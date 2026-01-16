Pump.fun merevisi biaya kreator saat peluncuran memecoin Solana mendekati 30.000 harian

Pump.fun menambahkan pembagian biaya kreator, transfer kepemilikan, dan narasi yang dipilih oleh trader di masa depan setelah peluncuran memecoin Solana melonjak kembali mendekati 30.000 dalam satu hari.

Ringkasan Pump.fun mengatakan Dynamic Fees V1-nya meningkatkan builder dan aktivitas on-chain tetapi memiringkan insentif ke arah deployment coin berisiko rendah alih-alih trading berisiko tinggi.​

Pembaruan ini memungkinkan tim membagi biaya kreator hingga 10 dompet, mentransfer kepemilikan token, dan mencabut otoritas pembaruan setelah peluncuran untuk meresmikan pembagian pendapatan.​

Iterasi mendatang akan memungkinkan trader membantu memutuskan narasi token mana yang mendapatkan biaya kreator, menyelaraskan reward dengan permintaan pasar saat peluncuran memecoin Solana mencapai rekor tertinggi baru.​

Pump.fun mengumumkan modifikasi sistem biaya kreatornya saat peluncuran token di platform mencapai hampir 30.000 dalam satu hari, level tertinggi sejak September, menurut pernyataan dari perusahaan.

Co-founder Alon Cohen menyatakan bahwa Dynamic Fees V1 asli, yang diperkenalkan pada September di bawah Project Ascend, berhasil menarik builder baru dan meningkatkan aktivitas on-chain tetapi tidak cukup mempengaruhi perilaku deployer token rata-rata. Cohen mencatat bahwa biaya secara tidak sengaja lebih menguntungkan pembuatan coin berisiko rendah daripada trading berisiko tinggi, yang mendorong keterlibatan platform, menurut pengumuman tersebut.

Pembaruan ini memperkenalkan pembagian biaya kreator, memungkinkan tim membagi biaya hingga 10 dompet, mentransfer kepemilikan coin, dan mencabut otoritas pembaruan. Kreator dan administrator CTO sekarang dapat menetapkan persentase biaya spesifik setelah peluncuran token, kata perusahaan.

Platform berencana menerapkan iterasi mendatang yang akan memungkinkan trader mempengaruhi apakah narasi token memenuhi syarat untuk biaya kreator, menyelaraskan insentif dengan aktivitas pasar daripada keputusan deployer saja, menurut pernyataan tersebut.

Lonjakan peluncuran token mencerminkan aktivitas platform yang diperbarui, menandakan minat yang berkembang dari komunitas memecoin Solana, lapor perusahaan.

Cohen menyatakan bahwa penyesuaian tambahan direncanakan untuk menyeimbangkan pendapatan kreator dengan keberlanjutan platform jangka panjang menuju 2026. Struktur biaya platform yang berkembang bertujuan mempertahankan pertumbuhan sambil mendorong aktivitas trading daripada deployment token saja, karena Pump.fun berusaha menyempurnakan insentif untuk kreator dan trader, menurut pengumuman tersebut.