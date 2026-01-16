Kesepakatan Ripple–LMAX Memperluas Penggunaan RLUSD, Membuka Trading Institusional Lintas Aset 24/7

LMAX Group telah mengumumkan kemitraan multi-tahun dengan Ripple untuk mengintegrasikan keuangan tradisional dengan pasar aset digital. Sebagai bagian dari kesepakatan, LMAX akan memperkenalkan RLUSD sebagai aset jaminan fundamental dalam lingkungan perdagangan institusionalnya.

Hal ini memungkinkan bank, broker, dan perusahaan buy-side di lingkungan perdagangan LMAX untuk memperdagangkan RLUSD di pasar kripto spot, futures perpetual, dan CFD. Ini merupakan indikasi tren yang berkembang di antara institusi untuk menggunakan stablecoin untuk tujuan penyelesaian dan jaminan.

RLUSD akan berfungsi sebagai jaminan dan mata uang penyelesaian pada saat yang bersamaan. Ini memungkinkan pelanggan untuk memiliki satu saldo yang dijamin oleh stablecoin dan tidak perlu terus-menerus mengonversi uang mereka.

RLUSD Cross-Collateral Membuka Penggunaan Margin Multi-Aset

Salah satu aspek terpenting dari kolaborasi ini adalah cross-collateralization. Klien dapat menggunakan RLUSD sebagai margin untuk futures perpetual dan CFD, serta untuk perdagangan kripto spot dan perdagangan fiat tertentu.

Penyimpanan dan akses RLUSD dikelola oleh LMAX Custody. RLUSD disimpan dalam dompet terpisah untuk mengamankan dana, namun tetap memungkinkan transfer mudah antara pasar tradisional dan digital.

LMAX Kiosk akan menyediakan on-ramp institusional, memungkinkan anggota untuk memperdagangkan FX dan aset digital dengan RLUSD tanpa harus menunggu jam operasional bank.

Salah satu perubahan terbesar adalah perdagangan lintas aset kini dimungkinkan 24/7. Ini berarti bahwa sementara uang biasa hanya dapat diselesaikan pada waktu tertentu, RLUSD dapat diselesaikan kapan saja.

Pembiayaan Ripple dan Ekspansi Prime Brokerage

Sebagai bagian dari kemitraan ini, Ripple juga akan menyediakan pembiayaan sebesar $150 juta kepada LMAX untuk membantu pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Pembiayaan ini merupakan bagian dari strategi keseluruhan Ripple untuk meningkatkan penggunaan stablecoin dan infrastruktur blockchain secara teratur.

Kemitraan ini membawa LMAX Digital lebih dekat ke Ripple Prime, yang merupakan layanan prime brokerage multi-aset yang disediakan oleh Ripple. Dengan koneksi ini, institusi diberikan akses ke solusi kredit, brokerage, dan likuiditas, sambil memanfaatkan LMAX Digital sebagai sumber utama untuk harga.

Ripple menawarkan lebih dari 75 lisensi dan registrasi regulasi di seluruh dunia, semakin menanamkan pedoman kepatuhan untuk pelanggan institusional.

