Prediksi Harga Solana: SOL Menguji Zona Kunci $140–$155 saat Struktur Cup dan Aktivitas Whale Menandakan Potensi Breakout

Harga Solana diperdagangkan di dekat wilayah $140–$145, dan perilaku yang lebih tenang ini menarik perhatian. Dengan SOL bertahan di atas basis terbarunya dan menekan ke resistance, para trader mengamati dengan cermat apakah fase ini akan menjadi breakout atau jeda lain dalam rentang yang lebih luas.

$155 Muncul sebagai Garis Antara Range dan Ekspansi

Salah satu chart yang banyak dibagikan menempatkan $155 sebagai rintangan terakhir sebelum momentum benar-benar dapat berkembang. Strukturnya menyerupai formasi cup yang luas, di mana harga Solana telah melengkung lebih tinggi dari level terendah dan sekarang menekan ke resistance.

Solana terkompresi di bawah resistance kunci $155, membentuk struktur seperti cup saat higher lows mengindikasikan potensi breakout. Sumber: Crypto Chiefs via X

Crypto Chiefs menyoroti area ini sebagai "zona rintangan jangka pendek," mencatat bahwa penembusan bersih di atas $155 akan menggeser SOL keluar dari rangenya dan membuka jalan menuju $165 dan seterusnya. Sementara itu, harga terkompresi di bawah resistance sambil mempertahankan higher lows.

Struktur Jangka Menengah Mengarah ke $170–$180

Pada timeframe yang lebih luas, chart Eco Nomad menguraikan jalur pemulihan menuju wilayah $170–$175. Proyeksi tersebut tidak berdasarkan hype tetapi pada bagaimana Solana secara historis menghormati moving averages dan trend bands-nya.

Solana berputar kembali ke struktur tren jangka panjangnya, dengan moving averages memandu potensi pemulihan menuju zona $170–$180. Sumber: Eco Nomad via X

Chart menunjukkan harga Solana merebut kembali band bawah dan berputar kembali menuju mid-range dari struktur jangka panjangnya. Jika ritme yang sama berlanjut, harga bisa mengunjungi kembali zona $170 sebelum bertemu resistance yang lebih berat di dekat $180.

Posisi Whale Menambah Bahan Bakar pada Narasi

Di luar chart, perilaku pasar juga bergeser. Sebuah postingan baru-baru ini menyoroti seorang trader besar membuka posisi long di BTC, ETH, dan SOL dengan total hampir $850 juta. Meskipun aktivitas semacam itu bukan sinyal tersendiri, ini mencerminkan kepercayaan yang tumbuh dalam lingkungan pasar yang lebih luas.

Seorang trader besar menempatkan hampir $850 juta dalam posisi long di BTC, ETH, dan SOL. Sumber: Ash Crypto via X

Ash Crypto menunjukkan bahwa jenis posisi ini sering muncul di dekat titik balik kunci, terutama ketika selaras dengan struktur teknis yang membaik. Solana menjadi bagian dari eksposur tersebut memperkuat gagasan bahwa pemain yang lebih besar tidak menganggap pergerakan ini sebagai dead-cat bounce.

Akumulasi Jangka Panjang Membingkai Gambaran yang Lebih Besar

Dengan memperbesar tampilan, chart jangka panjang menunjukkan harga Solana menghabiskan hampir dua tahun dalam akumulasi. Harga telah bergerak sideways melintasi rentang yang luas, membentuk basis yang luas daripada puncak distribusi yang tajam.

Solana menghabiskan hampir dua tahun membangun basis akumulasi yang luas, menunjukkan kekuatan struktural daripada distribusi. Sumber: Immortal via X

Chart Immortal memvisualisasikan ini dengan jelas: SOL telah membangun struktur melalui waktu, bukan runtuh karenanya. Secara historis, fase akumulasi yang berkepanjangan cenderung mendahului siklus ekspansi.

Pemikiran Akhir: Bisakah Harga Solana Mencapai $180 di Januari?

Agar harga Solana bahkan berpikir tentang $180, pertama-tama harus merebut kembali zona $150–$155. Area tersebut telah bertindak sebagai plafon selama berminggu-minggu, menolak setiap upaya kenaikan. Selama harga tetap di bawahnya, pasar tetap dalam range. Penembusan bersih dan bertahan di atas $150 akan membuka pintu menuju $165–$170, di mana resistance besar berikutnya berada. Setelah itu, level kunci berikutnya yang menjadi target adalah $180.

Harga Solana saat ini adalah $142,39, turun -2,71% dalam 24 jam terakhir. Sumber: Brave New Coin

Saat ini, SOL masih terjebak antara support di dekat $138–$140 dan resistance di sekitar $150. Ini membuat struktur tetap netral. Bulls membutuhkan pergeseran perilaku yang jelas, penutupan kuat di atas resistance, bukan hanya lonjakan intraday.