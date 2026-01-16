RUU SB143 West Virginia Membawa Bitcoin Menuju Status Cadangan Negara Resmi

TLDR:

West Virginia mengusulkan alokasi hingga 10% dana negara bagian untuk Bitcoin, menandakan kepercayaan tingkat kedaulatan terhadap BTC.

Persyaratan kapitalisasi pasar $750 miliar+ secara efektif menjadikan Bitcoin sebagai satu-satunya aset cadangan digital yang memenuhi syarat.

SB143 menempatkan Bitcoin bersama emas sebagai lindung nilai jangka panjang terhadap inflasi dan ketidakstabilan fiskal.

Ketentuan staking mendefinisikan ulang cadangan Bitcoin sebagai aset perbendaharaan yang produktif dan menghasilkan imbal hasil.

West Virginia telah mengambil langkah berani menuju adopsi Bitcoin formal. Rancangan undang-undang yang baru diusulkan, SB143, akan mengizinkan negara bagian untuk mengalokasikan hingga 10% dana publik ke Bitcoin dan emas sebagai lindung nilai inflasi.

Dengan ambang batas kapitalisasi pasar yang ketat dan ketentuan staking, rancangan undang-undang ini menandakan pergeseran dalam cara pemerintah mungkin memperlakukan Bitcoin—bukan sebagai kripto spekulatif, tetapi sebagai aset cadangan kelas kedaulatan.

SB143 Menetapkan Bitcoin sebagai Cadangan Digital Tingkat Negara Bagian

Rancangan Undang-Undang Senat 143 memberi wewenang kepada Departemen Keuangan West Virginia untuk menginvestasikan sebagian dana negara bagian ke dalam aset. Terutama yang dirancang untuk melindungi dari inflasi, secara eksplisit menyebutkan Bitcoin dan emas.

Klausul paling penting dalam rancangan undang-undang ini adalah persyaratan bahwa setiap aset digital yang dipertimbangkan harus mempertahankan rata-rata kapitalisasi pasar di atas $750 miliar. Kondisi tunggal ini secara efektif mengecualikan setiap cryptocurrency kecuali Bitcoin.

Ini menjadikan BTC sebagai satu-satunya aset cadangan digital yang memenuhi syarat berdasarkan proposal tersebut. Desain ini mencerminkan pilihan kebijakan yang disengaja.

Daripada merangkul pasar kripto yang lebih luas, West Virginia membuat perbedaan tegas antara aset digital spekulatif dan instrumen moneter yang cocok untuk neraca publik.

Pasokan tetap Bitcoin, likuiditas yang dalam, dan pengakuan institusional yang meningkat menempatkannya lebih dekat dengan emas daripada aset ventura berisiko tinggi. Dengan membingkai BTC sebagai "emas digital," rancangan undang-undang ini sejalan dengan narasi yang berkembang bahwa peran utama Bitcoin adalah pelestarian nilai di era inflasi yang persisten dan utang kedaulatan yang mengembang.

Jika diberlakukan, SB143 akan menempatkan West Virginia di antara negara bagian AS pertama yang secara resmi mengintegrasikan Bitcoin ke dalam strategi perbendaharaan. Sebuah sinyal bahwa BTC bertransisi dari aset pinggiran menjadi komponen yang diakui dari kebijakan uang yang sehat.

Staking, Kustodi, dan Model Baru untuk Keuangan Publik

Selain alokasi, SB143 memperkenalkan evolusi signifikan dalam cara cadangan publik dapat dikelola. Rancangan undang-undang ini memungkinkan staking, memungkinkan negara bagian untuk mendapatkan imbal hasil dari kepemilikan Bitcoin-nya sambil mempertahankan kepemilikan.

Ini membingkai ulang Bitcoin dari lindung nilai pasif menjadi aset cadangan yang produktif, menyelaraskannya lebih dekat dengan cara departemen keuangan berpikir tentang obligasi, sewa emas, dan instrumen penghasil imbal hasil lainnya.

Sama pentingnya adalah persyaratan kustodi. Undang-undang ini mengamanatkan manajemen kunci privat yang aman dan dikendalikan pemerintah, menekankan ketelitian operasional, akuntabilitas, dan manajemen risiko.

Bitcoin, dalam kerangka kerja ini, diperlakukan bukan sebagai eksperimen teknologi spekulatif tetapi sebagai infrastruktur keuangan kritis yang memerlukan perlindungan tingkat institusional. Secara keseluruhan, ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa SB143 kurang tentang antusiasme kripto dan lebih tentang kedaulatan moneter.

Dalam menempatkan Bitcoin bersama emas, West Virginia menegaskan bahwa diversifikasi cadangan di abad ke-21 sekarang mencakup kelangkaan kriptografis. Jika diadopsi, rancangan undang-undang ini dapat berfungsi sebagai cetak biru untuk negara bagian lain.

