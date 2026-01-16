Korea Selatan membatasi akses exchange crypto asing saat Google Play menerapkan lisensi

Hanya platform yang terdaftar VASP yang akan tetap tersedia di Play Store.

Exchange lokal seperti Upbit dan Bithumb dapat memperoleh pangsa pasar yang lebih besar.

Beberapa trader mungkin beralih ke DeFi dan dompet non-kustodian.

Pasar kripto Korea Selatan menghadapi perubahan besar dalam cara trader mengakses exchange tersentralisasi luar negeri.

Banyak aplikasi cryptocurrency exchange (CEX) asing diperkirakan tidak akan tersedia untuk diunduh atau tidak dapat menerima pembaruan, melalui Google Play Store Korea Selatan.

Perubahan ini terkait dengan pembaruan kebijakan Google yang menghubungkan ketersediaan aplikasi dengan persyaratan lisensi lokal.

Akibatnya, hanya platform yang memenuhi standar regulasi Korea Selatan yang akan tetap terdaftar.

Meskipun langkah ini tidak sepenuhnya memblokir layanan perdagangan internasional, hal ini menciptakan hambatan baru bagi pengguna yang mengandalkan exchange global melalui aplikasi seluler.

Google Play memperketat aturan kepatuhan aplikasi kripto

Kebijakan terbaru Google menghubungkan distribusi aplikasi kripto dengan persetujuan regulasi di setiap wilayah.

Di Korea Selatan, itu berarti exchange kripto dan penyedia dompet harus memiliki pendaftaran lokal yang valid dan mengikuti aturan kepatuhan yang ketat.

Hanya exchange yang terdaftar sebagai Virtual Asset Service Providers (VASP) di Korea Selatan yang dapat terus beroperasi secara normal di Google Play.

Ini termasuk memenuhi langkah-langkah anti pencucian uang (AML) yang ketat dan kewajiban keamanan yang dipersyaratkan oleh otoritas keuangan Korea.

Karena hanya sejumlah terbatas platform luar negeri yang telah mendapatkan status VASP di negara tersebut, sebagian besar exchange asing akan diblokir dari unduhan baru dan pembaruan aplikasi di masa mendatang di Play Store.

Pendekatan ini secara efektif membuat akses aplikasi Android bergantung pada lisensi domestik, meskipun exchange tersebut terus menawarkan layanan di tempat lain.

Platform luar negeri tetap dapat diakses tetapi kurang nyaman

Pengguna Korea Selatan tidak sepenuhnya terputus dari exchange asing.

Mereka masih dapat menggunakan platform luar negeri melalui browser web seluler atau menginstal aplikasi secara manual menggunakan file APK.

Namun, perdagangan berbasis browser cenderung kurang lancar untuk pengguna aktif, dengan performa yang lebih lemah dan fitur tingkat aplikasi yang lebih sedikit.

Pemuatan APK secara manual juga membawa risiko tambahan karena melewati pemeriksaan keamanan bawaan Google Play.

Pengguna yang menginstal aplikasi kripto di luar saluran resmi mungkin menghadapi paparan yang lebih tinggi terhadap malware, serangan phishing, dan aplikasi yang disusupi.

Itu menciptakan tekanan tambahan pada trader yang menginginkan akses seluler tetapi juga membutuhkan lingkungan yang aman untuk mengelola dana.

Exchange domestik dapat memperoleh kontrol pasar yang lebih besar

Perubahan kebijakan ini juga dapat membentuk kembali struktur pasar kripto Korea Selatan dengan membatasi persaingan dari platform global.

Dengan lebih sedikit aplikasi luar negeri yang tersedia melalui Google Play, exchange domestik seperti Upbit dan Bithumb dapat memperkuat posisi mereka.

Bagian yang lebih besar dari aktivitas perdagangan mungkin beralih ke platform lokal hanya karena mereka tetap lebih mudah untuk diunduh, diperbarui, dan digunakan di perangkat Android.

Ini dapat memberikan exchange domestik lebih banyak pengaruh atas volume perdagangan, daftar token, dan struktur biaya.

Seiring waktu, berkurangnya persaingan internasional juga dapat mempengaruhi seberapa cepat fitur dan produk baru mencapai pengguna Korea, terutama jika akses ke platform luar negeri menjadi kurang praktis untuk perdagangan sehari-hari.

Alternatif DeFi mungkin berkembang tetapi pengawasan tetap ada

Dengan akses seluler tersentralisasi yang dibatasi, beberapa trader mungkin mencari alat keuangan terdesentralisasi.

Exchange terdesentralisasi dan dompet non-kustodian tidak tunduk pada persyaratan lisensi Google Play yang sama, yang dapat membuat mereka menarik bagi pengguna yang mencari akses lebih luas ke aset digital.

Namun, ini tidak menghilangkan risiko yang terkait dengan regulasi dan kepatuhan pajak.

Otoritas Korea Selatan terus memperketat persyaratan pelaporan dan penegakan di seluruh sektor kripto.

Itu berarti pengguna yang beralih ke DeFi masih menghadapi ketidakpastian, terutama karena pembuat kebijakan lebih fokus pada transparansi dan pemantauan.

Bagaimana exchange kripto global dapat beradaptasi

Exchange luar negeri mungkin tidak meninggalkan pasar Korea Selatan sepenuhnya.

Sebaliknya, beberapa dapat mengeksplorasi cara untuk tetap aktif dengan bermitra, atau mengambil saham ekuitas di perusahaan Korea yang sudah memiliki lisensi VASP.

Contoh masa lalu adalah pendekatan Binance dengan Gopax, yang menandakan bagaimana platform global dapat menggunakan hubungan lokal untuk mempertahankan kehadiran di pasar yang diatur ketat.

Meski begitu, exchange apa pun yang menjadi patuh masih akan menghadapi pembatasan pada apa yang dapat ditawarkannya.

Produk seperti derivatif kripto tetap dilarang di bawah regulasi Korea Selatan, membatasi jangkauan layanan yang tersedia bahkan di bawah struktur berlisensi.

Bagi pengguna Korea Selatan, hasilnya mungkin pasar di mana akses seluler semakin bergantung pada aturan domestik, mendorong aktivitas perdagangan menuju platform yang disetujui secara lokal.

