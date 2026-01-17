Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Korea memberlakukan regulasi yang lebih ketat terhadap cryptocurrency. Mulai 28 Januari, setiap bursa asing yang ingin menjual dananya di pasar aplikasi harus mematuhi persyaratan hukum yang sangat ketat.

Unit Intelijen Keuangan di bawah Komisi Layanan Keuangan bertanggung jawab untuk memantau platform aset digital. Aplikasi tidak akan ada lagi, setidaknya tidak di Google Play, tanpa izin resmi.

Beberapa pembaruan terhadap kebijakan "Bursa Aset Virtual (Cryptocurrency) dan Dompet Perangkat Lunak" Google Play.

Perubahan kebijakan Google memiliki pesan yang jelas dan kuat. Bursa cryptocurrency dan dompet perangkat lunak harus mematuhi hukum di mana mereka berada jika ingin terdaftar. Di Korea, itu berarti diakui sebagai penyedia layanan aset virtual.

Selain itu, ini menyiratkan kepatuhan terhadap langkah-langkah anti pencucian uang yang ketat serta akreditasi ISMS dari Korea Internet & Security Agency. Hambatan seperti itu tidak kecil. Mereka memerlukan investasi waktu, uang, dan fasilitas lokal yang signifikan.

Konsekuensinya mungkin sangat serius bagi raksasa internasional. Misalnya, pedagang di Korea sangat menyukai bursa Binance dan OKEx, terutama untuk futures dan derivatif. Produk semacam itu dilarang di platform lokal. Aplikasi asing mengambil alih dan memenuhi permintaan tersebut. Namun, sekarang koneksi itu mungkin terputus.

Aturan Cryptocurrency Membentuk Ulang Pasar Aplikasi Korea

Setelah pengumuman Google, muncul pertanyaan penting. Apakah cukup hanya menyerahkan semua dokumen atau apakah perlu FIU menerima laporan secara formal? Jawabannya tampaknya sangat ketat. Pengembang diharuskan memberikan bukti bahwa seluruh proses pelaporan telah selesai.

Jika tidak, unduhan baru tidak akan diizinkan. Yang sudah ada juga tidak akan aman. Aplikasi keuangan memerlukan pembaruan yang sering. Jika tidak ada pembaruan, tidak ada perdagangan.

Secara paralel, Pemerintah Korea memperketat tekanan terhadap perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Inspeksi di lokasi sudah berlangsung. Organisasi pemegang saham utama diperiksa secara menyeluruh.

Perusahaan asing yang tidak memiliki kehadiran mendalam di pasar lokal kemungkinan besar tidak akan diberi lampu hijau. Hasilnya adalah kekuatan diam namun kuat yang menekan. Bukan larangan yang dinyatakan, tetapi satu yang beroperasi secara efektif.

Akses Cryptocurrency Menghadapi Ujian Kritis

Dampaknya terhadap investor bisa langsung. Sejumlah besar orang Korea bergantung pada platform asing untuk perdagangan yang canggih. Terputus dari aplikasi berarti terputus dari alat, likuiditas, dan pilihan. Bahkan jika aplikasi masih ada di ponsel, mungkin tidak berguna untuk waktu yang lama.

Korea bukan satu-satunya yang terkena dampak langkah-langkah tersebut. Google telah memberlakukan pembatasan yang sama di AS, UE, dan Jepang. Selain itu, hanya bisnis cryptocurrency yang terdaftar dan disetujui yang akan diizinkan tetap terlihat.

