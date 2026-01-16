Bagikan

Sayangnya, kecelakaan mobil adalah kenyataan di jalan-jalan AS. Ribuan kecelakaan terjadi setiap hari.

Penyebab kecelakaan ini bisa bermacam-macam, tetapi kesalahan manusia memainkan peran utama. Ketika Anda mengetahui penyebab paling umum, Anda dapat mengambil tindakan pencegahan untuk tetap waspada, menghindari situasi berbahaya, dan mengurangi risiko cedera.

Meskipun tidak ada faktor tunggal yang menjelaskan setiap kecelakaan, perilaku dan kondisi tertentu secara konsisten berkontribusi pada kecelakaan.

Berikut adalah sepuluh penyebab utama kecelakaan mobil di AS:

1. Mengemudi yang Terganggu

Salah satu penyebab utama kecelakaan terkait dengan mengemudi yang terganggu. Perilaku mengemudi ini mencakup apa pun yang mengalihkan perhatian dari jalan. Penggunaan ponsel, termasuk mengirim pesan, menelepon, atau menjelajah media sosial, adalah penyebab utama.

Makan, menyesuaikan radio, atau berbicara dengan penumpang juga dapat menjadi gangguan. Studi menunjukkan bahwa pengemudi yang terganggu beberapa kali lebih mungkin menyebabkan tabrakan daripada pengemudi yang perhatian.

2. Kecepatan Berlebih

Kecepatan berlebihan mengurangi waktu reaksi pengemudi dan meningkatkan tingkat keparahan kecelakaan. Bahkan kecepatan sedikit berlebih di area padat atau cuaca buruk dapat menyebabkan kecelakaan serius. Menurut National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), kecepatan berlebih berkontribusi pada sekitar sepertiga dari semua kematian lalu lintas setiap tahun.

3. Mengemudi dalam Keadaan Mabuk

Alkohol merusak penilaian, waktu reaksi, dan koordinasi. Mengemudi dalam keadaan mabuk adalah penyebab kecelakaan yang terus-menerus. Meskipun ada kampanye kesadaran yang luas dan hukuman hukum yang ketat, ribuan kematian terjadi setiap tahun karena mengemudi dalam pengaruh alkohol.

4. Mengemudi Sembrono atau Agresif

Mengekor terlalu dekat, menyeberang antar jalur, dan mengabaikan rambu lalu lintas adalah bentuk mengemudi agresif. Insiden ini dapat dengan cepat meningkat menjadi kecelakaan. Insiden amarah di jalan sering melibatkan kecepatan berlebih dikombinasikan dengan perilaku bermusuhan. Semua tindakan ini meningkatkan kemungkinan tabrakan.

5. Kondisi Cuaca

Hujan, salju, kabut, dan es dapat membuat jalan licin dan mengurangi visibilitas. Banyak pengemudi meremehkan kebutuhan untuk menyesuaikan kecepatan atau meningkatkan jarak mengikuti selama cuaca buruk. Bahaya ini sering menyebabkan kecelakaan kendaraan tunggal atau berganda.

6. Menerobos Lampu Merah dan Rambu Berhenti

Mengabaikan rambu lalu lintas adalah penyebab lain kecelakaan di persimpangan. Pengemudi perlu memperhatikan setiap saat. Bahkan satu detik ketidakperhatian di lampu merah dapat menyebabkan tabrakan samping atau kecelakaan dari belakang.

7. Kelelahan Pengemudi

Mengemudi dalam keadaan mengantuk bisa sama berbahayanya dengan mengemudi dalam keadaan mabuk. Tertidur di belakang kemudi atau memiliki waktu reaksi yang lebih lambat karena kelelahan sering mengakibatkan kecelakaan jalan raya berkecepatan tinggi.

8. Kondisi Jalan yang Buruk

Lubang, permukaan tidak rata, puing-puing, dan zona konstruksi yang tidak ditandai dengan baik adalah berbahaya. Pengemudi mungkin berbelok tiba-tiba untuk menghindari rintangan. Pada gilirannya, ini dapat menyebabkan tabrakan dengan kendaraan lain.

9. Cacat Kendaraan

Kerusakan rem, pecahnya ban, atau masalah kemudi adalah pemicu lain untuk kecelakaan. Perawatan rutin mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh suku cadang kendaraan yang rusak atau aus.

10. Pengemudi yang Tidak Berpengalaman

Pengemudi baru sering kekurangan penilaian dan pengalaman yang diperlukan untuk mengantisipasi bahaya. Sering kali, mereka tidak tahu bagaimana bereaksi dengan aman atau mengelola situasi lalu lintas yang kompleks. Ketidakberpengalaman ini berkontribusi pada sejumlah besar kecelakaan yang melibatkan pengemudi muda atau yang baru mendapat izin.

Ada Banyak Alasan untuk Kecelakaan Mobil di AS

Kecelakaan mobil jarang disebabkan oleh satu faktor. Sering kali, kombinasi perilaku, kondisi lingkungan, dan masalah kendaraan menyebabkan kecelakaan.

Kesadaran akan sepuluh penyebab utama ini memungkinkan pengemudi untuk membuat pilihan yang lebih aman di jalan. Tetap waspada, mengikuti peraturan lalu lintas, dan menyesuaikan dengan kondisi dapat mengurangi risiko kecelakaan. Ketika kecelakaan terjadi dan disebabkan oleh kelalaian pengemudi lain, pengacara kecelakaan mobil yang berpengalaman dapat membantu Anda memutuskan pilihan terbaik untuk mencari solusi atas kerugian Anda.

