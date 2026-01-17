Postingan Harga Ethereum Mencapai Zona Kunci vs. Bitcoin—Apakah Rotasi Altcoin Akhirnya Dimulai? pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Harga ETH diperdagangkan di sekitar 0,0345 terhadap BTC, turun sekitar 0,6% pada hari ini, tetapi gambaran yang lebih besar menunjukkan Ethereum mempertahankan basis krusial terhadap Bitcoin. Setelah berbulan-bulan terus melemah, pasangan ini telah bergeser ke rentang yang lebih ketat, menunjukkan penjual kehilangan kendali. Volume tetap stabil, menunjukkan posisi yang hati-hati daripada spekulasi agresif. Dengan ETH/BTC mempertahankan pita support penting dan mencoba mendorong lebih tinggi, trader mengamati dengan cermat karena kekuatan yang berkelanjutan dalam pasangan ini sering menandakan kondisi yang membaik untuk altcoin berkapitalisasi besar.

ETH/BTC bertindak seperti "pengukur rotasi" pasar. Ketika naik, Ethereum mengungguli Bitcoin, dan itu biasanya mendorong modal untuk meluas ke altcoin. Saat ini, ETH/BTC tidak meledak lebih tinggi, tetapi bergerak naik secara bertahap, yang sering mendahului akselerasi jika resistensi tembus. Pertanyaan kuncinya adalah apakah kekuatan ini dapat bertahan cukup lama untuk memicu pergeseran yang lebih besar dalam selera risiko, terutama jika Bitcoin tetap stabil dan tidak menarik likuiditas kembali ke perdagangan BTC saja.

Pada grafik harian, ETH/BTC berkonsolidasi di sekitar 0,0345 setelah membentuk basis di atas zona permintaan yang ditandai di dekat 0,0333–0,0338. Harga bertahan di atas rata-rata pergerakan 200 hari yang naik (merah), tanda konstruktif untuk stabilitas tren, sementara pita 200MA/rata-rata overhead (biru) masih bertindak sebagai plafon. Penembusan bersih dan bertahan di atas 0,0350–0,0355 dapat membuka 0,0368–0,0380 berikutnya. Kehilangan 0,0333 berisiko penurunan menuju 0,0320.

ETH/BTC mengirimkan pesan yang tenang namun penting: Ethereum mempertahankan posisinya alih-alih terus melemah terhadap Bitcoin. Jika kinerja unggul yang stabil ini berlanjut, ini dapat meningkatkan kepercayaan di seluruh altcoin utama dan mendukung rotasi yang lebih luas. Tetapi pergerakan ini masih memerlukan konfirmasi. Trader akan mengamati apakah ETH/BTC dapat mendorong ke wilayah yang lebih tinggi tanpa segera memudar dan apakah Bitcoin tetap cukup stabil untuk menjaga selera risiko tetap utuh. Jika keduanya selaras, altcoin mungkin akhirnya mendapatkan dorongan yang lebih kuat.