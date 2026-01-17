Meteora, Jupiter, Uniswap, Pump.fun, Hyperliquid, dan Lido Memimpin Protokol DeFi Teratas Berdasarkan Total Pendapatan Biaya yang Dihasilkan pada 2025

Data yang dirilis hari ini oleh analis pasar OKX Wallet mengungkapkan protokol DeFi teratas berdasarkan total pendapatan biaya yang dihasilkan tahun lalu. Analisis tersebut mengidentifikasi platform keuangan terdesentralisasi teratas yang memimpin dalam penciptaan pendapatan biaya pada 2025, dengan berbagai aplikasi terdesentralisasi mengalami lonjakan pertumbuhan pendapatan sementara biaya transaksi menurun drastis.

Pendapatan biaya yang dihasilkan melalui berbagai aktivitas perdagangan DeFi dalam protokol terdesentralisasi biasanya merupakan indikator penting yang menunjukkan kesehatan ekonomi dan utilitas dunia nyata protokol terdesentralisasi. Biaya tersebut mengungkapkan pendapatan yang dikumpulkan dari pelanggan untuk menjalankan transaksi, menyediakan likuiditas, atau menggunakan berbagai fungsi DeFi.

Platform DeFi Teratas berdasarkan Total Pendapatan Biaya pada 2025

Meteora

Analis mengidentifikasi bahwa Meteora, platform DEX berbasis Solana yang menawarkan solusi likuiditas dinamis, optimasi hasil, dan peluncuran token di seluruh ekosistem DeFi Solana, adalah protokol yang menduduki puncak platform DeFi secara keseluruhan dalam hal total biaya yang dihasilkan selama tahun lalu. Menurut data tersebut, Meteora menghasilkan biaya besar senilai $1,25 miliar pada 2025, mengamankan posisinya sebagai protokol penghasil biaya terkemuka di seluruh ekosistem keuangan terdesentralisasi. Pencapaian keuangan yang mengesankan ini menunjukkan aktivitas operasional bisnis Meteora yang besar di blockchain. Menutup 2025 dengan total biaya $1,25 miliar, unggul dari protokol DeFi lainnya dalam hal generasi pendapatan, menunjukkan utilitas pengguna yang kuat pada Meteora, indikator dari aktivitas perdagangan yang berkelanjutan, likuiditas yang dalam, dan retensi pelanggan yang tinggi sepanjang tahun.

Jupiter

Jupiter, agregator likuiditas DEX berbasis Solana yang membantu pelanggan menemukan harga terbaik untuk pertukaran token lintas rantai, berada di posisi kedua dengan $1,11 miliar yang dihasilkan selama tahun tersebut. Agregator likuiditas DEX mencatat pendapatan $1,11 miliar pada 2025, karena platform tersebut mengumpulkan biaya di pasar spot dan perpetual di Solana dan rantai DeFi lainnya. Sementara aktivitas perdagangan spot yang tinggi meningkatkan pendapatan biaya, perdagangan derivatif membangun aliran pendapatan yang terdiversifikasi, dan sebagai hasilnya, memposisikan Jupiter sebagai penghasil biaya kedua di ekosistem DeFi.

Uniswap

Uniswap, platform DEX berbasis Ethereum yang memungkinkan pengguna terlibat dalam perdagangan aset kripto peer-to-peer tanpa harus melalui entitas terpusat, mengikuti daftar dengan pendapatan biaya $1,06 miliar yang dihasilkan selama tahun tersebut. Platform DEX terkemuka melaporkan pendapatan biaya $1,06 miliar antara 1 Januari dan 31 Desember 2025, sesuai data. Peningkatan signifikan dalam pendapatan ini menunjukkan kepercayaan pengguna yang kuat pada Uniswap. Hal ini lebih lanjut ditunjukkan oleh aktivitas perdagangan Uniswap yang kuat. Setelah PancakeSwap, Uniswap adalah bursa terdesentralisasi terkemuka kedua berdasarkan volume perdagangan selama tujuh hari terakhir, mendukung ratusan transaksi token di berbagai rantai, menurut data CoinGecko.

Pump.fun

Keempat dalam daftar adalah Pump.fun, platform DeFi berbasis Solana yang memungkinkan pengguna membuat dan mendistribusikan token mereka sendiri, terutama koin meme. Seperti yang ditunjukkan dalam data, Pump.fun mencatat $937 juta dalam biaya yang dihasilkan selama tahun tersebut, menunjukkan keuntungan berkelanjutan pada launchpad koin meme dan pertumbuhan berkelanjutannya.

Platform DeFi Lainnya dengan Catatan Pendapatan Biaya yang Luar Biasa

Metrik lebih lanjut yang dilaporkan oleh OKX Wallets mengidentifikasi Hyperliquid dan Lido sebagai protokol DeFi terkemuka yang menghasilkan pendapatan biaya luar biasa tahun lalu. Seperti yang diilustrasikan dalam data, Hyperliquid menghasilkan $909 juta dalam biaya selama tahun tersebut, sementara Lido mengumpulkan $846 juta dalam pendapatan biaya pada 2025. Singkatnya, laporan tersebut menyoroti protokol DeFi teratas yang mengalami keterlibatan pengguna terkemuka dan permintaan investor, didukung oleh inovasi teknologi masing-masing.