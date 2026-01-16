BlockDAG Melihat Lonjakan Besar Trader dengan Entry $0.003 Berakhir dalam Beberapa Jam! TRX Melayang di Dekat $0.30 & HYPE Membidik $0.26

Penafian Postingan Bersponsor: Publikasi ini diproduksi di bawah pengaturan berbayar dengan pengiklan pihak ketiga. Ini tidak boleh dijadikan sebagai nasihat keuangan atau investasi.

Sekarang tahun 2026, dan pelaku pasar terus mencari peluang langka yang masih menawarkan entri terakhir sebelum pergerakan besar terjadi. Pencarian ini bukan acak. Siklus masa lalu menunjukkan bahwa waktu sering menentukan hasil, di mana jendela kecil memisahkan keuntungan kuat dari peluang yang terlewat. Banyak trader tetap waspada, mengetahui bahwa keraguan dapat membuat mereka kehilangan potensi keuntungan yang berarti di pasar yang bergerak cepat.

Harga koin Tron mencerminkan realitas ini, karena berhasil tetap kuat mendekati level $0,30 setelah kenaikan moderat 0,35%. Tron terus menghormati sinyal tren jangka pendek, didukung oleh perkembangan regulasi di Abu Dhabi dan perluasan kemitraan. Pada saat yang sama, Hyperliquid crypto sedang membangun momentum, dengan trader memantau pergerakan menuju zona $0,26 jika kekuatan saat ini berlanjut.

Namun, perhatian semakin beralih ke BlockDAG (BDAG), yang sekarang banyak digambarkan sebagai peluang presale besar terakhir sebelum 26 Januari. Dengan pendanaan presale sekarang melebihi $443 juta dan harga khusus $0,003 tersedia untuk waktu terbatas di Batch 35, urgensi meningkat dengan cepat karena pasokan yang tersisa semakin ketat.

Jendela harga ini diperkirakan akan ditutup saat batch saat ini selesai menjelang berakhirnya presale 26 Januari. Akibatnya, aktivitas melonjak, dengan trader memposisikan diri lebih awal dalam apa yang analis anggap sebagai salah satu presale paling dibicarakan tahun 2026.

Harga Koin Tron Mempertahankan Stabilitas Mendekati Kisaran $0,30

Pergerakan terbaru dalam harga koin Tron menunjukkan peningkatan terukur 0,35%, menempatkannya mendekati level $0,30 sementara minat bullish tetap utuh. Aksi harga terus berada di atas rata-rata pergerakan jangka pendek, menunjukkan permintaan yang stabil meskipun resistensi jangka panjang masih ada. Perkembangan seperti persetujuan regulasi di Abu Dhabi dan kolaborasi baru menambah kepercayaan seputar perannya dalam penggunaan stablecoin dan adopsi yang lebih luas.

Grafik saat ini menunjukkan bahwa harga koin Tron sedang berkonsolidasi tepat di bawah $0,30, didukung oleh sinyal momentum positif seperti MACD. Analis melihat ruang untuk pergerakan jangka pendek menuju $0,3030 dalam minggu mendatang, dengan kemajuan lebih lanjut mungkin terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Pertumbuhan di seluruh jaringan dan biaya transaksi yang rendah mendukung prospek ini, meskipun pembacaan yang tinggi menunjukkan pullback mungkin terjadi di sepanjang jalan.

Hyperliquid Crypto Mempertahankan Struktur Breakout Dengan $0,26 Dalam Pandangan

Diskusi pasar seputar Hyperliquid crypto terus berkembang karena bertahan di atas saluran yang baru saja ditembus. Struktur harga menunjukkan bahwa level $0,26 bisa menjadi fokus jika momentum saat ini tetap stabil. Area ini sebelumnya bertindak sebagai konsolidasi, menjadikannya zona kunci untuk ditonton untuk konfirmasi.

Jika tekanan beli tetap kuat, Hyperliquid crypto mungkin meluas lebih tinggi, didukung oleh sentimen yang membaik. Namun, kegagalan untuk bertahan di atas garis breakout bisa menyebabkan pergerakan sideways. Meskipun demikian, prospek yang lebih luas tetap positif selama struktur tetap utuh dan volume mendukung pergerakan.

Hanya Beberapa Jam Tersisa Untuk Mengakses Presale BlockDAG di Level $0,003

BlockDAG sekarang memasuki apa yang banyak orang anggap sebagai tahap presale paling menentukan. Harga Batch 35 saat ini berada di $0,003 khusus per koin, tetapi penawaran ini tersedia untuk waktu yang sangat terbatas karena batch mendekati penyelesaian. Setelah fase ini ditutup, akses di level ini menghilang menjelang berakhirnya presale 26 Januari, meningkatkan tekanan pada pendatang terlambat.

Menambah urgensi ini, distribusi penambang fisik telah resmi dihentikan. Lebih dari 21.000 penambang sudah terjual dan dikirim selama fase awal, dan dengan opsi ini sekarang ditutup, satu jalur akumulasi utama telah dihapus. Pergeseran ini mengurangi pasokan yang tersedia sementara minat terus meningkat, terutama saat presale mendekati hari-hari terakhirnya.

Momen ini mewakili salah satu kesempatan terakhir untuk bergabung dengan BlockDAG di titik harga $0,003. Ketika hitungan mundur berakhir, harga akan bergerak lebih tinggi, menghilangkan potensi kenaikan 1.566% plus saat ini yang terkait dengan akses awal. Bertindak cepat telah menjadi prioritas bagi mereka yang bertujuan mengamankan eksposur sebelum kondisi berubah.

BlockDAG telah mencapai pencapaian besar, mengumpulkan lebih dari $443 juta, menarik lebih dari 312.000 pemegang, dan melibatkan jutaan melalui aplikasi X1-nya. Angka-angka ini menggarisbawahi traksi yang tumbuh saat presale mendekati penutupan 26 Januari. Dengan hanya 3,1 miliar koin yang tersisa, pasokan mengencang dengan cepat sementara minat tetap tinggi.

Saat garis waktu memendek, BlockDAG terus dibahas secara luas sebagai crypto teratas untuk dibeli di 2026. Dengan distribusi penambang berakhir, koin terbatas tersisa, dan entri $0,003 mendekati kedaluwarsa, banyak yang melihat fase ini sebagai momen penentu sebelum eksposur pasar yang lebih luas. Permintaan meningkat saat peserta bergerak untuk mengamankan posisi menjelang kesimpulan presale.

Pemikiran Akhir

Ke depan, harga koin Tron tampak diposisikan untuk tetap stabil mendekati $0,30, didukung oleh sinyal tren jangka pendek, kemajuan regulasi di Abu Dhabi, dan perluasan kemitraan. Hyperliquid crypto juga mempertahankan prospek konstruktif setelah channel break-nya, dengan $0,26 bertindak sebagai area minat berikutnya jika momentum bertahan.

Namun, BlockDAG menonjol sebagai crypto teratas untuk dibeli di 2026 saat hitungan mundur presale mendekati tahap akhirnya. Dengan lebih dari $443 juta sudah dikumpulkan, distribusi penambang selesai setelah lebih dari 21.000 unit, dan hanya jendela pendek tersisa di harga $0,003 sebelum perubahan berlaku; waktu telah menjadi kritis. Saat 26 Januari semakin dekat, peluang menyempit dengan cepat, membuat keputusan cepat semakin penting.

Presale: https://purchase.blockdag.network

Website: https://blockdag.network

Telegram: https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

Discord: https://discord.gg/Q7BxghMVyu