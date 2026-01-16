Berhenti menyebut semuanya sebagai "stablecoin" | Opini

Pengungkapan: Pandangan dan pendapat yang diungkapkan di sini sepenuhnya milik penulis dan tidak mewakili pandangan dan pendapat editorial crypto.news.

Ketika token XUSD Stream Finance kehilangan patokannya sebesar $1 pada November 2025, anjlok hingga serendah $0,43 karena aset yang mendukung token tersebut mengalami tekanan, drama tersebut memicu gelombang berita yang mengkhawatirkan. Cerita media yang panik mengecam "depegging stablecoin" lainnya, memicu kebingungan tentang keamanan pembayaran digital.

Ringkasan Tidak semua "stablecoin" itu stabil: Keruntuhan XUSD adalah kegagalan struktur sintetis yang rapuh terhadap tekanan — bukan kegagalan stablecoin pembayaran yang sepenuhnya dicadangkan dan dapat ditebus — tetapi pelabelan yang ceroboh mengubah ledakan yang terisolasi menjadi kepanikan sistemik yang salah.

Definisi yang longgar secara aktif merugikan adopsi: menggabungkan token sintetis, algoritmik, deposito yang ditokenisasi, dan token yang didukung tunai secara bersama-sama menyesatkan pengguna, menyebarkan penularan reputasi, dan menghalangi pedagang yang membutuhkan penyelesaian yang dapat diprediksi seperti uang tunai.

Solusinya adalah disiplin kategori, bukan PR yang lebih baik: "stablecoin" harus menjadi istilah keuangan yang dilindungi dengan standar yang jelas (cadangan 1:1, penebusan instan, kustodian transparan), sehingga kepercayaan, regulasi, dan penggunaan dunia nyata dapat berkembang.

Banyak komentator memperlakukan keruntuhan XUSD sebagai bukti risiko sistemik di pasar stablecoin yang lebih luas, menakuti publik umum yang masih ragu-ragu terhadap pembayaran digital. Framing ini mengabaikan fakta penting. XUSD tidak sesuai dengan definisi stablecoin menurut sebagian besar ahli, dan masalah yang menyebabkan keruntuhannya tidak berlaku untuk token pembayaran yang sepenuhnya dicadangkan dan didukung secara transparan.

Saat stablecoin menjangkau pengguna umum, industri harus menjelaskan dengan jelas apa itu stablecoin dan apa yang bukan. Istilah ini sekarang berada di pusat infrastruktur pembayaran, sistem penyelesaian, dan perdagangan lintas batas. Istilah ini tidak boleh dibiarkan melayang menjadi bahasa pemasaran yang samar. Sama seperti "sekuritas" dan "komoditas" adalah istilah dengan definisi yang tepat yang membawa hak dan risiko tertentu, "stablecoin" harus menjadi kategori yang dilindungi dan diawasi dengan hati-hati. Tanpa kejelasan itu, konsumen, pedagang, dan pembuat kebijakan akan terus salah menafsirkan perlindungan dan pertukaran yang terlibat.

Bukankah semua stablecoin itu sama?

Banyak orang berasumsi bahwa setiap token yang diberi label stablecoin adalah token digital apa pun yang dipatok pada satu dolar atau satu euro. Dalam praktiknya, instrumen ini berbeda dalam struktur, risiko solvabilitas, dan perlindungan pengguna. Memperlakukan mereka sebagai yang setara mengarah pada kebingungan yang dapat diprediksi dan ketakutan yang tidak perlu.

Sebagian besar produk yang diberi label sebagai "stablecoin" termasuk dalam salah satu dari empat kategori:

Stablecoin sintetis : Token ini bergantung pada cadangan yang terdiri dari derivatif, pinjaman yang dijaminkan, atau struktur rekayasa lainnya daripada tunai atau Treasuries berjangka pendek. Mereka melacak dolar dalam kondisi tenang tetapi dapat jatuh tajam selama tekanan likuiditas karena patokan mereka tidak dijamin.

