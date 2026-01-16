Enkripsi "protokol gemuk": Pemain kunci di 10 area inti penghasil keuntungan

Penulis: Stacy Muur
Dikompilasi oleh: Felix, PANews
Teori "protokol gemuk" awal berpendapat bahwa nilai cryptocurrency akan mengalir secara tidak proporsional ke blockchain yang mendasarinya daripada ke aplikasi. Pandangan ini tidak lagi berlaku.
Pada tahun 2026, nilai akan mengalir ke "titik kontrol": antarmuka yang memahami maksud pengguna, tempat perdagangan yang menginternalisasi likuiditas, penerbit yang memegang neraca, dan entitas yang dapat mentokenisasi aset yang tidak efisien. Terlepas dari chain mana yang pada akhirnya menang, aplikasi mana yang menjadi populer, atau narasi mana yang mendominasi, entitas-entitas ini akan dapat mengumpulkan biaya.
Berdasarkan indikator seperti pendapatan, jumlah pengguna, ARPU (pendapatan tahunan rata-rata per pengguna), dominasi pasar, dan efisiensi modal, peringkat ini dengan jelas menunjukkan di lapisan mana nilai benar-benar "gemuk," mengapa mereka menjadi gemuk, dan ke mana gelombang nilai marjinal berikutnya akan mengalir.
Pemimpin: Phantom
Pendapatan tahunan: Sekitar US$105 juta (sekitar US$35 juta pada kuartal ketiga 2025)
Jumlah pengguna: Sekitar 15 juta pengguna aktif bulanan
ARPU: Sekitar $7 per pengguna per tahun
Posisi pasar: Sekitar 39% pangsa pasar dompet Solana.
Kinerja dan kecocokan:
Dengan dominasinya di Intent Layer, Phantom telah menjadi dompet konsumen terkemuka di platform Solana. Diposisikan di hulu Swap, NFT, Perps, dan pembayaran, Phantom memungkinkan pengguna untuk memonetisasi tindakan mereka sebelum nilai mencapai DEX atau protokol.
Peluncuran Phantom Perps melihat volume transaksi melebihi $1 miliar dalam beberapa minggu. Ini menegaskan bahwa dompet berkembang dari antarmuka pasif menjadi tempat keuangan aktif. Putaran pendanaan Seri C Phantom sebesar $150 juta, yang diselesaikan pada Januari 2025, menilai perusahaan sebesar $3 miliar, mencerminkan penerimaan pasar terhadap pergeseran ini.
Pesaing utama:
Pemimpin: Ethereum
Pendapatan tahunan dari perjanjian: sekitar $300 juta
Pengguna: Sekitar 8,6 juta pengguna aktif bulanan (MAU)
ARPU: Sekitar $30-35 per pengguna per tahun
Kinerja dan kecocokan:
Ethereum tetap menjadi lapisan penyelesaian inti di ruang kripto. Nilainya tidak berasal dari eksekusi konsumen throughput tinggi, tetapi dari perannya sebagai arbiter utama transaksi bernilai tinggi, penarikan MEV, stablecoin, dan penyelesaian keuangan di seluruh rollup dan institusi.
Basis biaya Ethereum didukung oleh MEV, biaya blob, dan persyaratan penyelesaian, bukan hanya jumlah transaksi. Ini membuatnya tumbuh lebih lambat daripada rantai eksekusi, tetapi lebih defensif karena modal menjadi lebih terkonsentrasi.
Pesaing utama:
Pemimpin: Hyperliquid
Pendapatan tahunan: Sekitar $950 juta hingga $1 miliar
Open interest: sekitar $6,5 miliar
Volume perdagangan perpetual (30 hari): sekitar US$225 miliar
Kinerja dan kecocokan:
Kontrak perpetual adalah metode perdagangan paling menguntungkan di ruang kripto, dan Hyperliquid telah memonopoli pasar ini. Hyperliquid mencapai pengumpulan biaya dengan mengintegrasikan likuiditas, eksekusi, dan aliran pesanan pada satu chain khusus, menghindari kebocoran MEV dan fragmentasi routing.
Hanya pada Juli 2025, Hyperliquid menyumbang sekitar 35% dari semua pendapatan protokol blockchain dan memimpin semua proyek kripto dalam pembelian kembali token.
Pesaing utama:
Pemimpin: Aave
Pendapatan tahunan: sekitar US$115 juta
Pengguna: Sekitar 120.000 pengguna aktif bulanan
TVL: Sekitar US$320-350 miliar
Tingkat pemanfaatan modal: sekitar 40%
Kinerja dan kecocokan:
Aave adalah platform pinjaman terkemuka di ruang DeFi. Meskipun margin keuntungan pinjaman biasanya lebih rendah daripada platform perdagangan, Aave mengkompensasi ini dengan skala, ketahanan, dan pendanaan institusional yang stabil.
