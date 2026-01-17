Dari $0,001 hingga $30 – Analis Kripto Menghitung Angka saat Presale BlockDAG Berakhir dalam 10 Hari

Bagikan

Tersisa sepuluh hari pada hitungan mundur presale BlockDAG, dan selisih antara harga masuk saat ini dengan perkiraan harga perdagangan BDAG pada akhir 2026 menurut analis menarik perhatian. Dengan presale yang ditetapkan di $0,001 hingga 26 Januari, token berada pada level di mana pemodelan valuasi menjadi eksperimen pemikiran dalam asimetri. Jika analis bahkan secara arah benar dalam menempatkan $30 sebagai target siklus, jendela keputusan bagi pembeli presale menjadi sangat jelas. Setelah presale ditutup, BlockDAG bertransisi dari penetapan harga deterministik ke penemuan pasar terbuka, dan sejarah menunjukkan bahwa kedua lingkungan tersebut jarang menawarkan entri yang sama.

Dua contoh besar terakhir yang membentuk cara analis berpikir tentang penetapan harga awal berasal dari Ethereum dan Solana. Nama-nama tersebut tidak menjadi patokan dalam semalam. Mereka menjadi patokan karena betapa absurdnya jendela valuasi asli mereka jika dilihat dari belakang.

Ethereum: Bukti Bahwa Pasar Memberi Penghargaan pada Eksekusi dari Waktu ke Waktu

Penjualan awal Ethereum menetapkan harga ETH sekitar tiga puluh sen per token. Hampir tidak ada yang merasa nyaman memperlakukan komputasi blockchain yang dapat diprogram sebagai tesis investasi yang layak pada 2014. Bitcoin sudah mendominasi percakapan, dan sebagian besar skeptis menganggap kontrak pintar sebagai pencarian sampingan akademis. Kemudian jaringan diluncurkan, pengembang datang, dan kasus nilai bergeser dari hipotetis menjadi fungsional. ETH naik dari sen menjadi ratusan dan kemudian menjadi ribuan dolar, akhirnya menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa mendekati $4.950 pada 2025 sebelum stabil di kisaran pertengahan $3.000. Perhitungan dari era itu sekarang legendaris, tetapi pengamatan yang lebih penting adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan pasar untuk menyadari apa sebenarnya Ethereum itu. Ini memberi penghargaan pada keyakinan dan kesabaran, bukan kepastian.

Bagi analis yang melihat BlockDAG, Ethereum berfungsi sebagai bukti bahwa jendela penetapan harga awal sering terlihat konyol jika jaringan berhasil menemukan kesesuaian produk-pasar. Keuntungan tidak muncul karena trader beruntung. Ini muncul karena teknologi matang dan pasar menetapkan ulang harganya.

Solana: Ketika Throughput dan Aplikasi Mengatur Ulang Kurva

Kisah Solana memperkuat poin dengan jalur yang berbeda. Penjualan awal SOL di CoinList diselesaikan sekitar dua puluh dua sen, angka yang tidak mencolok pada saat itu. Terobosan datang bertahun-tahun kemudian, ketika ekosistem membangun DeFi throughput tinggi, budaya NFT yang menyaingi Ethereum, dan aplikasi yang membuktikan arsitektur Solana bukan hanya teoretis. Token naik dari harga level sen ke tiga digit, mencapai puncak mendekati $293 dan masih bertahan kuat di kisaran pertengahan $140 pada awal 2026. Puluhan ribu persen apresiasi tidak datang dari hype. Ini datang dari kesadaran bahwa Solana telah mendapatkan tempat di puncak tabel kapitalisasi pasar.

Bagi analis yang menjalankan model BlockDAG, Solana dan Ethereum relevan bukan karena BDAG harus mengulangi jalur mereka yang tepat, tetapi karena mereka menunjukkan bahwa kombinasi eksekusi dan waktu dapat membuat penetapan harga awal terlihat hampir lucu underwritten.

BlockDAG: Harga Presale yang Terlihat Dibangun untuk Asimetri

BlockDAG sekarang berada pada tahap yang pernah ditempati jaringan tersebut: cukup awal untuk disalahpahami, cukup terlambat untuk memiliki struktur, dan cukup dekat dengan listing untuk pemodelan valuasi menjadi penting. Presale berakhir 26 Januari dengan harga tetap $0,001, TGE mendarat pada 11 Februari, dan listing bursa dimulai lima hari kemudian. Urutan ini menghilangkan ambiguitas yang biasanya mengelilingi aset yang baru diluncurkan, dan memberi analis dasar untuk memetakan penetapan harga masa depan.

Angka $30 yang beredar dalam catatan analis bukanlah fantasi. Ini adalah skenario yang dibangun berdasarkan asumsi pasokan, likuiditas bursa, dan valuasi yang telah dicapai oleh jaringan layer-one yang kredibel setelah pasar berhenti memperlakukannya sebagai eksperimen. Jika BDAG mencapai bahkan sebagian dari angka itu, jarak antara $0,001 dan hasil dua digit apa pun menjadi menarik. Ini menggeser percakapan dari spekulasi ke matematika risiko-imbalan.

Yang memisahkan BlockDAG dari banyak token presale adalah bahwa ia sudah mempersiapkan bab pasca-listingnya daripada memperlakukan listing sebagai tujuan. Proyek ini telah menguraikan visi jangka panjang, mengikat peluncurannya ke timeline realistis, dan menyusun presalenya dengan cara yang tidak menghukum pendatang terlambat. Mencocokkan harga akhir dengan harga batch awal adalah detail yang diperhatikan trader. Ini menghilangkan kebencian, menyelaraskan ekspektasi basis biaya, dan memberi token narasi yang lebih bersih saat memasuki pasar terbuka.

Dengan sepuluh hari tersisa dalam presale, BlockDAG berada pada titik kurva di mana kebanyakan orang secara historis ragu-ragu. Ethereum dan Solana sama-sama mengalami fase itu — bukan karena trader meragukan teknologi, tetapi karena trader kesulitan membeli aset ketika kasus keuntungan bergantung pada waktu daripada kepuasan instan. Di setiap siklus, ironisnya sama: entri yang paling menarik secara matematis muncul ketika proyek masih membangun, dan entri yang paling nyaman secara psikologis muncul setelah grafik sudah bergerak.

Baris Terakhir

Analis membuat model 2026. Trader memutuskan 2024. Ketidaksesuaian itu mendefinisikan peluang BlockDAG saat bergerak menuju tenggat Januari. Jika proyek memberikan hasil, bab presale menjadi catatan kaki dalam cerita yang lebih panjang. Jika proyeksi analis mendarat di mana pun mendekati rentang model mereka, jarak antara $0,001 dan $30 akan diingat bukan sebagai klaim yang liar, tetapi sebagai momen ketika pasar secara singkat menawarkan harga yang tidak lagi masuk akal setelah listing dan eksekusi tiba.

Pertanyaannya bukan apakah BlockDAG sudah menang. Pertanyaannya adalah apakah orang-orang yang peduli dengan hasil itu akan bertindak sebelum pasar memutuskan harga berikutnya atas nama mereka.