: Token ini bergantung pada cadangan yang terdiri dari derivatif, pinjaman yang dijaminkan, atau struktur rekayasa lainnya daripada tunai atau Treasuries berjangka pendek. Mereka melacak dolar dalam kondisi tenang tetapi dapat jatuh tajam selama tekanan likuiditas karena patokan mereka tidak dijamin. Deposito yang ditokenisasi : Bank dan lembaga keuangan menerbitkan representasi digital dari kewajiban mereka sendiri atau deposito berjangka, dan ini sering diberi label atau dipasarkan sebagai stablecoin. Mereka bukan. Mereka berfungsi sebagai versi tokenisasi dari produk perbankan tradisional, dan sering membawa batas penarikan, jangka waktu jatuh tempo, dan risiko kredit khusus penerbit.

: Bank dan lembaga keuangan menerbitkan representasi digital dari kewajiban mereka sendiri atau deposito berjangka, dan ini sering diberi label atau dipasarkan sebagai stablecoin. Mereka bukan. Mereka berfungsi sebagai versi tokenisasi dari produk perbankan tradisional, dan sering membawa batas penarikan, jangka waktu jatuh tempo, dan risiko kredit khusus penerbit. Stablecoin algoritmik : Stablecoin algoritmik menggunakan mekanisme mint burn dan insentif refleksif untuk mempertahankan patokan tanpa cadangan keras. Keruntuhan stablecoin algoritmik terkemuka Luna pada tahun 2022 sebagian besar telah menurunkan produk-produk ini dari pasar, tetapi mereka masih diizinkan secara hukum di sebagian besar yurisdiksi, dan investor harus tetap waspada.

: Stablecoin algoritmik menggunakan mekanisme mint burn dan insentif refleksif untuk mempertahankan patokan tanpa cadangan keras. Keruntuhan stablecoin algoritmik terkemuka Luna pada tahun 2022 sebagian besar telah menurunkan produk-produk ini dari pasar, tetapi mereka masih diizinkan secara hukum di sebagian besar yurisdiksi, dan investor harus tetap waspada. Stablecoin "sejati" yang sepenuhnya dicadangkan dan dapat ditebus 1:1: Stablecoin ini didukung oleh aset berkualitas tinggi dan sangat likuid seperti tunai dan Treasuries berjangka pendek, disimpan dalam akun terpisah, dan tunduk pada atestasi independen secara teratur. Fitur yang menentukan mereka adalah penebusan segera untuk fiat pada nilai nominal. Struktur ini memberi pedagang waktu penyelesaian yang dapat diprediksi dan memberi pengguna keyakinan bahwa token berperilaku seperti uang tunai dalam kondisi apa pun.

Hanya kategori keempat yang layak mendapat label "stablecoin." Yang lain mungkin memiliki kasus penggunaan yang valid, tetapi mereka pada dasarnya adalah instrumen keuangan yang berbeda dan membawa risiko yang berbeda secara fundamental bagi investor. Ketidakmampuan untuk membedakan antara kategori-kategori ini adalah yang mengubah kegagalan terisolasi menjadi berita utama tentang ketidakstabilan sistemik.

Bahaya membiarkan "stablecoin" didefinisikan secara longgar

Pasar keuangan bergantung pada definisi yang jelas untuk mendukung kepercayaan, pengawasan, dan persaingan yang tertib. Istilah "sekuritas" dan "komoditas" menandakan perlindungan, pengungkapan, dan ekspektasi pengawasan tertentu. Penerbit tidak dapat memberi label produk sebagai sekuritas atau komoditas kecuali memenuhi standar kategori tersebut. Regulator melakukan intervensi ketika perusahaan mencoba mengaburkan garis karena kejelasan melindungi pasar dan konsumen.

Stablecoin layak mendapat perlakuan yang sama. Mereka sekarang berfungsi sebagai rel penyelesaian, alat perbendaharaan perusahaan, dan instrumen pembayaran konsumen. Mereka bergerak melintasi perbatasan, mendukung aliran penggajian, dan menjangkar kategori baru aplikasi keuangan. Label stablecoin harus membawa ekspektasi standar tentang kualitas aset, mekanik penebusan, manajemen cadangan, dan pengungkapan. Tanpa terminologi yang jelas, pasar menjadi rentan terhadap misrepresentasi, dan konsumen menghadapi risiko yang tidak perlu.

Kategori yang didefinisikan secara longgar menciptakan siklus kerugian konsumen yang berulang. Orang mendengar kata "stabil" dan berasumsi keamanan instrumen seperti uang tunai. Melampirkan label itu pada struktur sintetis atau algoritmik menyembunyikan fakta bahwa instrumen ini berperilaku berbeda di bawah tekanan. Pengguna yang membingungkan satu dengan yang lain dapat menderita kerugian yang akan dihindari dengan pelabelan yang lebih jelas. Setiap insiden mengikis kepercayaan pada seluruh kategori, termasuk token yang sepenuhnya dicadangkan yang terus beroperasi sebagaimana dimaksud.

Pelabelan yang salah juga menghasilkan penularan reputasi. Ketika produk sintetis gagal, berita utama menggambarkannya sebagai keruntuhan stablecoin, bahkan ketika mereka tidak berbagi kesamaan struktural dengan token yang didukung tunai. Ini memperlambat adopsi produk pembayaran yang andal dan memaksa bisnis untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk memvalidasi token mana yang berperilaku dapat diprediksi.

Biayanya meluas ke pedagang. Bisnis bergantung pada profil penyelesaian dan penebusan yang dapat diprediksi. Pelabelan yang ambigu menciptakan risiko counterparty dan likuiditas yang menghalangi pedagang dari menerima pembayaran digital atau mengintegrasikannya ke dalam operasi mereka.

Seiring waktu, kurangnya kategori yang jelas meningkatkan biaya kepatuhan bagi pelaku yang bertanggung jawab sambil mendorong penerbit oportunistik untuk mengeksploitasi ambiguitas.

Tetap waspada sampai regulator turun tangan

Saat industri menunggu panduan yang lebih konsisten, pedagang dan konsumen dapat melindungi diri mereka sendiri dengan mengajukan tiga pertanyaan dasar sebelum menggunakan stablecoin apa pun.

Pertama, apa yang mendukung token? Pengguna harus membedakan antara dukungan tunai dan Treasury, deposito bank, dan konstruksi sintetis. Jika token tidak didukung oleh cadangan tunai dan treasury 1:1, mungkin tidak mempertahankan patokannya di bawah tekanan.

Kedua, dapatkah token ditebus untuk fiat sesuai permintaan, dan seberapa cepat? Kecepatan penebusan menentukan apakah token berfungsi seperti uang; setiap penundaan atau pembatasan menandakan bahwa ia berperilaku lebih seperti produk keuangan.

Ketiga, di mana cadangan disimpan, seberapa sering mereka dibuktikan, dan oleh siapa? Kustodian yang jelas dan atestasi independen secara teratur memverifikasi bahwa cadangan ada, dapat diakses, dan dikelola dengan pengawasan yang kredibel.

Jawaban yang jelas untuk pertanyaan-pertanyaan ini memisahkan stablecoin pembayaran sejati dari produk yang hanya menyerupai mereka dalam nama. Sampai regulator turun tangan, sangat penting bagi pengguna sehari-hari untuk tetap waspada.

Lembaga pemeringkat tradisional, seperti S&P, telah mulai menilai stablecoin pada kemampuan mereka untuk mempertahankan patokan mereka, memberi pengguna dan pedagang sinyal yang berguna untuk menentukan risiko produk tertentu. Laporan awal mereka menunjukkan betapa mendesaknya jenis analisis ini diperlukan: S&P baru-baru ini menurunkan peringkat Tether, token berlabel stablecoin terbesar di dunia, ke peringkat terendah yang mungkin.

Meskipun lembaga pemeringkat memberikan kejelasan yang sangat dibutuhkan untuk konsumen, mereka hanya dapat mengaudit beberapa token pada satu waktu, dan sejauh ini hanya menghasilkan laporan untuk sebagian kecil dari stablecoin yang saat ini ada di pasar. Jangka panjang, regulator perlu menghilangkan beban pada pedagang dan konsumen untuk mengidentifikasi risiko sendiri. Standar peraturan yang lebih jelas juga akan membuat stablecoin lebih dapat dipertukarkan dan menghemat konsumen dan pedagang dari kerumitan melakukan pemeriksaan kredit setiap kali mereka ingin melakukan transaksi stablecoin.

Meskipun melindungi integritas istilah "stablecoin" mungkin tampak pedantik, ini adalah langkah mendasar dalam membangun kepercayaan, kejelasan, dan transparansi yang diperlukan untuk mendukung perdagangan stablecoin dalam skala besar.