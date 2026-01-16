Apakah Bitcoin Menuju $100K? Permintaan Institusional Baru Memicu Lonjakan Besar

Bitcoin mendekati $100K saat arus masuk ETF melampaui $1,5 miliar, menandakan permintaan institusional yang kuat dan potensi fase pasar baru.

Harga Bitcoin baru-baru ini melonjak di atas $97.000, memicu diskusi tentang apakah akan segera mencapai angka $100K. Kenaikan harga ini terjadi setelah aliran modal yang berkelanjutan ke dalam

dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin (ETF) A.S., menunjukkan pergeseran permintaan dari investor institusional.

Dengan hampir $1,5 miliar arus masuk bersih sejak awal 2026, siklus pasar Bitcoin mungkin memasuki fase baru, berpotensi menjadi panggung untuk pencapaian harga baru.

Permintaan Institusional Mendorong Harga Bitcoin Naik

Salah satu pendorong utama di balik pergerakan harga Bitcoin baru-baru ini adalah permintaan institusional.

Sejak awal Januari 2026, ETF Bitcoin A.S. mengalami lonjakan modal, menarik hampir $1,5 miliar arus masuk bersih.

Ini menunjukkan bahwa investor institusional menjadi lebih terlibat di pasar, berpotensi mengubah dinamika pergerakan harga Bitcoin.

Pada satu hari di bulan Januari, ETF Bitcoin mencatat arus masuk bersih sebesar $843,6 juta, menambah momentum keseluruhan.

Saat alokator yang lebih besar ini memasuki pasar, permintaan berkelanjutan untuk ETF Bitcoin menunjukkan minat institusional yang terus meningkat.

Pergeseran perilaku investor ini bisa menjadi tanda bahwa siklus pasar Bitcoin sedang berubah.

Potensi Pergeseran Struktural di Pasar Bitcoin

Lonjakan harga Bitcoin terjadi di saat siklus pasar biasanya lebih menantang.

Secara historis, Bitcoin mengikuti siklus empat tahun yang terkait dengan peristiwa halvingnya, dengan harga biasanya mencapai puncak 12 hingga 18 bulan setelah halving.

Namun, beberapa analis percaya Bitcoin mungkin sudah melewati puncak siklusnya, yang berarti kehati-hatian diperlukan.

Meskipun ada kekhawatiran ini, banyak yang percaya pergeseran struktural dapat membantu Bitcoin mempertahankan momentum ke atas.

Pemulihan pasar yang lebih luas kemungkinan akan bergantung pada akumulasi berkelanjutan oleh ETF Bitcoin dan perusahaan treasury aset digital.

Ini dapat memberikan stabilitas yang dibutuhkan Bitcoin untuk mempertahankan ralinya.

Kinerja Bitcoin dan Peran Investor Ritel

Kinerja Bitcoin di 2025 beragam, karena mencapai rekor tertinggi baru tetapi gagal mempertahankan momentum di seluruh pasar kripto yang lebih luas.

Meskipun kenaikan harga Bitcoin mengesankan, mereka tidak memicu reli yang lebih panjang pada altcoin.

Investor ritel, yang fokus pada sektor seperti AI dan robotika, tidak berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan Bitcoin selama periode ini.

Agar harga Bitcoin terus naik, diperlukan kinerja yang konsisten dari cryptocurrency lain juga.

Efek kekayaan yang lebih luas, menarik lebih banyak investor ritel, dapat memberikan momentum tambahan yang dibutuhkan Bitcoin.

Tanpa ini, permintaan institusional kemungkinan akan tetap menjadi faktor utama yang mendorong harga Bitcoin.

