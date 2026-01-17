BursaDEX+
SUI Menunjukkan Tanda-Tanda Bullish yang Kuat – Bisakah Menembus $20 Tahun Ini?

Penulis: LiveBitcoinNewsSumber: LiveBitcoinNews
2026/01/17 00:00
SUI menunjukkan tanda-tanda bullish yang kuat dengan rebound 45% dari posisi terendah. Bisakah mencapai $20 tahun ini? Support kunci di $1,20 tetap krusial.

SUI telah menunjukkan tanda-tanda kekuatan setelah koreksi tajam dari tertinggi 2024.

Struktur pasar menunjukkan potensi tren bullish, dan smart money tampaknya sedang mengakumulasi.

Trader kini berfokus pada apakah SUI dapat melanjutkan kenaikannya dan mencapai angka $20 tahun ini.

Setup Teknikal Kuat dan Support Kunci

Aksi harga SUI terbaru menunjukkan rebound 45% dari posisi terendahnya. Pemulihan ini menunjukkan bahwa aset sedang stabil.

Ini telah memasuki zona akumulasi time-frame tinggi setelah koreksi harga besar. Akumulasi ini bisa menjadi pertanda breakout jika tekanan beli terus meningkat.

Struktur harga membentuk channel naik, menandakan potensi untuk pergerakan naik berkelanjutan.

Selama SUI bertahan di atas level support $1,20, prospek tetap bullish. Investor memantau level ini dengan ketat, karena berfungsi sebagai penanda kritis untuk tren.

Selain itu, liquidity sweep di level bawah telah selesai. Ini mengurangi risiko penurunan tajam dan memperkuat kasus untuk pergerakan naik.

Dengan support kunci bertahan kuat, jalan menuju harga lebih tinggi tetap jelas.

Target Harga dan Momentum Langsung

CryptoPatel telah menguraikan target potensial untuk SUI di $5, $10, dan $20. Target ini didasarkan pada setup teknikal saat ini dan kondisi pasar.

Harga harus terlebih dahulu menembus resistance $5 untuk mempersiapkan keuntungan lebih lanjut.

Tren bullish didukung oleh partisipasi kuat dari whale, yang menandakan kelanjutan tren saat ini.

Jika SUI dapat mempertahankan momentum naik, bisa dengan mudah menargetkan level $10 berikutnya. Target $20 ambisius, tetapi dapat dicapai jika kondisi pasar tetap menguntungkan.

Selama SUI terus mempertahankan level support kunci, pasar seharusnya melihat dorongan bertahap menuju target ini.

Pemulihan dari posisi terendah baru-baru ini telah memicu minat baru pada token. Momentum positif ini dapat menyebabkan kenaikan harga signifikan dalam waktu dekat.

Risiko dan Level Support Kritis

Meskipun setup bullish menjanjikan, ada risiko yang dapat menggagalkan momentum. Level paling krusial untuk diperhatikan adalah $1,20, yang berfungsi sebagai support kuat.

Penutupan mingguan di bawah level ini akan membatalkan prospek bullish saat ini dan menunjukkan pembalikan tren.

Jika harga gagal bertahan di atas $1,20, dapat memicu koreksi atau konsolidasi. Ini akan menyebabkan penundaan dalam mencapai target harga lebih tinggi.

Trader harus tetap berhati-hati dan memantau level kunci ini dengan ketat untuk mengukur arah masa depan harga SUI.

Pergerakan harga SUI sangat bergantung pada kemampuan untuk mempertahankan level support kunci. Jika bertahan di atas $1,20, ada potensi untuk pertumbuhan harga berkelanjutan dalam beberapa minggu mendatang.

The post SUI Shows Strong Bullish Signs – Can It Break $20 This Year? appeared first on Live Bitcoin News.

