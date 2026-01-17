Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Pudgy Penguins (PENGU) saat ini sedang dalam koreksi jangka pendek dari pergerakan naik baru-baru ini, tetapi struktur pasar secara keseluruhan tetap positif. Diamati bahwa momentum masih positif, dan penurunan besar menjadi perhatian daripada kekhawatiran. Saat ini, perhatian tertuju pada apakah PENGU dapat mempertahankan support dan mencapai titik breakout.

Pembeli Pudgy Penguins Memantau Zona Support

Namun, perlu dicatat bahwa meskipun terjadi pullback, sentimen pasar masih positif. Hal ini disoroti oleh analis cryptocurrency CryptoPulse, yang mengatakan bahwa pullback saat ini sebenarnya merupakan bagian dari rentang pullback normal dan bukan pembalikan. Terkait dengan analisis tersebut, area $0,0111 hingga $0,0113 menjadi penting untuk peluang beli.

Sumber: X Sumber: X

Wilayah ini sesuai dengan fair value gap, di mana harga mungkin menemukan support sebelum melakukan pergerakan naik lainnya. Tetapi penurunan di bawah $0,0107 akan membuat skenario tersebut menjadi kurang mungkin.

Pada saat penulisan, PENGU diperdagangkan pada $0,01199, dengan volume perdagangan $240,51 juta dan nilai pasar $757,90 juta. Token ini turun 5,58% selama 24 jam terakhir, yang menunjukkan berhentinya perkembangan yang terjadi sebelumnya.

Sumber: CoinMarketCap Sumber: CoinMarketCap

Sinyal Beli PENGU Memantau Breakout

Selain skenario optimis ini, Ali Martinez menyoroti bahwa indikator TD telah memberikan sinyal beli pada PENGU. Indikator ini cenderung muncul ketika momentum penjualan mulai melambat, yang merupakan tanda bahwa pantulan bisa segera terjadi. Oleh karena itu, setiap penurunan signifikan dapat dikesampingkan.

Sumber: X Sumber: X

Ke depan, level penting yang perlu diperhatikan adalah $0,0138. Breakout yang bersih di atas level resistance ini dapat memberikan gambaran pertama ke breakout kenaikan yang lebih kuat. Sampai breakout seperti itu terjadi, pergerakan harga PENGU diperkirakan akan terkonsentrasi pada tetap berada di atas level support.

Momentum Mingguan Pudgy Penguins Tetap Lemah

RSI berada di 40,83, di bawah level tengah 50, menunjukkan momentum pembelian yang lemah. Nilai RSI rata-rata mendekati 39,59, menunjukkan momentum yang lemah. Harga mendekati $0,01200, jauh lebih rendah dari nilai MA Ribbon $0,01714-$0,01866.

Sumber: TradingView

MACD berada di -0,00349, dan garis sinyal di -0,00271. Melihat histogram di -0,00078, bearish masih dalam tekanan. Meskipun terjadi perlambatan dalam momentum penjualan, tidak ada bear cross.

