oleh protes keras dan sering kali marah dari warga, beberapa meniup peluit atau memukul rebana. Pada Rabu malam, kerumunan warga berkumpul di dekat area tempat pria Venezuela tersebut ditembak. Beberapa berteriak dalam protes, dan petugas federal menyalakan granat flash-bang dan melepaskan awan gas air mata.

Kemudian, setelah sebagian besar warga telah dibubarkan, sekelompok kecil merusak mobil yang mereka yakini milik petugas federal, satu orang mencoret-coretnya dengan grafiti merah bertuliskan: "Gantung Kristi Noem," merujuk pada sekretaris Keamanan Dalam Negeri yang mengawasi ICE.

Sejak lonjakan dimulai, agen telah menangkap imigran dan pengunjuk rasa, terkadang memecahkan jendela dan menarik orang dari mobil mereka. Mereka telah diteriaki karena menghentikan warga negara AS kulit hitam dan Latino untuk meminta identifikasi.

Diperlakukan 'seperti binatang'

Pemerintahan Trump dan pemimpin Minnesota saling menyalahkan satu sama lain karena memicu kemarahan dan kekerasan.

Dalam satu insiden yang menarik perhatian publik, warga negara AS Aliya Rahman dicengkeram dan diseret dari mobilnya oleh petugas imigrasi bertopeng pada hari Selasa di dekat lokasi di mana Good tewas. Dia mengatakan dalam pernyataan kepada Reuters bahwa para agen "menyeret saya dari mobil saya dan mengikat saya seperti binatang, bahkan setelah saya memberi tahu mereka bahwa saya penyandang disabilitas."

Rahman mengatakan dia berulang kali meminta dokter setelah dibawa ke tahanan ICE tetapi malah dibawa ke pusat penahanan. Dia kehilangan kesadaran di dalam sel dan kemudian dibawa ke rumah sakit, katanya.

Menanggapi permintaan komentar, juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengatakan seorang "agitator" mengabaikan perintah petugas untuk memindahkan kendaraannya dari lokasi tindakan penegakan dan ditangkap karena penghalangan.

Pria Venezuela ditembak

DHS, yang mengawasi tindakan keras imigrasi Trump, mengidentifikasi pria yang ditembak petugasnya sebagai Julio Cesar Sosa-Celis. Dia telah diizinkan masuk ke AS oleh pemerintahan pendahulu Trump, Joe Biden, pada tahun 2022 melalui program pembebasan bersyarat kemanusiaan pemerintah. Pemerintahan Trump sejak itu telah mencabut pembebasan bersyarat yang diberikan kepada warga Venezuela dan lainnya yang diterima di bawah Biden.

Menurut pernyataan DHS, petugas federal mencoba menghentikan Sosa-Celis di kendaraannya. Dia melarikan diri dari lokasi dengan kendaraannya, menabrak mobil yang diparkir, kemudian melarikan diri dengan berjalan kaki.

Satu petugas menangkapnya dan sementara keduanya "bergulat di tanah," dua pria Venezuela lainnya keluar dari apartemen terdekat dan "menyerang petugas penegak hukum dengan sekop salju dan gagang sapu," kata pernyataan itu.

Sosa-Celis berhasil lepas dan mulai memukul petugas dengan "sekop atau gagang sapu," sehingga petugas "melepaskan tembakan defensif untuk membela nyawanya," kata pernyataan DHS.

Reuters tidak dapat memverifikasi catatan yang diberikan oleh DHS.

Para pria melarikan diri ke dalam apartemen dan ketiganya ditangkap setelah petugas masuk, kata DHS.

Sosa-Celis dan petugas sedang dalam pemulihan di rumah sakit dari luka-luka, menurut departemen dan pejabat kota.

Pendukung Trump terbagi

Undang-Undang Pemberontakan tahun 1807 adalah undang-undang yang memungkinkan presiden untuk mengerahkan militer atau menjadikan tentara dalam Garda Nasional negara bagian sebagai federal untuk memadamkan pemberontakan, pengecualian terhadap undang-undang yang melarang tentara digunakan dalam penegakan hukum sipil atau pidana.

Ini telah digunakan 30 kali dalam sejarah AS, menurut Brennan Center for Justice Universitas New York. Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa presiden sendiri dapat menentukan apakah kondisi undang-undang tersebut telah terpenuhi.

Trump telah mengambil langkah luar biasa dengan menjadikan tentara Garda Nasional sebagai federal untuk membantu penegakan hukum imigrasi di kota-kota yang dijalankan Demokrat atas keberatan gubernur negara bagian, termasuk di Los Angeles tahun lalu, yang menurut keputusan hakim pada bulan Desember adalah inkonstitusional.

Langkah agresif Trump di Minnesota telah membagi para pendukungnya: 59% Republikan mendukung kebijakan yang memprioritaskan penangkapan oleh petugas imigrasi bahkan jika orang terluka, sementara 39% mengatakan petugas harus fokus untuk tidak menyakiti orang bahkan jika itu berarti lebih sedikit penangkapan, menurut survei Reuters/Ipsos yang dirilis pada hari Kamis. – Rappler.com