Berita XRP: Ripple Mengatakan Volume RLUSD Bisa Berpindah Dari Ethereum ke XRP Ledger

Postingan Berita XRP: Ripple Mengatakan Volume RLUSD Dapat Berpindah dari Ethereum ke XRP Ledger pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Ripple mengatakan aktivitas perdagangan dan pembayaran untuk stablecoin dolar AS RLUSD kemungkinan akan semakin bergerak ke XRP Ledger seiring waktu, karena institusi mencari jalur blockchain yang lebih cepat dan lebih murah.

Dalam wawancara baru-baru ini, eksekutif Ripple Reece Merrick mengatakan sebagian besar aktivitas RLUSD saat ini berada di Ethereum, tetapi keseimbangan itu dapat berubah karena pengguna melihat manfaat XRP Ledger.

Adopsi RLUSD tumbuh di bawah regulasi Timur Tengah

Ripple mengatakan permintaan untuk RLUSD meningkat setelah perusahaan mendapatkan persetujuan regulasi di Timur Tengah.

Awal tahun ini, Ripple menerima persetujuan dari regulator Abu Dhabi Global Market untuk menggunakan RLUSD sebagai stablecoin yang didukung dolar AS yang diakui dalam zona berlisensinya. Persetujuan serupa juga diberikan oleh regulator keuangan Dubai.

Ripple mengatakan kini telah memproses lebih dari $90 miliar dalam pembayaran secara global dan merilis RLUSD pada akhir 2025 setelah klien meminta pembayaran dolar AS berbasis stablecoin. Nilai pasar stablecoin saat ini mencapai sekitar $1,3 miliar.

"Persetujuan ini memberikan kepercayaan kepada institusi bahwa mereka dapat menggunakan stablecoin dari wilayah ini dengan kejelasan regulasi," katanya.

Mayoritas RLUSD masih di Ethereum, untuk saat ini

Ripple mengatakan lebih dari 70% aktivitas stablecoin global saat ini terjadi di Ethereum, itulah sebabnya RLUSD diluncurkan di Ethereum dan XRP Ledger.

Saat ini, sekitar 30% hingga 35% pasokan RLUSD berada di XRP Ledger, dengan sisanya di Ethereum. Ripple memperkirakan pangsa tersebut akan tumbuh.

Merrick mengatakan pengguna mulai mengalihkan aktivitas karena mereka menyadari bahwa transaksi di XRP Ledger diselesaikan dalam hitungan detik dan biayanya hanya sebagian kecil dari sen.

"Seiring waktu kami berharap banyak volume tersebut akan berpindah dan akhirnya melampaui yang ada di Ethereum," katanya.

Institusi mendorong penggunaan XRP Ledger

Ripple mengatakan permintaan terkuat untuk pembayaran stablecoin berbasis XRP Ledger datang dari institusi daripada pedagang ritel.

Perusahaan baru-baru ini mengakuisisi firma manajemen treasury GTreasury, yang bekerja dengan bisnis global yang memindahkan triliunan dolar antar entitas. Ripple mengatakan minat melonjak setelah kesepakatan tersebut, dengan perusahaan besar menjajaki RLUSD untuk mengelola pendanaan global dengan lebih efisien.

Ripple mengatakan bahwa bisnis dapat memindahkan dana 24 jam sehari, termasuk akhir pekan, alih-alih bergantung pada waktu penutupan perbankan tradisional.

"Di situlah kami membuka pertumbuhan," tambahnya, menunjuk pada penyelesaian waktu nyata sebagai keuntungan utama.

XRP Ledger dibangun untuk pembayaran, kata Ripple

Ripple menegaskan kembali bahwa XRP Ledger dirancang khusus untuk pembayaran dan transfer nilai lintas batas.

Pembayaran di jaringan biasanya diselesaikan dalam dua hingga tiga detik, membuatnya menarik bagi bank, perusahaan, dan institusi yang memindahkan dana secara global.

Ripple mengatakan tetap optimis bahwa pertumbuhan RLUSD akan memperkuat ekosistem XRP Ledger dan meningkatkan utilitas jangka panjang untuk XRP, karena permintaan beralih ke infrastruktur blockchain yang lebih cepat dan berbiaya lebih rendah.