Eksekutif Moonberg akan Membahas Kejelasan Data di Pasar Kripto pada Acara Davos

[SIARAN PERS – Zurich, Swiss, 16 Januari 2026]

Moonberg, platform intelijen pasar generasi berikutnya untuk aset digital, hari ini mengumumkan bahwa sebagian kepemimpinannya akan berbicara di Web3 Hub Davos 2026, yang diadakan bersamaan dengan Forum Ekonomi Dunia di Davos.

Co-Founder Moonberg Joah Santos dan Anggota Dewan Nils Beitlich akan berbicara selama Web3 Hub Davos 2026, membahas tantangan mendasar yang dihadapi pasar aset digital: meskipun transparansi yang belum pernah terjadi sebelumnya, pasar kripto masih kekurangan kejelasan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang terinformasi dan disiplin.

Perbedaan Struktural Antara Pengungkapan Pasar Kripto dan Tradisional

Dalam sambutan pembukaannya, Santos akan menguraikan bagaimana pasar kripto menyimpang dari pasar modal tradisional dengan cara yang kritis. Sementara ekuitas berkembang menuju pengungkapan yang terstandarisasi, data posisi yang terstruktur, dan kerangka analitis tingkat institusional, peserta kripto masih diharapkan untuk merekonstruksi realitas pasar secara manual, melintasi dompet, dokumen tokenomics, jadwal unlock, feed sosial, dan venue yang terfragmentasi, seringkali secara real time.

Pengantar Santos akan membingkai kesenjangan ini bukan sebagai kegagalan pengguna, tetapi sebagai kegagalan sistemik, arsitektur pasar yang secara diam-diam menormalisasi beban kognitif berlebihan di bawah spanduk 'lakukan riset Anda sendiri.'

Dari Data Mentah ke Intelijen Tingkat Keputusan

Setelah Santos, Beitlich akan menjelaskan bagaimana defisiensi struktural adalah kunci untuk menerjemahkan transparansi mentah kripto menjadi intelijen yang koheren dan tingkat keputusan.

Dengan memanfaatkan hampir dua dekade pengalaman merancang strategi investasi sistematis di hedge fund dan bank global, Beitlich akan merinci bagaimana Moonberg mengintegrasikan sinyal yang terfragmentasi, termasuk aliran, dinamika pasokan, posisi, dan sentimen, ke dalam kerangka analitis terpadu yang dirancang untuk kecepatan, kejelasan, dan akuntabilitas.

Tentang Pembicara

Joah Santos adalah Co-Founder Moonberg dan ahli strategi pemasaran dan inovasi yang diakui secara global. Ia telah bekerja di balik beberapa merek Fortune 500 paling berpengaruh. Karyanya berfokus pada kebenaran manusia, pembentukan keyakinan, dan prinsip-prinsip membangun komunitas jangka panjang yang kini ia terapkan pada desain pasar keuangan.

Nils Beitlich adalah Chief Investment Officer di ARX Capital dan Anggota Dewan di Moonberg. Ia adalah investor sistematis dengan pengalaman 17 tahun di hedge fund dan bank global, yang mengkhususkan diri dalam riset kuantitatif, strategi multi-aset, tata kelola, dan arsitektur perdagangan generasi berikutnya.

Informasi Acara

• Acara: Web3 Hub Davos 2026 – AI Breakfast

• Tanggal: 22 Januari 2026

• Waktu: 09:00 – 12:00

• Lokasi: Davos, Swiss

Tentang Moonberg

Moonberg adalah platform intelijen pasar yang dibangun untuk memberikan struktur, kejelasan, dan ketegasan analitis ke pasar aset digital. Dengan mengkonsolidasikan data on-chain, pasar, dan perilaku yang terfragmentasi ke dalam kerangka yang koheren, Moonberg memungkinkan para profesional untuk bergerak dari kelebihan informasi ke pengambilan keputusan yang terinformasi.

Postingan Eksekutif Moonberg untuk Membahas Kejelasan Data di Pasar Kripto pada Acara Davos muncul pertama kali di CryptoPotato.