Perjanjian memproyeksikan bahwa pada tahun 2025, deposit yang terakumulasi akan melebihi $3 triliun, dan pinjaman aktif akan mencapai sekitar $29 miliar. Pertumbuhan bisnis pinjaman akan lambat tetapi kuat.
Pesaing utama:
Pemimpin: BlackRock BUIDL
Aset yang dikelola: Sekitar US$2,3 miliar
Hasil: Sekitar 4% (Obligasi Treasury AS yang Ditokenisasi)
Pemegang: Kurang dari 100 (investor institusional)
Kinerja dan kecocokan:
Pertumbuhan RWA bergantung pada skala dan kepercayaan, bukan jumlah pengguna. BUIDL telah berkembang ke tujuh blockchain dan telah diterima sebagai jaminan oleh CEX, menandai pembentukan jembatan struktural antara TradeFi dan keuangan on-chain.
Pesaing utama:
Ondo Finance: Dengan TVL melebihi $1 miliar dan persetujuan MiCA, memperkuat posisinya sebagai distributor RWA crypto-native terkemuka.
Pemimpin: EigenLayer
Aset yang digadaikan ulang: sekitar US$12,4 miliar
Pendapatan komisi tahunan: sekitar US$70 juta
Jumlah pengguna: Sekitar 300.000 hingga 400.000
Kinerja dan kecocokan:
EigenLayer adalah lapisan restaking dasar yang menghasilkan pendapatan dengan menyewakan keamanan Ethereum ke AVS. Peluncuran EigenCloud (EigenAI, EigenCompute) memperluas ini ke komputasi off-chain yang dapat diverifikasi.
Pesaing utama:
Ether.fi: Pendapatan tahunan sekitar $100 juta, secara aktif membeli kembali ETHFI, dan mencapai model monetisasi yang kuat yang menghadap konsumen melalui Cash.
Pemimpin: Jupiter
Pendapatan tahunan: sekitar US$12 juta
Volume perdagangan agregator DEX (30 hari): Sekitar $46 miliar
Pangsa pasar: Sekitar 90% dari volume transaksi agregator Solana.
Kinerja dan kecocokan:
Agregator menghasilkan keuntungan dari kekuatan pengambilan keputusan. Jupiter menangkap nilai dengan mengendalikan routing, penetapan harga, dan kualitas eksekusi, dan dengan mencegat spread sebelum penyedia likuiditas.
Pesaing utama:
COWSwap: Dengan volume perdagangan kumulatif sekitar $110 miliar, menawarkan perlindungan MEV, menjadikannya sangat cocok untuk trader institusional.
Pemimpin: Tether (USDT)
Pasokan beredar: sekitar US$185 miliar
Pendapatan tahunan: Lebih dari $10 miliar
Kepemilikan Treasury: sekitar $135 miliar
Kinerja dan kecocokan:
Tether adalah entitas paling menguntungkan di ruang kripto. Penerbit stablecoin menghasilkan keuntungan dari kumpulan likuiditas mereka melalui hasil pada obligasi pemerintah, memberi mereka keunggulan struktural atas sebagian besar protokol.
Pesaing utama:
Pemimpin: Polymarket
Pendapatan tahunan: (tidak diungkapkan)
Volume perdagangan bulanan: Sekitar $1,5-2 miliar (puncak selama acara besar)
Jumlah pengguna: Sekitar 200.000-300.000 trader aktif bulanan
Kinerja dan kecocokan:
Pasar prediksi menghasilkan keuntungan dari perhatian dan ketidakpastian. Keunggulan struktural utama mereka terletak pada gravitasi informasi. Likuiditas terkonsentrasi di mana probabilitas dianggap paling akurat. Setelah siklus kredibilitas ini terbentuk, menjadi sangat sulit bagi penantang untuk membangun kedalaman perdagangan yang berarti.
Popularitas Polymarket tidak berasal dari pengguna yang konsisten aktif, tetapi dari statusnya sebagai sumber topik trending global—bentuk perhatian yang sangat menguntungkan.
Pasar prediksi mewakili lapisan "gemuk" baru:
Ini membuat mereka menjadi salah satu dari sedikit aplikasi kripto yang menunjukkan konveksitas positif sebagai respons terhadap fluktuasi makroekonomi dan politik.
Pesaing utama:
Kalshi: Diatur oleh Commodity Futures Trading Commission (CFTC) AS, Kalshi mendukung perdagangan acara berbasis fiat AS (seperti olahraga/politik), dan volume perdagangannya terkadang bahkan melampaui Polymarket, menarik perhatian TradeFi, tetapi saat ini tertinggal dalam likuiditas crypto-native.
Pemimpin: Flashbots
Ekstraksi MEV tahunan: sekitar $230 juta
MEV kumulatif yang dikelola: Lebih dari $1,5 miliar
Kinerja dan kecocokan:
MEV adalah pajak tersembunyi di ruang blockchain. Flashbots telah melembagakan ekstraksi dan redistribusi MEV, menjadikannya infrastruktur kunci untuk Ethereum dan Rollup.
Pesaing utama:
