Enkripsi "protokol gemuk": Pemain kunci di 10 area inti penghasil keuntungan

Teori "protokol gemuk" awal berpendapat bahwa nilai cryptocurrency akan mengalir secara tidak proporsional ke blockchain yang mendasarinya daripada ke aplikasi. Pandangan ini tidak lagi berlaku.

Pada tahun 2026, nilai akan mengalir ke "titik kontrol": antarmuka yang memahami maksud pengguna, tempat perdagangan yang menginternalisasi likuiditas, penerbit yang memegang neraca, dan entitas yang dapat mentokenisasi aset yang tidak efisien. Terlepas dari chain mana yang pada akhirnya menang, aplikasi mana yang menjadi populer, atau narasi mana yang mendominasi, entitas-entitas ini akan dapat mengumpulkan biaya.

Berdasarkan indikator seperti pendapatan, jumlah pengguna, ARPU (pendapatan tahunan rata-rata per pengguna), dominasi pasar, dan efisiensi modal, peringkat ini dengan jelas menunjukkan di lapisan mana nilai benar-benar "gemuk," mengapa mereka menjadi gemuk, dan ke mana gelombang nilai marjinal berikutnya akan mengalir.

1. Dompet "Gemuk"

Pemimpin: Phantom

Pendapatan tahunan: Sekitar US$105 juta (sekitar US$35 juta pada kuartal ketiga 2025)

Jumlah pengguna: Sekitar 15 juta pengguna aktif bulanan

ARPU: Sekitar $7 per pengguna per tahun

Posisi pasar: Sekitar 39% pangsa pasar dompet Solana.

Kinerja dan kecocokan:

Dengan dominasinya di Intent Layer, Phantom telah menjadi dompet konsumen terkemuka di platform Solana. Diposisikan di hulu Swap, NFT, Perps, dan pembayaran, Phantom memungkinkan pengguna untuk memonetisasi tindakan mereka sebelum nilai mencapai DEX atau protokol.

Peluncuran Phantom Perps melihat volume transaksi melebihi $1 miliar dalam beberapa minggu. Ini menegaskan bahwa dompet berkembang dari antarmuka pasif menjadi tempat keuangan aktif. Putaran pendanaan Seri C Phantom sebesar $150 juta, yang diselesaikan pada Januari 2025, menilai perusahaan sebesar $3 miliar, mencerminkan penerimaan pasar terhadap pergeseran ini.

Pesaing utama:

MetaMask: Memperluas saluran monetisasi dengan mengintegrasikan kontrak perpetual dan Swap, dan meluncurkan program insentif LINEA senilai $30 juta untuk memperdalam keterlibatan ekosistem.

Trust Wallet: Dengan lebih dari 200 juta unduhan dan telah mencegat penipuan senilai $162 juta, menunjukkan kemampuan pembayaran terdistribusi yang kuat, tetapi ARPU-nya relatif lemah.

2. Blockchain "Gemuk"

Pemimpin: Ethereum

Pendapatan tahunan dari perjanjian: sekitar $300 juta

Pengguna: Sekitar 8,6 juta pengguna aktif bulanan (MAU)

ARPU: Sekitar $30-35 per pengguna per tahun

Kinerja dan kecocokan:

Ethereum tetap menjadi lapisan penyelesaian inti di ruang kripto. Nilainya tidak berasal dari eksekusi konsumen throughput tinggi, tetapi dari perannya sebagai arbiter utama transaksi bernilai tinggi, penarikan MEV, stablecoin, dan penyelesaian keuangan di seluruh rollup dan institusi.

Basis biaya Ethereum didukung oleh MEV, biaya blob, dan persyaratan penyelesaian, bukan hanya jumlah transaksi. Ini membuatnya tumbuh lebih lambat daripada rantai eksekusi, tetapi lebih defensif karena modal menjadi lebih terkonsentrasi.

Pesaing utama:

Solana: Chain eksekusi "gemuk" terkemuka dengan pendapatan bulanan puncak sekitar $240 juta, didorong oleh memecoin, transaksi perpetual, dan aplikasi konsumen. Peningkatan kinerja (Firedancer, Alpenglow) semakin memperkuat momentum pertumbuhannya.

Base: L2 dengan pertumbuhan tercepat dalam hal aktivitas, dengan pertumbuhan volume transaksi tiga digit; volume transaksi kumulatif Uniswap melebihi $200 miliar—diposisikan sebagai cabang eksekusi konsumen Ethereum.

3. DEX Perp "Gemuk"

Pemimpin: Hyperliquid

Pendapatan tahunan: Sekitar $950 juta hingga $1 miliar

Open interest: sekitar $6,5 miliar

Volume perdagangan perpetual (30 hari): sekitar US$225 miliar

Kinerja dan kecocokan:

Kontrak perpetual adalah metode perdagangan paling menguntungkan di ruang kripto, dan Hyperliquid telah memonopoli pasar ini. Hyperliquid mencapai pengumpulan biaya dengan mengintegrasikan likuiditas, eksekusi, dan aliran pesanan pada satu chain khusus, menghindari kebocoran MEV dan fragmentasi routing.

Hanya pada Juli 2025, Hyperliquid menyumbang sekitar 35% dari semua pendapatan protokol blockchain dan memimpin semua proyek kripto dalam pembelian kembali token.

Pesaing utama:

Lighter: Berkembang pesat pada tahap awal, dengan volume perdagangan kumulatif melebihi $1 triliun dan volume perdagangan bulanan sekitar $300 miliar, tetapi margin keuntungannya rendah.

Drift: Volume perdagangan kumulatif sekitar $2 triliun, TVL sekitar $3,2 miliar, dan pendapatan sekitar $49 juta – pertumbuhan kuat, tetapi dominasi pasar lemah.

4. Pinjaman "Gemuk"

Pemimpin: Aave

Pendapatan tahunan: sekitar US$115 juta

Pengguna: Sekitar 120.000 pengguna aktif bulanan

TVL: Sekitar US$320-350 miliar

Tingkat pemanfaatan modal: sekitar 40%

Kinerja dan kecocokan:

Aave adalah platform pinjaman terkemuka di ruang DeFi. Meskipun margin keuntungan pinjaman biasanya lebih rendah daripada platform perdagangan, Aave mengkompensasi ini dengan skala, ketahanan, dan pendanaan institusional yang stabil.

Perjanjian memproyeksikan bahwa pada tahun 2025, deposit yang terakumulasi akan melebihi $3 triliun, dan pinjaman aktif akan mencapai sekitar $29 miliar. Pertumbuhan bisnis pinjaman akan lambat tetapi kuat.

Pesaing utama:

Fluid: Lapisan likuiditas terkemuka dengan total nilai terkunci lintas chain sekitar $5 miliar hingga $6 miliar. Menempati peringkat ketiga di sektor pinjaman, kedua dalam pengguna aktif bulanan, dan mendukung perdagangan DEX yang efisien (volume perdagangan $150 miliar dan biaya melebihi $23 juta).

Morpho Blue: Dengan lebih dari $10 miliar dalam deposit, ini adalah protokol dengan ukuran deposit terbesar di chain Base, menunjukkan pergeseran menuju model pinjaman modular yang digerakkan pasar.

5. Protokol RWA "Gemuk"

Pemimpin: BlackRock BUIDL

Aset yang dikelola: Sekitar US$2,3 miliar

Hasil: Sekitar 4% (Obligasi Treasury AS yang Ditokenisasi)

Pemegang: Kurang dari 100 (investor institusional)

Kinerja dan kecocokan:

Pertumbuhan RWA bergantung pada skala dan kepercayaan, bukan jumlah pengguna. BUIDL telah berkembang ke tujuh blockchain dan telah diterima sebagai jaminan oleh CEX, menandai pembentukan jembatan struktural antara TradeFi dan keuangan on-chain.

Pesaing utama:

Ondo Finance: Dengan TVL melebihi $1 miliar dan persetujuan MiCA, memperkuat posisinya sebagai distributor RWA crypto-native terkemuka.

6. LRT "Gemuk" / Lapisan Penyelesaian Ulang

Pemimpin: EigenLayer

Aset yang digadaikan ulang: sekitar US$12,4 miliar

Pendapatan komisi tahunan: sekitar US$70 juta

Jumlah pengguna: Sekitar 300.000 hingga 400.000

Kinerja dan kecocokan:

EigenLayer adalah lapisan restaking dasar yang menghasilkan pendapatan dengan menyewakan keamanan Ethereum ke AVS. Peluncuran EigenCloud (EigenAI, EigenCompute) memperluas ini ke komputasi off-chain yang dapat diverifikasi.

Pesaing utama:

Ether.fi: Pendapatan tahunan sekitar $100 juta, secara aktif membeli kembali ETHFI, dan mencapai model monetisasi yang kuat yang menghadap konsumen melalui Cash.

7. Agregator "Gemuk"/Lapisan Rute

Pemimpin: Jupiter

Pendapatan tahunan: sekitar US$12 juta

Volume perdagangan agregator DEX (30 hari): Sekitar $46 miliar

Pangsa pasar: Sekitar 90% dari volume transaksi agregator Solana.

Kinerja dan kecocokan:

Agregator menghasilkan keuntungan dari kekuatan pengambilan keputusan. Jupiter menangkap nilai dengan mengendalikan routing, penetapan harga, dan kualitas eksekusi, dan dengan mencegat spread sebelum penyedia likuiditas.

Pesaing utama:

COWSwap: Dengan volume perdagangan kumulatif sekitar $110 miliar, menawarkan perlindungan MEV, menjadikannya sangat cocok untuk trader institusional.

8. Penerbit Stablecoin "Gemuk"

Pemimpin: Tether (USDT)

Pasokan beredar: sekitar US$185 miliar

Pendapatan tahunan: Lebih dari $10 miliar

Kepemilikan Treasury: sekitar $135 miliar

Kinerja dan kecocokan:

Tether adalah entitas paling menguntungkan di ruang kripto. Penerbit stablecoin menghasilkan keuntungan dari kumpulan likuiditas mereka melalui hasil pada obligasi pemerintah, memberi mereka keunggulan struktural atas sebagian besar protokol.

Pesaing utama:

USDC (Circle): Pasokan sekitar $78 miliar, tumbuh pesat tetapi dengan margin keuntungan rendah.

Ethena USDe: Dengan pasokan sekitar $12 miliar, mewakili model penantang yang didorong oleh hasil sintetis.

9. Prediksi Pasar "Gemuk"

Pemimpin: Polymarket

Pendapatan tahunan: (tidak diungkapkan)

Volume perdagangan bulanan: Sekitar $1,5-2 miliar (puncak selama acara besar)

Jumlah pengguna: Sekitar 200.000-300.000 trader aktif bulanan

Kinerja dan kecocokan:

Pasar prediksi menghasilkan keuntungan dari perhatian dan ketidakpastian. Keunggulan struktural utama mereka terletak pada gravitasi informasi. Likuiditas terkonsentrasi di mana probabilitas dianggap paling akurat. Setelah siklus kredibilitas ini terbentuk, menjadi sangat sulit bagi penantang untuk membangun kedalaman perdagangan yang berarti.

Popularitas Polymarket tidak berasal dari pengguna yang konsisten aktif, tetapi dari statusnya sebagai sumber topik trending global—bentuk perhatian yang sangat menguntungkan.

Pasar prediksi mewakili lapisan "gemuk" baru:

Tidak bergantung pada TVL

Tidak ada fluktuasi arah pasar yang terlibat

Fleksibilitas biaya tinggi selama periode acara

Memiliki kekuatan naratif yang kuat (mungkin menjadi berita utama).

Ini membuat mereka menjadi salah satu dari sedikit aplikasi kripto yang menunjukkan konveksitas positif sebagai respons terhadap fluktuasi makroekonomi dan politik.

Pesaing utama:

Kalshi: Diatur oleh Commodity Futures Trading Commission (CFTC) AS, Kalshi mendukung perdagangan acara berbasis fiat AS (seperti olahraga/politik), dan volume perdagangannya terkadang bahkan melampaui Polymarket, menarik perhatian TradeFi, tetapi saat ini tertinggal dalam likuiditas crypto-native.

10. MEV "Gemuk"

Pemimpin: Flashbots

Ekstraksi MEV tahunan: sekitar $230 juta

MEV kumulatif yang dikelola: Lebih dari $1,5 miliar

Kinerja dan kecocokan:

MEV adalah pajak tersembunyi di ruang blockchain. Flashbots telah melembagakan ekstraksi dan redistribusi MEV, menjadikannya infrastruktur kunci untuk Ethereum dan Rollup.

Pesaing utama:

Jito: Menangkap sekitar 66% dari biaya Solana pada Q1 2025 melalui tips MEV dan BAM.

Arbitrum: Telah mengumpulkan sekitar $10 juta dalam biaya sejak peluncurannya, menunjukkan bahwa kapitalisasi MEV bergeser ke hulu.

