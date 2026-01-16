Sinyal Jual Bitcoin (BTC) Memicu Kekhawatiran Penurunan Harga Besar

Bitcoin (BTC) diperdagangkan mendekati $95.500 setelah sempat bergerak menuju $98.000 di awal minggu ini. Meskipun pasar tetap aktif, para analis mengamati serangkaian sinyal grafik dan level teknikal yang mungkin memengaruhi arah jangka pendek cryptocurrency tersebut.

Sinyal Jual Muncul pada Grafik BTC Mingguan

Grafik mingguan yang diposting oleh Ali Martinez menunjukkan sinyal jual baru pada indikator Supertrend. Terakhir kali sinyal ini muncul, Bitcoin memasuki tren turun tajam yang mengakibatkan koreksi dalam. Sinyal beli berikutnya muncul mendekati titik terendah, tepat sebelum reli selanjutnya. Perubahan terbaru ini menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa trader tentang kemungkinan pergerakan lebih rendah.

Selain itu, Crypto Patel membagikan grafik yang menguraikan sejarah penurunan dalam Bitcoin setelah puncak utama. Dalam siklus sebelumnya, koreksi sebesar 77% dan 84% mengikuti harga tertinggi sepanjang masa di $69.000 dan $19.666. Harga akhirnya menemukan dukungan di zona yang diberi label sebagai blok order bullish.

Bitcoin baru-baru ini menguji garis tren resistensi jangka panjang sekitar $126.000 dan mundur. Kemungkinan penurunan 60% ke zona dukungan kunci sedang dipertimbangkan sebagai bagian dari struktur siklus yang berulang. Patel bertanya,

Namun, grafik terpisah dari Merlijn The Trader menunjukkan kemungkinan terbentuknya double bottom. Struktur ini bergantung pada harga yang bertahan di atas $95.500, dengan level breakout ditandai mendekati $102.000. Jika dikonfirmasi, pergerakan yang diproyeksikan bisa mencapai $110.000.

Merlijn menambahkan bahwa mempertahankan $95.500 mendukung kasus bullish, sementara jatuh di bawah $87.500 akan membatalkan setup tersebut. Level-level ini sekarang digunakan oleh trader untuk mengelola risiko dan mempersiapkan diri untuk kelanjutan atau breakdown.

Sentimen Bergeser Seiring Volatilitas Kembali

Harga Bitcoin saat ini menunjukkan penurunan sedikit dalam 24 jam, namun masih mempertahankan keuntungan mingguan. Penundaan baru-baru ini dalam RUU struktur pasar kripto Senat AS menambah tekanan pada pasar. Lebih dari $237 juta dalam likuidasi dilaporkan di seluruh pasar kripto dalam sehari terakhir, memengaruhi lebih dari 113.000 trader (menurut CoinGlass).

Sementara itu, BTC Fear and Greed Index telah bergeser kembali ke wilayah "keserakahan" setelah berbulan-bulan dalam ketakutan, seperti yang dilaporkan sebelumnya. Meskipun ini mencerminkan peningkatan kepercayaan, tren masa lalu menunjukkan bahwa sentimen ekstrem dapat mendahului koreksi jangka pendek. Bitcoin tetap berada di titik kunci, dengan setup bullish dan bearish sama-sama berperan.

